D al lupetto nero alla versione cropped, passando per il corsetto, abbiamo selezionato le proposte più trendy del momento: tu quale preferisci?

Trasparenze: il tormentone moda più sensuale degli ultimi tempi. Una tendenza che aspira al titolo di must have, com’è apparso chiaro anche durante le Fashion Weeks AI 2024. Una tendenza che copre tutte le stagioni, non importa quanto basse o alte siano le temperature. Tutto questo significa, tanto per cominciare, una cosa ben chiara: vogliamo un top trasparente. Almeno uno. Ma poi ci prenderemo gusto, e ne vorremo altri. Potevamo non andare a caccia delle maglie trasparenti da comprare online? Certo che no. Ecco il nostro bottino, lo condividiamo volentieri anche con te!

Con maniche lunghe

Cominciamo dal lupetto trasparente con manica lunga: richiestissimo, soprattutto nel colore nero. Molto più versatile di quanto sembri a primo impatto. Possiamo indossarlo come sottogiacca, con qualsiasi tailleur, ma anche abbinarlo a pantaloni cargo o comunque dal fit ampio. Per giocare con le alternanze di volumi. Ne approfittiamo per rispondere a una domanda molto diffusa: cosa mettere sotto un top trasparente? Un reggiseno in pizzo è il massimo. Se sei un po’ timida, invece, scegli un reggiseno ultra basic. Se, al contrario, hai voglia di osare un po’… Beh, niente sotto!

Top senza spalline

Abbiamo poi trovato online un top senza spalline: se sei romantica, ti conquisterà all’istante. Il colore è tra i preferiti della primavera, ovvero azzurro pastello. Le particolarità sono i delicati ricami floreali bianchi, le bordature in pizzo e un piccolo fiocco. Questo top trasparente (non lo è in corrispondenza del seno) è da abbinare a una gonna lunga e ampia ma anche ai jeans a zampa, per creare un outfit anni Settanta!

Corsetto nude

Il corsetto continua a far furore, lo sappiamo bene. E le versioni trasparenti hanno una marcia in più, diciamolo forte e chiaro. Ci piace questo modello nude, una tonalità che sottolinea il malizioso gioco di vedo-non-vedo. Le coppe sono rigide, bello anche l’effetto che simula le stecche… Sì, promosso. Un blazer oversize e il look (vincente) è pronto!

Bustier in pizzo

… Ma noi dei bustini siamo proprio innamorati, lo ammettiamo. E questo, in pizzo con fantasie floreali, si rivela un top magnifico per gli outfit sia di giorno che per la sera. Anche con un cardigan lungo, lasciato aperto, si sposa egregiamente. Abbiamo scelto il rosa, però sono disponibili molti altri colori. Sappi che sta andando a ruba!

Top cropped

Prediligi uno stile casual e pensi che la moda debba essere anche un po’ ironica, al momento opportuno? Ti piacciono i capi eyecatching? Allora ecco un top trasparente cropped fucsia, letteralmente tempestato di cuoricini a contrasto e super attillato. Puoi abbinare questa maglietta trasparente in mille modi diversi, ma la combo con i jeans (anche shorts) e sandali è davvero vincente.

Body trasparente

Girovagando alla ricerca di top trasparenti da comprare online, ci siamo imbattuti in questo body e vogliamo mostrarlo anche a te. È molto gettonato, piace non solo perché in pizzo ma anche per lo scollo a V e la sottolineatura del punto vita. Un capo elegante, che però si presta perfettamente anche al mix&match. Quali abbinamenti ti suggeriamo? Quella con i pantaloni sartoriali, dal fit fluido, e con la pencil skirt.

