Il minidress crochet di Chiara Ferragni è la mise perfetta per le sere estive

C hiara Ferragni ci svela il pezzo cult dell'estate, sfoggiando in vacanza un minidress crochet delizioso e super chic

La mise perfetta per affrontare le serate estive con glamour? Ce la regala Chiara Ferragni con un minidress crochet delizioso. L’imprenditrice digitale è volata a Ibiza con tutta la famiglia per concedersi qualche giorno di vacanza. Sull’isola Chiara ne ha approfittato per sfoggiare alcuni fra i suoi look più belli, dimostrando come si possa combattere il caldo senza rinunciare allo stile.

L’abito crochet è senza dubbio uno fra gli outfit meglio riusciti dell’influencer che su Instagram ha raccontato la sua serata romantica con il marito Fedez. Chiara e Federico si sono concessi una passeggiata al tramonto e un aperitivo durante la golden hour.

Negli scatti la Ferragni indossa uno dei capi cult dell’estate 2022: un minidress crochet nero con fiori colorati super chic. Abbinato a un paio di sandali semplicissimi e ad accessori dorati. L’ennesima conferma che l’abito all’uncinetto è uno fra i pezzi che non dovrebbe mai mancare nella valigia delle vacanze, perfetto sia la sera che durante il giorno.

Il bello del vestito crochet è che si adatta a ogni occasione ed è particolarmente versatile. Basta aggiungere gli accessori giusti e qualche dettaglio per renderlo più o meno chic, come ci insegna la stessa Chiara Ferragni. Con ciabattine basse e scarpe alla schiava, questo minidress è l’alleato per una giornata di vacanza all’insegna di gite in barca ed esplorazioni. La sera invece si trasforma in un look glamour grazie a tacchi vertiginosi e sandali gioiello.

I modelli a disposizione poi sono davvero tanti. Puoi sceglierlo lungo, per esaltare e slanciare tutta la figura, bianco o in colori pastello, perfetto per l’abbronzatura. Oppure puntare su una lunghezza mini e sul colore nero, come nel caso di Chiara Ferragni. A fare la differenza sono poi di dettagli: dalle perline agli intarsi, passando per fiocchi o lustrini.

Anche per gli abbinamenti tutto è affidato alla fantasia e al gusto, con tantissime possibilità. L’abito crochet colorato, ad esempio, si sposa alla perfezione con sandalo basso e baguette bag, per un look che richiama gli anni Settanta (tornati di gran moda come ci ha svelato Giorgia Soleri). Sei in cerca di un outfit che sia un concentrato di eleganza? Allora punta su un minidress all’uncinetto bianco panna, verde salvia o rosa. Ti piace sperimentare? L’ideale è un abito crochet con stampa floreale, abbinato a una borsa in ecopelle e stivaletti.