I l countdown per la partenza è finalmente cominciato. Non vedi l'ora, ma allo stesso tempo ti ritrovi alle prese con il solito dilemma: cosa portare e cosa no? Ecco una selezione degli indumenti strategici, qualunque sia la tua meta!

Ci siamo: finalmente è arrivato il momento di partire per le vacanze estive. Sei emozionata, contenta, eccitata all’idea di staccare la spina e dedicarti solo al sacrosanto relax, qualunque sia il modo in cui lo intendi. Ma è anche giunta l’ora di preparare la valigia, con tutti gli inevitabili dilemmi che ciò comporta. Cosa mettere, cosa no? Come scansare il rischio di portare indumenti che poi finisci per non indossare o, di contro, rimpiangerne altri una volta giunta a destinazione? Calma e sangue freddo.

Innanzi tutto, la regola d’oro: tutti i capi scelti devono abbinarsi perfettamente fra loro. Senza eccezioni. In questo modo, ne basteranno pochi per ottenere più outfit diversi. Poi certo, molto conta la location scelta, così come la durata della permanenza. Ma ci sono dei pezzi che bisogna avere a prescindere da tutto; da dove si va, cosa si farà, quanto tempo si resterà via. Una selezione che coniuga must have e tendenze del momento, mettendo d’accordo stile e praticità. Vediamola insieme.

Shorts

Che si tratti di una località di mare o di montagna, di una città da visitare o una crociera, insomma qualunque sia la tua meta non puoi fare a meno degli shorts. Perfetti nell’arco della giornata, dopo il tramonto possono rivelare un volto glam per certi versi inaspettato: dipende dal modello, certo, ma anche dagli abbinamenti.

Tra i più comuni c'è quello degli shorts in denim, per esempio, insieme ai sandali col tacco e a un top. Una combo che dà sempre grandi soddisfazioni. Ma vai anche oltre il denim: il cotone e il lino, le opzioni più classiche; e poi considera anche il pizzo, il crochet, i tessuti jacquard. Gli shorts saranno i tuoi fedelissimi alleati.

Canotta bianca

Adesso che abbiamo tutte scoperto le potenzialità fashion della canotta bianca, metterla nella valigia per le vacanze estive sarà inevitabile. Si tratta solo di scegliere la versione a te più congeniale: da quelle crop a quelle con scollo all’americana, l’offerta è ricca.

Dopo di che, esci dalla zona di comfort e sperimenta. Perché se le combo canotta+shorts e canotta+mini sono automatiche, quelle con altri capi come i pantaloni palazzo possono rivelarsi ultra glam.

Top

Non solo la canotta bianca: metti in valigia anche un top. Corto, come dettano le tendenze del momento, o più lungo se non ti senti a tuo agio con la pancia scoperta. Visto che il ruolo di casual è già egregiamente ricoperto dalla canotta, punta su qualcosa di più elegante e/o sfizioso.

Un top che possa andar bene per la sera, ma che non risulti stonato di giorno e si abbini al tacco come alle suole flat, ai capi più semplici come a quelli più elaborati. Fa’ in modo che il tuo top da vacanza sia una carta da giocare in qualsiasi momento.

Pantaloni palazzo (o cargo)

Pantaloni palazzo, dicevamo. Non sono tra i primi capi a cui si pensa nel fare la valigia per le vacanze estive, e invece meritano un posto tra i jolly. Sbagliato associarli solo all’ufficio, ai contesti più impegnativi, comunque alla quotidiana vita in città.

Perché i pantaloni palazzo, a vita alta o meno, sono davvero camaleontici. Stanno bene a tutte e con tutto, dalla mattina alla sera, anche con qualsiasi tipo di scarpe. Esageriamo? Fai qualche prova davanti allo specchio, da lui avrai le conferme del caso. Ma se proprio non riflettono il tuo stile, c’è un’alternativa altrettanto valida: i pantaloni cargo.

Abito lungo

L’abito lungo è il passepartout delle vacanze. Veloce, pratico. Fresco, il che sicuramente non guasta. Di giorno, si abbina perfettamente anche alle più semplici delle ciabattine, di sera chiede di essere “elevato” sui tacchi e per noi è un vero piacere.

Tra evergreen e tendenze del momento, scegli tu il modello che meglio ti rappresenta. Ma considera che può anche essere il capo ideale per chiamare in causa i colori vivaci e le fantasie multicolor, che quest’estate amiamo più che mai!

Camicia

Quella bianca, in cotone, dal taglio maschile non solo mette in risalto l’abbronzatura ma – lasciata aperta - diventa anche un copricostume chic&cool. Se invece i tuoi gusti vanno in altre direzioni, se prediligi altri colori e tessuti, non importa: la camicia resta tra i capi da mettere as-so-lu-ta-men-te nella valigia delle vacanze.

Pensaci. Si abbina perfettamente ai pantaloni palazzo, agli short, a tutte le tipologie di gonna; diventa anche un mezzo per divertirsi con i contrasti stilistici nel segno della personalizzazione. Può anche essere indossata sopra un top o una canotta, magari annodata in vita. È poliedrica. Hai già deciso quale portare?

Minigonna

La moda del momento vuole che sia cortissima, praticamente sfacciata. Come sempre, bisogna sentirsi prima di tutto bene con se stesse, quindi la lunghezza dell’orlo resta una questione personale. Ma su una cosa non si discute: anche la minigonna merita il suo posto in valigia.

Tieni presente che i modelli svasati, plissettati, a ruota, ovvero dai volumi piuttosto ampi sono più comodi. E regalano una maggiore libertà di movimento, cosa che in vacanza diventa molto importante. Le minigonne fascianti, d’altro canto, sono sempre infallibili armi di seduzione.

Minidress

Spazio in valigia per l’abito lungo estivo, ma anche per il minidress. Di certo nel tuo guardaroba c’è una bella scelta, ma lasciati dare un consiglio: selezionane uno che sia tra i tuoi preferiti, però non troppo impegnativo.

Che ti renda giustizia in qualche occasione particolare, ma che al momento opportuno tu possa anche infilare insieme a un paio di clogs o ciabattine!

Maxi skirt

La gonna lunga, ondeggiante, che ti metti in un secondo e hai risolto. Che ti sentire sexy e protetta allo stesso tempo, che occulta anche presunte imperfezioni. Magari gipsy, magari più romantica: portala comunque con te.

Monocolore o fantasia? Dipende anche dagli altri capi selezionati. Ricorda sempre la regola d’oro sugli abbinamenti!

Cardigan

Per quelle serate in cui fa freschetto, nelle quali si gode dei paesaggi notturni di montagna o si organizza una serata in spiaggia: sì, metti in valigia anche un cardigan.

Da lasciare aperto, colorato. Comfy e glamour. Sull’abito lungo o corto, sulla canotta; volendo anche sul costume, se ci si è attardati in riva al mare e non si ha voglia di andare a cambiarsi.

