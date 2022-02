S ei a caccia di nuovi trend da sperimentare in vista della primavera? Ecco i pezzi must-buy e le novità da cui trarre tante idee per i tuoi prossimi look direttamente da Instagram!

La primavera ormai è dietro l’angolo: che voglia di novità da inserire nell’armadio (e sfoggiare a più non posso)!

E quindi sì, vale assolutamente la pena prepararsi a dovere e prendere appunti sui trend da tenere d’occhio.

Come? Dove? Di certo le prime anticipazioni autorevoli ci erano arrivate dalle passerelle, mentre altre validissime indicazioni si possono cercare tra i lookbook delle nuove collezioni e sulle testate di moda. Ma non è ancora tutto.

Già perché tra i luoghi in cui le tendenze esplodono c’è senza dubbio Instagram: impossibile non prendere in considerazione il social più fashionista di tutti! Tra le voci di maggior rilevanza sui trend troviamo infatti quelle dei content creator, delle celeb o dei divulgatori di settore attivi sulla piattaforma. Insomma, Instagram non solo può essere un mezzo di comunicazione davvero interessante – nonché una cassa di risonanza per tutte le novità in uscita - ma anche un luogo virtuale in cui trovare la giusta ispirazione sull’interpretazione di questo o quel trend.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di fare una ricerca sul social, a caccia di tendenze freschissime per la primavera estate 2022. Ecco le 5 più cool (e i pezzi must-buy!) da conoscere e sperimentare in vista della prossima stagione calda. Parola di Instagram!

1. Accessori bling-bling

Dalle hobo bags ai mocassini il passo è stato breve: mini borchie luccicanti e cristalli all-over saranno un autentico must su accessori dalle linee essenziali, trasformati per l’occasione in complementi gioiello dallo spirito glam-rock. Il trend è già esploso sulle pagine Instagram delle più famose influencer di moda, che sfoggiano a tutto spiano in primis la versione luccicante della Cleo (celebre hobo firmata Prada, seguita a ruota da moltissimi altri brand con interpretazioni differenti della tendenza).

Tra le novità assolute ecco comparire poi anche scarpe mannish style rese più ladylike proprio da cascate shiny sfiziosissime, esattamente come quelle di Sonia Lyson! Insomma, una tendenza da provare, sia in versione ultra-glamour (su completi in seta) oppure su look più casual a cui aggiungere un twist prezioso e di carattere.

2. Plumage

Le piume sono il nuovo dettaglio girlish da avere: parola di influencer! Facendo un rapido giro su Instagram infatti il plumage spopola letteralmente.

Lo ritroviamo in tutte le salse, sull’orlo di jeans o di pigiami-couture indossabili anche di giorno, ma anche su abiti e top perfetti per party dal dress code super glamour.

Insomma, le piume impreziosiscono qualsiasi capo e si fanno autentico must-have utilizzabile anche in chiave funny. Parola di Valentina Ferragni!

3. Denim on denim

Che sia giubbotto + jeans, jumpsuit o una versione più raffinata tipo tailleur (o set coordinato), non importa: il total denim va alla grande, come conferma Chiara Ferragni!

Nessuna controindicazione, scegli la tua declinazione preferita del trend e buttati: non ci sono errori di sorta in agguato, basterà scegliere due lavaggi compatibili di denim e accostarli.

Vedrai: questa tendenza ti farà divertire e ti toglierà le castagne dal fuoco in moltissime situazioni. Per le ispirazioni più giuste in circolazione… vedere Instagram!

4. Baseball cap

Dopo qualche anno fuori dalle luci dei riflettori (e dagli scatti degli influencer!), pare che ci siamo: i baseball cap stanno tornando!

Instagram parla chiaro: il classico (e iconico!) cappellino con visiera torna per la primavera e si prepara ad accompagnarci anche durante l’estate!

Qui Erika Boldrin lo interpreta in chiave sporty (ma con il twist di una borsa chic che elevi il look!). Ci piace tantissimo, ma siamo certi che il baseball cap sarà un accessorio jolly, versatile e mixabile in outfit di vario tipo con cui divertirsi!

5. Combo tra colori candy-neon

Abbinamenti azzardati tra colori pastello proposti in chiave “elettrica” o pop: come non amarli? Le combo colore si fanno fresche, audaci e super-funny; vietato annoiarsi!

Le nuove versioni di candy colors poi sono neon, piene e brillanti, insomma un autentico invito ad osare e a mescolare nuances a più non posso.

Un favoloso esempio pescato proprio da Instagram? Questo look di Giulia Torelli, da cui prendere ispirazione all’istante per look primaverili assolutamente non scontati e molto-molto cute! E fidati: facendo un giro su Instagram troverai tantissime altre idee look per mixare i tuoi pastel colors elettrici preferiti: avrai di che divertirti!