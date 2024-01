A rrivano alla caviglia, al polpaccio oppure più su. Hanno un'impronta casual chic che li rende ultra versatili: in città come in montagna, completano l'outfit diventando il tocco di originalità e personalizzazione.

La tendenza furry s’impone nell’inverno 2024 e trova concretizzazione non solo nei capospalla – we love giacche e cappotti faux fur! – ma nell’intero guardaroba, pullover “pelosi” compresi. Conseguenza: gli stivali con pelliccia interna, principalmente ecologica ma ce n'è per tutti i gusti e le esigenze, appaiono più invitanti che mai. Una perfetta declinazione di quella moda cozy e pratica, sì, ma che di certo non mette in secondo piano lo stile. Lasciamoci sedurre e coccolare, dunque, dagli stivali e stivaletti più caldi da comprare online: ecco una selezione a portata di click.

Il classico intramontabile

Quando si tratta di stivaletti con pelliccia interna, entrano automaticamente in scena quelli firmati Ugg. Iconici, e lo dimostra anche l’elevato numero di dupe che circolano in ogni angolo del globo. Gli stivali Ugg platform sono in ascesa, ma è ancora la versione classica a fare strage di cuori: i numeri parlano chiaro!

Stivali in shearling

I Moon Boot rappresentano gli stivali da neve per antonomasia, e gli stivali da neve sono stati ormai sdoganati per la città. Ma esistono anche modelli in pelliccia shearling e pelle scamosciata: perfetti per un outfit da montagna ma anche per dare un tocco di originalità al look "cittadino" nelle giornate più fredde.

Stringati

… Oppure che ne dici di un paio di stivaletti con pelliccia stringati e ulteriormente arricchiti da dettagli glam, da abbinare ai jeans ma anche alle mini? E se sei romantica, se hai anche un debole per il rosa e il Barbiecore, questi ti faranno innamorare SUBITO!

Contemporanei

Stivali in pelle nera con maxi risvolto faux fur e suola chunky (ma non troppo). Casual chic, da portare in città ma che si rivelano adatti anche alle lunghe passeggiate all’aria aperta. Insomma, scarpe versatili che possono mettere tutti d’accordo. La firma è di Geox.

Urban

Ricordano un po’ gli stivali da biker e un po’ i rain boots: arrivano quasi al ginocchio, sono impermeabili e chiusi da lacci e cerniera. Internamente foderati con una caldissima pelliccia sintetica. L’impronta è urban, ma con questi stivali si può tranquillamente camminare anche in mezzo alla neve!

Asimmetrici

Ami i dettagli più originali, che fanno la differenza e consentono di personalizzare meglio l’outfit? Dai un’occhiata a questi stivali con pelliccia by Skechers, con tomaia scamosciata, bordo asimmetrico e fibbia posteriore chiusa da un bottone. Girlish e raffinati. Il tacco misura 5 cm.

