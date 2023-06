H ailey Bieber sfoggia i trend di quest'estate: un abito cut out total white da copiare subito

Hailey Bieber ci svela le tendenze dell’estate con un look decisamente favoloso. La top model e it-girl nell’ultimo post su Instagram sfoggia un abito perfetto per affrontare il caldo ed essere sempre super fashion.

Si tratta di un cut out dress white con un taglio strategico sulla schiena e un tessuto che evidenzia la silhouette perfetta della modella. Un capo da acquistare subito e mettere nell’armadio per affrontare feste in spiaggia, pool party e falò. Il bello di questo pezzo? Si adatta a qualsiasi occasione, ma soprattutto sta bene davvero a tutte! Da quello midi a quello smanicato, da quello con le maniche lunghe a quello strutturato: i modelli a disposizione sono tantissimi così come i colori, perfetti per esaltare l’incarnato.

Fra i modelli sui quali puntare ci sono quelli di lunghezza midi plissé, drappeggiati, a colonna oppure svasati. Quello sfoggiato da Hailey Bieber è un concentrato di eleganza, l’ideale per un party serale oppure una cerimonia, nella tonalità total white. Ma il bianco non è l’unico colore irrinunciabile per il cut out dress.

Fra le tonalità ideali con l’abbronzatura troviamo il salvia, ma anche il lime, il rosso, l’azzurro e il verde. Anche per i tagli c’è solo l’imbarazzo della scelta: da quelli laterali ai mini oblò nella zona della vita, sino all’apertura asimmetrica situata su un fianco solo. Tra le tendenze perfette da seguire, ispirate da Hailey Bieber, c’è l’abito cut out bon ton. Un modello attillatissimo, con scollo sulla schiena e spacco da indossare con mules piatte oppure sandali stiletto. Se il tessuto stretch resta una garanzia, anche in questo caso è possibile giocare con i colori a partire dall’avorio, sino al beige light e il bianco panna.

Resta solamente una domanda: come abbinare il cut out dress? In versione mini è perfetto con un blazer oppure con una camicia per affrontare le giornate in ufficio. Al mare invece è ideale come copricostume. E se quello lungo è elegantissimo e bon ton, ottimo per essere super chic nelle serate d’estate, la versione bicolor è ottima per far risaltare l’abbronzatura. Il bello di quest’abito è che puoi scegliere il modello che ti piace di più e con cui ti senti più a tuo agio, sia per quanto riguarda i colori.