Un look da imitare? Quello di Soleil Stasi alla presentazione del suo libro

C on vista Duomo di Milano, Soleil Stasi si presenta con un look tutto da copiare per presentare il suo libro: ecco tutti i dettagli

La modella italo-americana Soleil Stasi ha di recente annunciato l'uscita del suo primo libro edito da Sperling & Kupfer, dal titolo "Il Manuale della Stronza", disponibile in tutte le librerie e negli store digitali dal 15 Novembre.

E in occasione della presentazione del volume, la ex-gieffina, ha sfoggiato un completo giacca cropped e pantalone nei toni del neon e del nero, con un look super naturale e spensierato che fa venire voglia di sperimentare.

Il look di Soleil Stasi è perfetto da copiare

Adorabile e assolutamente da copiare e fonte di ispirazione, il look indossato su Instagram da Soleil Stasi per annunciare l'uscita in libreria del suo libro è perfetto, dalla testa ai piedi, come sempre quando si tratta dell'influencer e presentatrice di origine californiana.

La modella e presentatrice TV sfoggia un completo neon e verde acido composto da giacca cropped e pantalone leggermente svasato e scrunchie in tinta sui capelli leggermente mossi, per un look molto anni Novanta.

Il makeup è acqua e sapone e mette in risalto la naturale bellezza di Soleil, accentuando solo lo sguardo con mascara e un tocco di ombretto. I capelli sono super naturali, acconciati in onde morbide e con una mezza coda di cavallo sulla sommità del capo con elastico in tinta, con un biondo caldo che sarà super di tendenza questo inverno.

Il libro di Soleil Stasi fa già parlare di sé

Che Soleil fosse nota per le sue provocazioni era chiaro a tutti i suoi fan e il suo ultimo libro non è da meno: "Il Manuale della Stronza", uscito il 15 Novembre nelle librerie, che promette di essere una raccolta di spunti e riflessioni per rispondere a tono per coloro cui, come successe anche a lei, la vita contrappone ostacoli e mette di fronte a sfide continue.

Il volume, che sicuramente scatenerà molte reazioni tra i suoi fan e follower, era stato già presentato il 16 Novembre durante un'intervista a radio 105, in cui Soleil Stasi aveva indossato un look acqua e sapone con jeans azzurri, stivali bianchi sotto il ginocchio, top in tinta e cardigan oversize nero, oltre che da un reel in cui Soleil - vestita da sera con un abito mozzafiato - annunciava l'uscita del suo manuale.