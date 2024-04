I l capospalla che domina incontrastato nelle mezze stagioni, lo ameremo forever. E allora passiamo in rassegna i modelli più glam da comprare online!

Il principe delle mezze stagioni, un capospalla storico e intramontabile. Camaleontico, anche; completa alla perfezione i look casual come quelli più eleganti. Hai indovinato? Sì, ci riferiamo al trench. Aggiungiamo altre due virtù: è democratico nonché genderless, non ha mai conosciuto né mai conoscerà distinzioni di genere. Ma qual è il trench donna più glam da comprare online per questa primavera 2024?

Perché accanto alla versione classica, che rappresenta appunto un evergreen immune allo scorrere del tempo, ci sono altre declinazioni. Che invece sono più o meno in auge a seconda dei trend del momento. Allora passiamo in rassegna i modelli da acquistare in rete adesso, senza esitare oltre!

Classico

Iniziamo proprio dal trench classico, che riprende le caratteristiche dei primissimi modelli (che ci riportano indietro fino all’Ottocento!): chiusura doppiopetto, mantella, maniche da stringere per mezzo di fibbie, patta frangivento. Ti mostriamo una proposta che ha fatto il pieno di recensioni positive ed è sempre più gettonata, nel segno di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vai sul sicuro!

Trench corto

Ma il trench donna più trendy del 2024 è senza dubbio quello corto. Che, a dire il vero, è esploso già lo scorso autunno. La lunghezza ridotta gli conferisce un aspetto più smart, senza però interferire sul suo iconico fascino. Valorizza la silhouette – a cominciare dalle gambe – e va a nozze con le mini gonne. Ma anche con gonne midi e tutti i pantaloni possibili. In questo caso scegliamo un trench verde oliva, tendenza nella tendenza!

In pelle

Se il tuo stile è u po’ rock, se ti piace dare la giusta di grinta ai tuoi outfit, il trench in pelle esige un posto nell’armadio. Per sdrammatizzare un po’, ti suggeriamo un modello corto: guarda questo, ha una silhouette slim che intriga ed è curato in ogni dettaglio. Decisamente cool.

Trench nero

E poi c’è il trench donna nero, ovvero la declinazione più chic. Impeccabile. Che tu abbia voglia di un outfit da femme fatale, che tu debba optare per un look formale o abbia in programma un’occasione speciale, il trench nero è perfetto. Punto.

Pastello

Ma la primavera è anche la stagione dei pastelli, si sa. Il periodo in cui queste nuance così delicate, ma anche allegre, diventano una tentazione irresistibile. Allora perché non regalarsi proprio un trench pastello? Per illuminare gli outfit e spargere energia positiva nell’aria, con grande classe!

Trench lucido

Infine, un trench per le anime pop: lucido. E visto che ci siamo, puntiamo su una tonalità vitaminica. Magari il rosa, che continua a piacere anche per la primavera 2024; sappi, però, che sono disponibili anche altri (vivaci) colori tra cui il giallo e il verde. Tira fuori quel pizzico di faccia tosta e scatenati a colpi di outfit!

