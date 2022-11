I l maltempo non sarà più un tuo problema, ma un motivo valido per un nuovo giro di shopping!

Non c'è niente che possa rovinare il look perfetto, studiato nei minimi particolari, nemmeno una giornata con il meteo sbagliato. Freddo o caldo poco importa, ma la pioggia spesso fa la differenza. Difficile vestirsi, anche se il trench non dovrebbe mai mancare, e ancor più difficile trovare la calzatura giusta. Certo i rain boots sono la soluzione perfetta, ma l'estetica a volte mette a dura prova questa scelta... almeno fino a ora! Qui, infatti, troverai ben 5 paia di stivali da pioggia rintracciabili online, da indossare anche nelle giornate più grigie senza perdere di vista lo stile. Provare per credere.

Hunter

Sono tra i modelli più famosi in assoluto e si declinano in mille e più versioni. Questi, si abbinano facilmente sia con un look sportivo che con uno più casual. Mettili nel radar degli stivali da pioggia da comprare online per questa stagione fredda!

Crocs

I chelsea boots da pioggia sono la perfetta via di mezzo per chi vorrebbe un paio di stivali da pioggia, ma vuole un modello che si possa confondere facilmente con i modelli da tutti i giorni. Un vero must con jeans e impermeabile.

UGG

Gli UGG sono i boots più famosi di sempre, ma per affrontare il freddo. E per la pioggia? Dall'Australia arriva la versione antipioggia che gioca con il contrasto della scocca impermeabile all'interno in pelo. Insomma, tra gli stivali da pioggia online di certo un modello da tenere d'occhio!

Ascot

Il design di questi stivali da pioggia riprende lo stile delle amazzoni: lineare, elegante e senza fronzoli. L'ideale per chi ama indossare gli stivali da pioggia anche con la gonna.

Helly Hansen

Questi rain boots sono tra i più amati dei paesi nordici e riprendono, in tutto e per tutto, i modelli indossati dai marinai. Sportivi e immancabili insieme a un impermeabile giallo.

