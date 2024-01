G li stivali da neve sono cool. S'indossano anche città e restano un must anche per l'inverno 2024. Ecco una selezione di modelli da acquistare online!

Quali sono i migliori stivali da neve? Quelli che garantiscono una perfetta impermeabilità e un buon grado di isolamento; che sono caldi e confortevoli, che sfidano le temperature più rigide. E che, allo stesso tempo, appagano lo spirito dei fashion lovers e il loro inesauribile desiderio di essere glam. In ogni luogo e latitudine. Prima di condividere con te una selezione di doposci da acquistare online, però, vogliamo mettere un accento. O meglio, vogliamo sottolineare un dato di fatto: gli stivali da neve, insieme ad altri accessori "da montagna", si indossano anche in città. Hanno svelato quest’anima urban... e ci stiamo prendendo (parecchio) gusto.

Insomma: anche se non ci troviamo sulle vette e/o dal cielo non cadono fiocchi di neve, ci chiamano a gran voce. E hanno conquistato un posto fra le tendenze scarpe inverno 2024. Touché! Una tendenza che ormai si rinnova da qualche anno e che – appunto – sta acquistando crescente vigore. Anche perché gli abbinamenti che ci soddisfano aumentano di continuo. Stivali da neve con i jeans wide leg, con i baggy pants, con i leggings e i pantaloni skinny. Ma anche con le minigonne più audaci e gli shorts invernali: sì, le combo vincenti si moltiplicano. E questo significa solo una cosa: urge procedere con lo shopping. Pochi click e saranno tuoi!

Gli stivali iconici

Se si parla di stivali da neve, non si può non parlare dei Moon Boot. Che hanno fatto strage di cuori anche tra le celebs: giusto per fare qualche esempio citiamo Lady Diana, Paris Hilton, Hailey Bieber, Dua Lipa, Madonna, Mariah Carey. Quando si usano i Moon Boot? Quando ci pare, ormai. No limits. Bisogna solo scegliere quale, tra le innumerevoli versioni, meglio rispecchi il proprio mood!

Tecnologici

Tra gli stivali da neve più gettonati online, ci sono questi firmati Columbia. Possiamo definirli tecnologici. La tecnologia Omni-Tech, infatti, respinge l’acqua e rilascia il calore in eccesso grazie a materiali traspiranti multistrato, così i piedi restano asciutto anche sul... bagnato. Sono leggeri ma caldi e isolanti; l’intersuola TechLite assicura inoltre un’ammortizzazione prolungata e un assorbimento degli impatti in virtù di una schiuma ad hoc. La suola Omni-Grip garantisce stabilità su qualsiasi suolo. E poi hanno quest’aspetto un po’ rock e un po’ futuristico che intriga!

Trapuntati

Cozy, trapuntati, impermeabili all’esterno e con uno strato interno di pelliccia ecologica. Dotati anche di zip frontale che li rende più facili da indossare e di una coulisse in corrispondenza del bordo superiore: sono i doposci Hoty di Cmp. Leggerissimi, pesano soltanto 450 grammi. Sono disponibili in diverse tonalità, ma noi (e non solo noi!) abbiamo scelto la più luminosa.

Termici

Per i più freddolosi, ecco questi stivali Polar foderati internamente con pelliccia sintetica candida, morbida e caldissima. La parte esterna è invece scamosciata – si tratta sempre di materiali ecologici – ma c’è una parte in gomma che protegge meglio il piede. Anche la suola è in gomma. Sono disponibili numerosi colori; noi preferiamo il super trendy cammello.

Evergreen

… E naturalmente ci sono le scarpe da neve Sorel, che i fashionisti conoscono perfettamente. Segni particolari: tomaia in nabuk impermeabile, cuciture termosaldate, scarpetta interna estraibile in feltro ThermoPlus. La suola è in gomma vulcanizzata lavorata a mano. Il design degli scarponi Sorel è inconfondibile, la versatilità degna di nota. S’indossano per tutto l’inverno, qualunque sia la location.

Effetto sorpresa

Gli stivaletti Ugg non necessitano di presentazioni, ormai hanno conquistato lo status di icona. Fra le versioni adatte anche alla neve, ce n’è una che regala un effetto sorpresa e di certo non ti lascerà indifferente. La tomaia è trasparente, in Tpu, e lascia intravedere la fodera interna in shearling sintetico arricciato. Sono certificati per temperature fino a -20 °C, quindi perfetti per le giornate più fredde e/o piovose… anche in città, naturalmente!

