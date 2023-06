Un look top per l’estate? Quello total white di Giulia Salemi!

G iulia Salemi punta tutto sul total white per illuminare di stile la sua estate magica

Reduce dal grande successo del programma GialappaShow che l’ha vista nelle vesti di co-conduttrice per una serata al fianco del Mago Forest, Giulia Salemi si gode l’estate e lo fa in maniera decisamente trendy. Reginetta di bellezza nel 2014 (arrivò terza alla finale di Miss Italia) oggi Giulia Salemi è un’indiscussa regina di stile, soprattutto per la generazione Z che prende ispirazioni dai suoi outfit di estrema tendenza.

E quale occasione migliore dell’inizio di una nuova stagione per arricchire il nostro guardaroba con nuovi capi chiave da indossare con stile? Uno dei nuovi must have potrebbe essere proprio quello indossato dalla bella Giulia. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

Maxi dress cover-up bianco

Ode al total white e giochi di trasparenze sono i dettagli peculiari dell’ultimo look summer vibe che Giulia Salemi ha immortalato sul suo profilo Instagram. Il focus è tutto incentrato sul colore acromatico per eccellenza, il bianco. Declinato, con il suo candore, su un maxi dress cover-up. I dettagli che fanno la differenza? La lavorazione a maglia, lo spacco sulla coscia e il giro seno con scollo a V.

Leggero, impalpabile e decisamente chic, questo abito perfetto per l’estate è stato personalizzato dall’influencer italo-persiana tramite l’aggiunta di una camicia oversize in cotone, dal taglio maschile, anch’essa rigorosamente bianca.

Accessori total gold

Per illuminare maggiormente il look, Giulia ha deciso di puntare su accessori total gold, perfetti per l’estate e per enfatizzare chi ha un sottotono caldo e appartiene alle stagioni armocromatiche di primavera e autunno. Maxi cerchi in oro e una collana girocollo della medesima cromia sono gli accessori che fanno la differenza e che si abbinano anche al make-up!

Cat eyes d’ordinanza e ombretti dalle shade calde e dal finish shimmer che vanno dal bronzo al borgogna, per un mix&match sensuale e vibrante. Un tocco di illuminante per definire punti luce super glow e il look è pronto! Non vedete l’ora di copiarlo, vero? Il bianco è in assoluto il colore protagonista della palette estiva ed è intramontabile. Per questo, puntando su di esso, soprattutto dopo aver ottenuto una leggera abbronzatura dorata, non possiamo sbagliare e Giulia Salemi lo sa bene!