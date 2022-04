V alentina Ferragni a Cannes ci ha regalato uno dei suoi look più belli ed eleganti: un long dress nero che la fascia alla perfezione, impreziosito da dettagli brillanti e trasparenze

Un long dress nero con dettagli super brillanti: così Valentina Ferragni si è guadagnata il titolo di principessa di Cannes, incantandoci con una mise tra le più belle che abbiamo potuto ammirare sugli ultimi red carpet. Anzi, Pink Carpet per essere precisi.

L'occasione è stata, infatti, il Canneseries, ovvero il prestigioso Festival Internazionale delle Serie che si svolge ogni anno nella splendida cittadina francese e che dal 2018 premia i talenti di tutto il mondo, puntando sull'audacia e l'originalità dei contenuti, specialmente quelli degli artisti emergenti che hanno tutte le carte in regola per diventare le stelle di domani.

La presenza di Valentina Ferragni a Cannes non è di certo passata inosservata. E come avrebbe potuto, con l'abito Dior che ha scelto per l'occasione? Un long dress dalle linee semplici che la fascia alla perfezione, mettendone in risalto le forme sinuose. L'intramontabile eleganza che solo il nero può regalare!

Ma l'abito della dolce Valentina ha una marcia in più, grazie ai dettagli brillanti applicati con somma maestria su tutta la lunghezza, spalline incluse. Una cascata di strass che dona luminosità e freschezza, perfetto per una giovane donna che vuole puntare sulle linee più classiche, ma con un tocco di originalità!

Classico sì, ma anche audace. Sul Pink Carpet di Cannes, Valentina Ferragni ha stupito con la scollatura a V del suo Dior, profonda fino all'ombelico ma affatto eccessiva. Anzi, le trasparenze non fanno altro che accentuare la sensualità dell'abito senza scadere nel banale.

Un long dress tanto prezioso e scintillante non ha bisogno di ulteriori orpelli per risaltare. Valentina lo sa bene, ecco perché ha optato per pochissimi accessori minimal: orecchini pendant di media grandezza, anellini geometrici e qualche braccialetto per impreziosire le braccia lasciate scoperte.

Anche il make up punta alla semplicità, con un grande classico immancabile sulle passerelle: smokey eye e rossetto nude dall'effetto super naturale. E a completare il tutto ci pensa il raccolto morbido, con qualche ciocca a incorniciare il bel viso dell'influencer.

Che dire, Valentina Ferragni a Cannes ha fatto proprio centro!