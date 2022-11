Choker di perle, pull con cuori e pantaloni in pelle nera: Timothée Chalamet è da copiare

S e c’è un’icona di stile che può adattarsi alla perfezione a qualunque identità di genere, questa è proprio Timothée Chalamet. Se non ci credi, dai un’occhiata al suo recente look

Un choker di perle e un pullover di cuori per Timothée Chalamet: il look che conquista i cuori delle fan è stato sfoggiato al photocall della presentazione del film Bones and All. Nella sua semplicità, funziona tutto alla perfezione, ed esalta la figura slanciata ed efebica di questo attore ancora tutto da scoprire.

Nel corso della sua carriera, in costante ascesa, Timothée Chalamet ha sfoggiato una serie di look tutti da esplorare e da ammirare. Il suo stile è iconico, e esplora senza paura una parte e l’altra dello spettro maschile e femminile, pur rimanendo inestricabilmente lui. Si fa gioco dei canoni prefigurati, di quello che ci si aspetta di vedere. E trionfa nella sua bellezza che non ha bisogno di etichette.

Timothée Chalamet: il choker di perle è il must have dell’inverno

Se ancora non sai come aggiornare il tuo look per l’inverno, il look sfoggiato da Timothée Chalamet alla presentazione del nuovo film di Guadagnino Bones and All ti farà cambiare idea. Per creare uno stile unico basta davvero poco: il pullover extra large con i cuori in nero e in bianco fanno già la differenza tra un outfit comodo e un outfit furbo. Il primo è un felpone sformato, mentre il secondo è un pullover di tendenza impossibile da non notare.

Oltre ad essere davvero iconico, bisogna proprio dire che si tratta di un capo che potrebbe adattarsi a una moltitudine di look. A cingere il collo di Timothée ci pensa un choker con perle a doppia fila, tenute insieme da ossa di brillanti molto a tema col film in questione. Una scelta fluida, proprio come siamo abituati a immaginarci Timothée sulla passerella.

A completare il look un paio di pantaloni di pelle, comodi e non aderenti, che ricadono all’interno di un paio di stivali dello stesso materiale, rigorosamente a punta arrotondata. Come esige la moda. Dalle tasche del pantalone spuntano le mani curate dell’attore, a cui sono stati volutamente apposti una serie di anelli di squisita fattura, in un mix di brillanti, oro e argento che richiamano l’opulenza del choker. Lo stack di anelli è un must della stagione: da impilare sullo stesso dito o da moltiplicare tra un dito e l’altro, non ha importanza. Quello che conta è la tua personalità, che deve trionfare nel risultato finale.

Completa il look un occhiale da sole tanto semplice e classico quanto efficace, nel complesso. Infilato così, quasi a caso, sotto la cascata di ricci di Timothée, che porta con disinvoltura assoluta un outfit nient’affatto banale.

A dire la verità, il vero coronamento di questo look è lo scenario. Guardando bene si può riconoscere che alle spalle dell’attore vi è la bella Roma, sfondo perfetto per un photoshoot.

Bones and All è il nuovo film di Luca Gudagnino in uscita il 23 novembre in Italia, il quale ha vinto il Leone d’Argento per la miglior regia a Venezia. Si ispira al romanzo di Camille De Angelis, Fino all’osso. La trama è la grande metafora di una autrice vegana: i cannibali tentano di adattarsi a sopravvivere in una società genuinamente terrorizzata dalla loro natura. Ambientato nel Midwest degli anni ’80, nell’America di Ronald Reagan.