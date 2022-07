Sì, il top asimmetrico di Valentina Ferragni è qualcosa che tutte vorremmo indossare

S e ami osare tanto quanto Valentina Ferragni, questo look con un top asimmetrico trompe l’oeil è il tocco extra che devi aggiungere al tuo guardaroba

Con le sorelle più famose d’Italia non si può mai dire quale sarà il prossimo outfit. Valentina Ferragni ha sbaragliato la concorrenza di questo weekend aggiudicandosi il premio per il look più all’avanguardia di tutti grazie a questo top asimmetrico. Concettualmente lineare, eppure impossibile da indovinare.

Nel corso degli anni e della sua vita su Instragram, Valentina, sorella della celebre influencer Chiara Ferragni, ci ha dimostrato con forza la sua identità modaiola, assai diversa da quella della sorella – e al tempo stesso ugualmente di grande tendenza. Non è la prima volta che ci incanta con scelte di stile che ingannano l’occhio e creano un effetto ipnotico tutto da copiare.

Chi l’ha detto che un capo d’abbigliamento non può essere semplice e, al tempo stesso, sbalorditivo?

Valentina Ferragni ci insegna il significato del top asimmetrico

Com’è fatto un top asimmetrico? Ci sono tanti modi per immaginarselo. Eppure, andando a vedere uno dei più recenti scatti su Instagram di Valentina, scopriamo qualcosa di nuovo, sperimentale, creativo e al tempo stesso semplicissimo. È un look così facile da imitare che, sulla carta, può dare l’impressione di qualcosa di easy. Chi ha visto la foto, però, sa che di semplice in questo outfit non c’è niente.

Il top asimmetrico proposto da Valentina è composto da due fasce, una rossa e una bianca, che si accompagnano, parallele, sul corpo della modella. La rossa fascia il seno, mentre quella bianca inganna l’occhio con quell’effetto Atto di Forza destrutturato a cui non avremmo mai pensato, non fosse per la piccola Ferragni. Il top è completato da un terzetto di iniziali che identificano subito l’impronta di stile della maison francese Yves Saint Laurent (YSL). Classica, effortless e al tempo stesso pronta a proiettarci verso un futuro di forme, strutture e reinterpretazioni di quello che già conosciamo così bene.

Non è chiaro se sia un pezzo unico o un top più pantalone, ma qualsiasi sia la proposta della casa francese di haute couture, a noi è stata più che venduta. Il pantalone effetto leggings fascia il corpo di Valentina Ferragni abbracciando ogni curva. La lunghezza, alla caviglia, termina con un effetto ruches delizioso. La scarpa è un sandalo con la punta extra lunga, un gioiello che cattura l’attenzione e sa come completare l’outfit senza sbavature.

Il beauty look di Valentina è semplice, eppure di grande effetto. Beach waves nei capelli, guardo magnetico e sopracciglio bushy. Pochi gioielli, essenziali: un paio di anelli e un braccialetto. Questo look parla per sé e non ha bisogno di collane o altre chincaglierie. È già abbastanza potente così com’è, e non possiamo fare a meno di amarlo alla follia.

Se ti piace questo look di Valentina, sappi che non è il primo outfit asimmetrico che ha sfoggiato. Esplorando il suo feed Instagram, troverai proposte sperimentali che nulla hanno a che vedere con lo stile di Chiara. Scollature vertiginose e creative, con scelte fotografiche pensate inequivocabilmente per creare un effetto ipnotico capace di ingannare l’occhio. Questa ragazza è un’opera d’arte che cammina, in pratica, e per tutte le ragioni artistiche giuste.