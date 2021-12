F ra grandi classici e nuove tendenze, prendere una decisione può risultare difficile. Ma gli astri ti danno una mano: in base al giorno in cui sei nata, c'è un suggerimento ben preciso.

Hai deciso di acquistare un paio di stivali nuovi. Fra ultimi trend e grandi classici, però, hai qualche difficoltà nel fare la scelta finale. L’ideale sarebbe avere un budget e una scarpiera illimitati, è vero. Ma per noi comuni mortali si tratta di utopie. Bisogna decidere! Che ne dici di farti aiutare dalle stelle? Sì, hai capito bene. Per ogni segno zodiacale, ci sono gli indumenti e gli accessori perfetti. E allora, per quanto riguarda gli stivali, non ti resta che scoprire il “verdetto” per poi passare all’azione!

Ariete

Sei nata sotto il segno dell’Ariete? Hai un temperamento forte e passionale, uno spirito indipendente, energia da vendere. La noia è il tuo peggior nemico, per questo ti piace scoprire sempre cose nuove, sperimentare, vivere più esperienze possibili. Sei anche un po’ incostante, bisogna dirlo. Ma anche quando lasci a metà ciò che hai cominciato, in qualche modo riesci a recuperare. Gli stivali perfetti per te? Quelli dai colori metallizzati, oro e argento in primis. Eccentrici al punto giusto, ma anche anarchici: puoi abbinarli come vuoi, il bello è proprio questo. Così non ti stancherai!

Toro

La donna nata sotto il segno del Toro è sensuale, dotata di un fascino innato, ma anche paziente e affidabile. Una persona su cui si può contare, insomma, ma guai a farla arrabbiare perché diventa incontenibile! Ha un lato vanitoso, sarebbe capace di fare shopping ogni giorno o quasi, però sa controllarsi anche perché gestisce perfettamente le sue finanze. Confermi tutto? Allora sappi che gli astri ti suggeriscono gli stivali cuissard, quelli sopra il ginocchio: un evergreen che attraversa le stagioni senza perdere appeal. Quali colori? Punta sul nero o sulle tonalità neutre.

Gemelli

La tua è una personalità per molti versi complessa, ricca di sfaccettature: ci vuole un po’ per conoscerti davvero, ma chi ha voglia di farlo scopre una donna energetica, fantasiosa, intraprendente. Che non si ferma mai, che ama viaggiare ma sa anche essere un importante punto di riferimento. Ti piace stare in compagnia, parlare, confrontarti con gli altri. Però a volte sei troppo impulsiva, ammettilo! Gli stivali che non dovrebbero mancare, per un tipetto come te, sono i texani: grintosi e glam, capaci di rivoluzionare qualsiasi outfit, solidi e resistenti. E anche ultra comodi, il che non guasta!

Cancro

La tua è una femminilità delicata, un mix di dolcezza e sensualità. Sei una donna leale, che crede fermamente in determinati valori, che si dà molto. Ma sei anche parecchio emotiva e per certi versi insicura, per cui se ti senti colpita per qualche motivo tendi a chiuderti in te stessa. Se invece ti senti sicura, riesci a lasciarti andare completamente. Gli stivali che fanno per te sono quelli al ginocchio. Classici e al tempo stesso sempre glam. Valorizzano gonne e pantaloni, di ogni tipo. E danno anche un senso di... protezione.

Leone

La donna del Leone ama essere al centro dell’attenzione. E ci riesce benissimo, col suo carisma e il suo aspetto curato… Tu ne sai qualcosa, vero? Indubbiamente puoi sembrare vanitosa, molto concentrata su te stessa, ma chi sa andare oltre capisce presto che in realtà sei una persona affidabile, solida, anche attenta agli altri. Simpatica: quando ti ci metti, fai morir dal ridere. Allora, gli stivali “giusti” per te sono quelli con la zeppa. Che non passano inosservati, appunto. L’altezza puoi deciderla tu!

Vergine

Donna Vergine, difficile batterti in senso pratico e capacità organizzativa! Sai mettere ogni cosa al suo posto, far quadrare e combaciare ogni casa, ti destreggi abilmente fra lavoro e vita privata. D’altra parte, però, a volte ti lasci prendere dall’ansia e rischi di andare in panico. E c’è da aggiungere che tendi a pensare più agli altri che a te stessa: prova a invertire la rotta! Ma veniamo agli stivali: le stelle ti consigliano i tronchetti. Sempre cool ma anche duttili, nonché intramontabili. I modelli con tacco a blocco o blocchetto, poi, per te sono davvero il massimo.

