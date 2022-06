P ratico, fresco e versatile, il long dress diventa imprescindibile quando le temperature si alzano. Dai modelli cut-out a quelli con scollo all'americana, ecco le versioni più glam del momento.

Che estate sarebbe senza vestiti lunghi? Leggeri, freschi, irresistibilmente pratici, sono il passepartout della bella stagione. Anche perché basta cambiare accessori per mutare la "destinazione d’uso" dell’abito stesso; per renderlo perfetto di giorno come di sera, passare in un nanosecondo dallo stile casual a un mood più elegante e sofisticato. E le eccezioni, in tal senso, sono davvero poche. Pronta dunque a folleggiare tra gli abiti lunghi estivi 2022?

Ormai da tempo è stata sdoganata anche la combo vestito lungo+sneakers, per cui il grado di versatilità di questo capo è arrivato alle stelle. E poi décolleté, infradito, zoccoli, espadrillas, mules: sostanzialmente non c’è un tipo di scarpe out per il maxi dress. Lo stesso dicasi per le borse, ovviamente. La mattina via libera a shopper, hobo bag, alle più semplici delle tracolle; via via che scorrono le ore, largo a handbags, clutch, pochette.

No, un’estate senza long dresses non è nemmeno concepibile. E se hai in programma un giretto di shopping destinato al rinnovo del guardaroba, ecco un recap dei must have in fatto di abiti lunghi estivi per questo 2022.

Abito cut out

Questo è l’anno della tendenza cut out, di quei tagli strategici che rivelano e lasciano intuire, che mostrano più parti del corpo omaggiando il potere della seduzione. E il cut out trova la sua massima espressione proprio negli abiti lunghi estivi 2022 edition, diventando un gioco di spacchi, scollature, sensuali e anche inedite aperture.

La figura risulta quasi stilizzata, l’effetto eye catching è garantito e c’è un altro grande pregio: la vasta scelta in termini di modelli consente di valorizzare facilmente i propri punti forti, di contro occultando presunte imperfezioni.

Slip dress

Un grande classico dell’estate, che indubbiamente negli ultimi tempi ha guadagnato una dose aggiuntiva di carisma. Amato da sempre e da tutte, celebs e influencer comprese, l’abito sottoveste è a sua volta dotato di una notevole carica seduttiva; ma è anche assai democratico, perché grazie alle sue linee morbide si adatta a moltissime bodyshape.

Di sera dà il meglio di sé, abbinato semplicemente al tacco alto. Di giorno, c’è un gran gusto – ammettiamolo – nell’indossarlo con sneakers ma anche scarpe chunky. Non si trascuri mai il fascino dei contrasti.

Stampe floreali

Le anime romantiche gioiscano, perché le flower print vanno forte. Anzi fortissimo, in particolare sugli abiti lunghi estivi 2022 edition! Ai design scivolati tipici dello stile boho chic si affiancano i modelli con balze, corpetti definiti, gonne a ruota, bretelle arricciate o, al contrario, linee minimaliste. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Anche per quanto riguarda i colori – più tenui o più accesi – e le dimensioni dei fiori: mini, medi, persino maxi. In ogni caso, probabilmente il vestito a fiori è il più versatile di tutti. Perché va bene sempre, dalla mattina alla sera.

Monospalla

Asimmetrico è glam. Passa il tempo, ma gli abiti lunghi estivi monospalla non perdono un briciolo del loro appeal. Hanno conquistato le dive degli anni Sessanta e Settanta e continuano a conquistare tutte le fashion addicted. Quella spalla scoperta fa sentire sexy, diciamolo.

Monocolore, multicolor, a fantasia. Dalla vestibilità comoda o più aderente: la declinazione sceglila senza vincoli di sorta, in ogni caso il capo è vincente.

A pois

Quando sono entrati in scena i pois? Non si conosce una data precisa, ma pare che questa fantasia esistesse già nell’Ottocento. Un periodo d’oro è coinciso con gli anni Trenta, la svolta è arrivata negli anni Sessanta grazie al celebre pittore e scultore Roy Lichtenstein, che con le sue opere fece loro conquistare il titolo di pop.

L’abito lungo a pois è un altro suadente richiamo per questa estate targata 2022. Le dimensioni dei dots sono mini, lo sfondo coincide con nuance vibranti e decise. Poi certo, c’è sempre l’intramontabile black&white.

Crochet

Non poteva mancare l’abito lungo crochet, perché la moda uncinetto è tra le fashion manie del 2022. La lavorazione manuale che manda echi familiari a tutti, le decorazioni classiche o contemporanee, quelle trasparenze che catturano sguardi (e sono più o meno audaci), le infinità possibilità cromatiche: sì, il crochet è un pozzo di virtù.

E il relativo long dress è un capo da avere nell’armadio. Non abbiamo dubbi. Se poi arricchito da vezzosi elementi, per esempio piume o strass, la sera sarà un outfit tutto da guardare. Provare per credere.

Colore protagonista

L’estate 2022 ha in sé qualcosa di liberatorio, perché segna – si spera – la fine dell’emergenza sanitaria. Sarà anche per questo motivo che il colore ha un ruolo di primissimo piano. E ci riferiamo soprattutto ai colori accesi, intensi, per versi sfacciati. Ogni limite è bandito.

Gli abiti lunghi diventano la tavolozze perfette per quest’ondata di energia positiva. La parola d’ordine è scatenarsi, senza timore di esagerare. Righe, fantasie, maxi stampe, abbinamenti cromatici classici o color block: il semaforo è di un verde fisso!

Scollo all'americana

Lo scollo all’americana valorizza le spalle – sia quelle larghe, sia quelle più strette - e le braccia, per questo piace sempre. Gli abiti lunghi con questo tipo di scollo vantano sempre una ricca schiera di incrollabili sostenitrici. Perché sono chic, tanto per cominciare.

Perché i modelli più trendy si allargano con sinuosità, sono lievi e svolazzanti. Iper femminili. Perché sono alleati fashion h24, anche per le cerimonie (se sei un’invitata a nozze, dunque, considera l’idea). Il monocolore in questo caso non rende giustizia, punta sulle stampe a fantasia.

Chemisier

La palma della comodità e praticità va indubbiamente agli chemisier in versione long. Suggeriscono un’idea di vacanza, ma d'altra parte hanno conquistato e consolidato un posto tra i must dello street style estivo. I modelli più cool sono quelli dagli ampi volumi e dal taglio quasi orientaleggiante.

E se è vero che tendenzialmente gli chemisier identificano un look easy e da giorno, è anche vero che abbinando tacchi a spillo e una it-bag si ottengono risultati sorprendenti. Sperimentare, orsù!

A canotta

… E nelle giornate più calde, quasi roventi, che fai? Infili un vestito lungo a canotta e via. Ma dev’essere aderente, accompagnare e sottolineare ogni curva: i trend del momento vogliono così. Ergo, rompi gli indugi e scegli il tuo colore preferito, considerando che anche il bianco è perfetto.

L’abito a canotta è un jolly, va a nozze con le ciabattine estive e anche la borsa di paglia, ma basta elevarsi sui tacchi e scegliere una borsa dalle dimensioni ridotte per far emergere il suo lato più seducente. Ora tocca a te!

