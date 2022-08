I n estate vince il total white, e l'abito bianco è una tela perfetta su cui costruire il look: vedere per credere!

Nessuno resiste al vestito bianco, soprattutto in estate. Come dar torto, d’altronde: ideale per far risaltare l’abbronzatura, è stato per troppo tempo considerato adatto soltanto al giorno del matrimonio, quando è in realtà un passepartout per la bella stagione e una base perfetta su cui costruire il look. E quindi, perché non andare a caccia del perfetto abito bianco "estate 2022 edition"?

La scelta è ampia: spalline sottili o maniche a palloncino, mini o maxi, corto o lungo sino ai piedi; e ancora di cotone o di pizzo sangallo, aderente oppure oversize. E poi ci sono le "varianti di shade": c’è il bianco ottico, ma ci sono anche le tonalità differenti come l’avorio o il crema. E e ancora ricami e decorazioni a contrasto. Quel che è certo è che l’abito bianco è la perfetta tela per dare spazio alle preferenze di stile, giocando con gli accessori e le scarpe e puntando - soprattutto in estate - su tessuti leggeri, freschi e fluttuanti che lasciano libertà di movimento. Nessun timore di osare troppo dunque: il total white è un must in estate e sta bene davvero a tutti.

Chic e raffinato, riesce a essere allo stesso tempo casual e sensuale semplicemente sostituendo le sneakers o le ballerine con un paio di sandali gioiello o con il tacco stiletto. I bijoux fanno il resto: quest’anno dominano i bagliori metallici, con l’argento e (soprattutto) con l’oro giallo a fare capolino da orecchie, collo e polsi per impreziosire l’outfit. In cerca di ispirazione per il prossimo acquisto? Ecco una carrellata di look con protagonista l'abito bianco per l'estate 2022. Lasciati ispirare!

Spacchi inaspettati

Linee essenziali che ricordano una tunica, con la sorpresa nella parte dietro: il cut-out che lascia la schiena scoperta in modo sensuale ma non eccessivo. Ai piedi sandali flat per l’aperitivo sulla spiaggia, o comode (e candide) sneakers per una passeggiata in città. Ecco un abito bianco davvero irresistibile per l'estate 2022!

Maxi e "cozy"

Ampio e comodo, ma con qualche dettaglio per renderlo più prezioso e ricercato. Il maxi dress candido ha enormi potenzialità ed è perfetto sia di giorno sia di sera: basta un semplice cambio di accessori. Insomma un abito bianco in versione over è quanto di più versatile per l'estate!

Passione crochet

Bianco e crochet, una combo che più estiva non si può. Il modello di abito bianco per l'estate 2022 più di tendenza? Con spalline sottili e lunghezza midi, una sorta di “tubino” che accarezza le curve ed enfatizza la linea delle spalle e del collo. Ma con il tocco della lavorazione ad uncinetto che rende tutto tremendamente cool!

Minimal e sensuale

E a proposito di tubini, quello bianco minimal è raffinato, chic e ultra femminile. Nella versione super corta lascia scoperte le gambe (abbronzate, per chi ama la pelle dorata) e slancia la figura. Da provare con lo stiletto o con le slingback: qui vincono le linee raffinate.

Ispirazione “casa nella prateria”

Le balze e i corsetti tornano di moda richiamando lo stile romantico, ma allo stesso tempo pratico, di fine ‘800. Un tuffo nel passato anche per l'abito bianco perfetto per l'estate 2022, ovviamente rivisitato in versione molto più attuale pur rispettando alcuni stilemi: le linee ampie, i volumi accentuati e i tessuti naturali, preferibilmente cotone o lino.

Sexy ed eterea

L’abito lungo con inseriti cut-out e laccetti (bianco, of course!) è sensuale ma raffinato, soprattutto se abbinato a un paio di mules. Ideale per un appuntamento romantico o una cena in riva al mare si trasformerà in un vero "mai più senza" per la tua estate.

Il classico rivisitato

L’abito bianco per l'estate 2022 è anche chemisier, che diventa glamour grazie alle maniche a sbuffo, al tessuto prezioso e ai dettagli delle cuciture e delle tasche. Il look total white - se ti piace manicure compresa! - è fresco e perfetto per look da città. L’unica eccezione? La pochette nera, bellissima da portare a contrasto.

Il finto spezzato

Un gioco di “inganni” e asimmetrie per l’abito bianco monospalla con orlo geometrico. La lunghezza è regolabile grazie alla coulisse, e sul punto vita fa capolino... la pancia, come da trend Y2K tanto in voga al momento. Per le più estrose, che non hanno timore di osare.