Bilancia

La donna della Bilancia è raffinata, è un’esteta, possiede un’innata eleganza – sia nei modi che nell’aspetto e nelle movenze - che la rende come una calamita: attrae tutti. Tiene molto all’amicizia, la considera una magnifica forma d’amore. Detesta chi polemizza, chi fa troppo rumore, chi alza la voce. E da questo punto di vista, però, può diventare fin troppo intollerante. Così come spesso appare volubile, cambia umore nel giro di pochissimo. Ti riconosci in questa descrizione? Allora gli stivali su cui puntare sono quelli slouchy, cioè “flosci”, tornati in voga e più glamour che mai. E poi hanno quella capacità di sdrammatizzare, risultano sempre piacevoli al tatto… Impossibile resistere.

Scorpione

Anche tu, come la donna Leone, aspiri sempre al centro della scena. E hai un’anima da leader. C’è da aggiungere, però, che in te c’è una sorta di mistero, qualcosa di indecifrabile che ti rende ancora più affascinante. Sarà anche che sei contraddittoria, nel senso che a volte la tua forza lascia il posto a una grande fragilità, il tuo spirito indipendente a un enorme bisogna di avere qualcuno accanto. Insomma, un bel rompicapo! I tuoi stivali ideali sono i biker boots: grintosi ma fashion, ti rispecchiano bene. E rispecchiano anche la tua voglia di vivere intensamente ogni giorno della vita, affrontando eventuali ostacoli a testa sempre alta.

Sagittario

Ovunque tu vada, donna Sagittario, porti una ventata di allegria ed energia. Anche per te ci sono i momenti down, ma preferisci attraversarli da sola, attingere alle tue risorse interiori per poi tornare in pista più carica che mai. Ami fare sempre nuove esperienze, conoscere ed esplorare. Non sei interessata a ciò che gli altri pensano di te, ma è vero anche che per gli altri sei una persona molto interessante. Non ti manca qualche difetto, ovvio: non hai molta costanza, tendi a stancarti presto e, quando qualcosa non ti sta bene, a esagerare con le reazioni. Gli stivali che non possono mancare nella tua scarpiera sono quelli attualmente più in voga: i chunky boots, suola alta e gommata, versatilità a mille. Qualunque abbinamento sarà un successo.

Capricorno

La donna nata sotto il segno del Capricorno è il ritratto della concretezza, della tenacia e della determinazione. Di conseguenza, molto spesso fa carriera, anche se ciò non significa che metta la famiglia e più in generale gli affetti in secondo piano. Anzi, per lei si tratta di imprescindibili punti di riferimento. La sua riservatezza e il fatto che si apra veramente con poche persone possono farla sembrare fredda e distaccata, ma non lo è affatto. Seleziona, mettiamola così. Tutto esatto? Allora sappi che le stelle ti suggeriscono gli stivaletti chelsea, quelli con l’inconfondibile banda elastica sui lati. In versione classica, platform o chunky, sono perfetti con le gonne di ogni lunghezza ma anche con i pantaloni larghi o cargo.

Acquario

Sei la donna più originale dello zodiaco, non ci sono dubbi. Lungi da te schemi, convenzioni, stereotipi! E anche con la moda hai un rapporto particolare: ti interessa, sì, però non ti lasci condizionare dalle tendenze del momento; a prevalere sono sempre i tuoi gusti personali. Ami la compagnia ma necessiti dei tuoi momenti di totale solitudine, sei un vulcano di idee, hai anche una grande fantasia. Ogni tanto hai la testa fra le nuvole, devi riconoscerlo. Ma tutto sommato, al momento opportuno, sai tornare coi piedi per terra. E a proposito di piedi, gli stivali più adatti a te sono i rain boots. La versione chic delle calosce, per intenderci. In gomma, comodi e resistenti, sono entrati a pieno titolo fra le muse ispiratrici dell’universo fashion. Ti daranno grandi soddisfazioni.

Pesci

La donna Pesci: introspettiva, sensibile, empatica. Sognatrice, stravagante a modo suo. Animata da un grande entusiasmo nei confronti di persone e cose. Sei un tipetto particolare, impossibile negarlo. Osservi gli altri con attenzione e sei sempre pronta a dare una mano, anche semplicemente ascoltando. Però capita che tu ti faccia influenzare troppo, che perda di vista le tue reali esigenze e i tuoi desideri. Così finisci per sentirti scontenta e metti il muso. In ogni caso, sei adorabile! Le stelle ti vedono bene con gli anfibi alti, che con la loro grande solidità contrastano un po’ col tuo modo di essere… Ed è proprio questo il bello. Completa l’outfit con un morbido abito in maglia lungo oppure con una gonna corta scozzese, che invece ti rispecchiano egregiamente, e il gioco è fatto!

Questa faccenda dei segni zodiacali comincia a intrigarti? Allora scopri cosa ti suggeriscono in fatto di jeans!