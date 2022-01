H a fatto impazzire i fan su Instagram: Anne Hathaway con il suo ultimo post ha già fatto scattare la "pagliaccetto-mania"

Non postava su Instagram da metà dicembre Anne Hathaway ma è tornata sui social per condividere un look impeccabile. La tuta corta di Anne Hathaway è un incanto che tutte vorremmo. Il pagliaccetto a manica lunga mette in primo piano le gambe dell’attrice che sceglie di abbinarci un paio di collant velate e ankle boots con plateau e tacco quadrato. Ad attirare l’attenzione però non è solo la stampa floreale all over ma anche il colletto all’italiana. Il capo, firmato Valentino, evidenzia il punto vita grazie ad una cintura sottile an pendant con la stampa.

Il total look made in Italy ha già conquistato le appassionate di moda: un pagliaccetto a fiori con colletto all'italiana viene impreziosito da una cintura sottile sul punto vita. L'attenzione è puntata poi verso il viso che viene incorniciato da una coda alta come acconciatura.

Un cappottino nero completa l'outfit. Unico tocco di colore sgargiante? Una mini tracolla a baguette firmata Valentino proprio come la tuta. Un’esplosione di fiori che fa sognare la primavera, Anne Hathaway aggiunge un accessorio prezioso: il suo sorriso. I fan si sono scatenati: “Andy? Is that you?” si legge tra i commenti. Già, perché la bellissima attrice di strada ne ha fatta ma per molti resta comunque Andy Sachs, la protagonista del film cult Il Diavolo Veste Prada… ed effettivamente con questo stile la ricorda anche a noi.

Coda altissima e un sorriso naturale attirano l’attenzione sul viso espressivo dell’attrice, da sempre il suo punto di forza. Anne Hathaway con questo abbigliamento sembra voler invocare la primavera, rimarcandolo non solo con una fantasia floreale ma anche con un tocco di giallo vitaminico scelto per la bag. Si tratta di una Locò firmata Valentino Garavani, realizzata in pelle di vitello con elemento VLogo Signature metallico. L’attrice dimostra però di saper puntare anche sulla comodità: boots altissimi ma rigorosamente con tacco largo e plateau. L'outfit made in Italy di Anne Hathaway sembra in qualche modo voler evidenziare come sia ancora legata al personaggio di Andy Sachs, protagonista de il Diavolo Veste Prada che ha contribuito a lanciarla: sicuramente con lei condivide l’amore per la moda.