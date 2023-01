Il look di Giulia Salemi lo conferma: il rosa può davvero essere rock

G iulia Salemi ci conferma che il rosa è il colore dell'inverno e ci svela come sfoggiarlo in chiave glam-rock

Il rosa è il colore dell’inverno e può essere super rock. Ce lo svela Giulia Salemi con il suo ultimo look, svelato su Instagram, un concentrato di pink in chiave glam rock. Fra i protagonisti del Grande Fratello Vip, Giulia ha una grandissima passione per la moda e si diverte a giocare con abbinamenti e colori.

L’ultima nuance scelta è proprio il rosa, fra le tonalità più cool di questa stagione. Un colore da provare in tutte le sue declinazioni possibili, dal goloso candy al romantico cipria, passando per il pesca, il lampone e il fragola, sino alle varianti pastello. Ma come si sfoggia un total look rosa? Il segreto è quello di puntare su texture diverse, come ci svela Giulia Salemi.

L’influencer e conduttrice infatti opta per una gonna in velluto abbinata ad un maglione con intreccio e un morbidissimo cappotto teddy bear. Il dettaglio imperdibile? I collant neri, indossati con gli stivali in latex. Un look rock-chic decisamente da copiare, perfetto per affrontare con stile anche le giornate più fredde.

La proposta di Giulia Salemi è solo una delle tante da imitare per indossare il rosa con stile. Prova, ad esempio, ad abbinare un minidress in velluto a un maxi piumino, per un outfit che non passa inosservato oppure sfoggia un tailleur con inserti in tulle o incrostazioni di paillettes. Nel guardaroba non dovrà mai mancare uno slip dress, glamour e perfetto per evidenziare le forme, da provare d’inverno con un trench rosa, meglio se in pelle.

Le combinazioni d’altronde sono infinte. Ma quali pezzi non devono proprio mancare nell’armadio? Il rosa è la nuance ideale per tantissimi capi da acquistare (anche con i saldi) e da sfruttare per creare tantissimi look. Il cappotto rosa cipria, ad esempio, è un must, da provare con pantaloni a palazzo e tacchi altissimi per un outfit casual e chic oppure con sneaker e maglione pink fluo.

Per unire calore, comodità e comfort poi non può mancare il cardigan in lana, con o senza bottoni, lungo oppure corto. Un capo ideale sia per l’ufficio che per le uscite nel tempo libero, da abbinare a gonne in pelle o pantaloncini glam e stivali cuissard, alti sino al ginocchio e di grande tendenza fra le influencer. Infine non dobbiamo dimenticare il blazer che ci accompagnerà dall’inverno alla primavera, regalandoci le vibes positive del rosa.