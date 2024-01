P ratici, versatili, cool: fare a meno degli stivaletti è praticamente impossibile! Allora che ne dici di una selezione dei modelli più trendy da acquistare con un click?

Gli stivali non si discutono. A metà polpaccio, al ginocchio o ancora più su – sì, i cuissardes confermano il loro potere seduttivo! – sono un must dell’inverno e ringraziaremo sempre chi li ha inventati. Ma gli stivaletti non sono affatto da sottovalutare, anzi i fashionisti doc rifiutano anche la sola idea di farne a meno. Pratici, con quell’impronta glam qualunque sia la tipologia, meriterebbero anche un premio per la versatilità. Perché possiamo indossarli con tutto, pochissime le eccezioni; con pantaloni larghi e stretti, minigonne, leggings, shorts. Perfino gonne midi svasate. E poiché è sempre il momento di acquistarne un nuovo paio, abbiamo preparato per te una selezione di stivaletti da comprare online.

Senza trascurare i grandi classici, ci siamo focalizzati principalmente sulle tendenze scarpe per questo inverno. E sappilo: viene voglia di comprarli tutti e subito!

Chelsea boots

A proposito di classici intramontabili: quanto amiamo gli stivaletti chelsea? Tanto, sempre. Arrivano fino alla caviglia, ci sono quelle bande elastiche laterali che rendono superflui lacci e fibbie, hanno un’eleganza innata ma al contempo casual. Con pantaloni sartoriali sono il massimo, ma anche con le mini a pieghe!

Stivaletti da pioggia

Se ti fregi del titolo di it-girls, sai perfettamente che i rain boots di gomma fanno furore e probabilmente ne hai almeno un paio. Ma sai anche che le versioni attualmente più trendy sono quelle che si fermano all’altezza della caviglia? Bene: ecco uno dei modelli che vanno letteralmente a ruba!

Con fodera in pelliccia

… Altri stivaletti da donna ultra glam? Beh, quelli foderati in pelliccia! Comfy chic, questo ormai è chiaro a tutti. E non possiamo che tirare in ballo un marchio iconico, nonché il modello più girlish: quei fiocchetti sul retro sono un invito a nozze!

Anfibi platform

I mitici anfibi non sono mai passati di moda, questo è vero. Ma è anche vero che per l’inverno 2023 2024 hanno scalato le classifiche di gradimento, conquistando un post nella top ten delle scarpe di tendenza. Merito delle versioni platform, grintose e strategiche, più urban che mai!

Chunky

Le scarpe con suola carro armato non perdono colpi, ormai ci seducono da diverse stagioni. D’estate come in inverno. Non potevamo fare a meno, dunque, di cercare anche gli stivaletti chunky. Ed eccoli qui, firmati da un marchio che non ha bisogno di presentazioni. Sì, hai detto bene: questi, in particolare, sono una sorta di rilettura dei classici chelsea.

Con tacco

Mettiamo nel nostro check anche gli stivaletti con tacco. Che può essere - in base a quanto suggeriscono gli attuali trend moda – kitten, quadrato oppure a cono. Ecco un modello relativo a quest’ultima opzione, che porta la firma di un brand storico ed è molto apprezzato per il suo design casual!

