Trench 2022 da comprare online

I mmancabile per sopravvivere alla stagione del "che cosa di metto", il trench è il capo saldo (e spalla) che devi acquistare online e questa selezione ti sarà di grande aiuto.

Trovare i trench da comprare online per il 2022 è un obiettivo che abbiamo deciso di eliminare dalla tua task list dedicata allo shopping. Un capo senza tempo, amato già da Audrey, che ancora oggi conquista tutti nelle sue mille e più versione e con styling ad hoc.

Un pezzo iconico che si abbina facilmente a un paio di jeans e al mocassino, ma si sposa alla perfezione anche con un abito in maglia o una versione più leggera e in versione maxi.

Che sia nella sua versione più classica, a doppiopetto, o nelle versione in pelle o lucida come oggi viene amata da molti, qui troverai i modelli di trench più belli del 2022.

Doppiopetto

Grande classico da avere sempre: il modello doppio petto nella tonalità sabbia è un pezzo che non invecchierà mai. Come dimostrato fin dalla sua invenzione, grazie a Thomas Burberry, passerà ere, tendenze rimanendo sempre cool.

Con maxi colletto

Un modello decisamente più fashion e che strizza l'occhio alla tendenza dei maxi colletti: questo trench di Benetton è un pezzo imperdibile che verrà apprezzato da chi vuole un modello che sia una via di mezzo, sia come linea, sia come lunghezza.

Pastello

Benvenuta primavera, bentornati colori pastello. E mai, come quest'anno, queste sfumature non possono mancare nel tuo armadio. Un modello lineare di NA-KD che si sposerà anche con i look più sportivi. Non dimenticare gli accessori come il baseball cap.

Con frange

Le frange sono state dimenticate per troppo tempo e, noi, siamo pronti a riportarle alla tua attenzione grazie, anche, a questo trench di Micheal Kors. Un pezzo da saper portare e da mettere in primo piano, sempre e comunque.

Corto

Fresco e giovane, il trench corto è la scelta per le più young che amano il look jeans e sneakers. Questo oltre a essere doppiopetto, strizza anche il look al chiodo con la chiusura zip laterale.

In pizzo

Le cerimonie sono il clou della stagione calda e, trovare un capo spallo stiloso e elegante da indossare, può essere una sfida difficilissima. La soluzione è il trench in pizzo blu di Oltre che aggiunge stile e ti toglierà da qualsiasi imbarazzo.

