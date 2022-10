P erfetto mix tra stile urban e rock chic, i biker boots sono pronti a vivere una nuova stagione d'oro. Ai nostri piedi!

Tra le scarpe Autunno Inverno 2023 più trendy ci sono anche loro: gli stivali biker. Chiaramente ereditati dal mondo motociclistico, sembrava fossero avviati lungo il viale del tramonto; e invece rieccoli in grande spolvero. Con la loro grinta innata che però fa rima con stile, anche in virtù di sapienti abbinamenti con il resto dell’outfit. Comodi, indistruttibili, intriganti: i biker boots conquistano un posto di primo piano quando si tratta di street style e diventano fedeli - nonché versatili - alleati per la stagione fredda. Insomma, se non ti sei già procurata un paio di stivali biker per questo autunno 2022, è arrivato il momento di provvedere!

Le caratteristiche dei biker boots

Gli stivali biker sono inconfondibili. Privi di lacci, hanno la punta rotonda e sono arricchiti da fibbie metalliche e borchie ben visibili; alcuni modelli presentano anche cinturini, impunture e/o imbottiture: elementi di protezione tipici, questi ultimi, dei “veri” stivali da motociclisti.

Il tacco è largo e basso ma non troppo, mediamente compreso tra i 4 e i 7 cm. La suola è robusta, in alcuni casi chunky o platform come dettano le tendenze del momento. La materia prima è la pelle, l’alternativa l’ecopelle. Il gambale ha una vestibilità morbida e in genere arriva al polpaccio o poco sopra la caviglia. A questo punto, però, è doveroso segnalare la più recente evoluzione: gli stivali biker over the knee, lunghi fino al ginocchio, ufficialmente i principali “antagonisti” degli stivali cuissarders.

I colori

I biker sono stivali urban dall’anima rock: sì, possiamo definirli così. Di conseguenza, in fatto di colori la scelta è volutamente limitata. Domina il nero, per ovvi motivi. Affiancato solo dal bordeaux e dal marrone nelle sue gradazioni più scure e intense, in primis testa di moro.

In un periodo storico in cui le tonalità più accese e brillanti si stanno prendendo la loro rivincita, imponendosi sulla scena fashion, i biker boots rappresentano quindi l’unica eccezione. Ma non avrebbe potuto essere altrimenti. Anzi, vien proprio difficile immaginarli in un altre versioni cromatiche.

La pelle è liscia, la tinta unita; l'unica eccezione può coincidere con parti caratterizzate da stampa logo.

Come abbinarli

Gli stivali biker hanno fatto furore dai primi anni Novanta all’inizio degli anni Duemila, conquistando anche una nutrita schiera di celebrities e top model. All’epoca gli abbinamenti obbligatori erano due, ovvero quello con i jeans skinny e quello coi leggings.

Le combo in questione funzionano ancora, non ci sono dubbi. Ma d’altra parte, si sa: questi sono tempi in cui la contaminazione stilistica e la personalizzazione percorrono a braccetto le strade della moda. In altre parole, oggi gli stivali biker non devono affrontare particolari limiti.

In teoria, l’unica regola è la seguente: si devono notare. Quindi funzionano alla grande le combo con le minigonne e con gli shorts, e in questo caso il tocco in più sono le calze parigine. Ma la gamba totalmente scoperta non è una condizione necessaria, nel senso che i biker vanno a nozze anche con gonne midi dotate di generosi spacchi e maxi dress da cui occhieggiare maliziosamente.

L’unico abbinamento che non convince è quello con pantaloni a gamba larga o che comunque celino gli stivali quasi completamente.

Per concludere questo focus sugli stivali biker per l'autunno 2022, ecco una gallery con alcune delle proposte dalle collezioni Fall Winter: tu quale versione preferisci?

