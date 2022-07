Un sogno costiero: il look di Valentina Ferragni a Portofino è super chic

U n sogno il look di Valentina Ferragni a Portofino! Ci fa venire voglia di partire subito per una vacanza al mare con un outfit chic da copiare per l'estate

Le sorelle Ferragni la moda l’hanno nel sangue, se Chiara è diventata la prima icona di stile, non è certo da meno Valentina che non ha semplicemente seguito le orme dell’imprenditrice digitale ma si è trovata uno spazio tutto suo. L’ultimo look di Valentina Ferragni è davvero super chic e ci fa venire voglia di vacanza!

Sembra rappresentare in pieno un sogno costiero: il look di Valentina Ferragni a Portofino è un amore; lei sembra non sbagliare mai un colpo. Crop top sportivo bianco, gonna effetto pareo con spacco; una mini-mini bag e uno splendido cappello a tesa larga. A completare il look anelli, orologio e un girocollo sottile pronto ad illuminare il volto. E ai piedi? Un paio di ciabattine che richiamano nel colore la piccola borsa.

Valentina Ferragni ci conquista al primo sguardo con questa gonna pareo sfrangiata ai bordi e un crop top minimal e lineare. La dimostrazione che per lasciare il segno non servono abiti eccessivamente sfarzosi. Perfettamente in linea con l’occasione d’uso che immaginiamo essere una passeggiata per il cuore di Portofino, l’influencer e icona di stile lascia tutti senza fiato.

Una bellezza naturale che vive l’estate con un look assolutamente chic nella sua semplicità. Date un’occhiata ai suoi accessori e in modo particolare alle caviglie: una cavigliera dal design sportivo ma chic si abbina alla perfezione a colori e tessuti dell’outfit.

Immancabili gli occhiali da sole, che toglie per la foto. Sono un accessorio irrinunciabile per l’estate, proprio come il suo cappello di paglia a tesa larga con nastro nero decorativo.

La Ferragni sceglie di indossare il crop top senza reggiseno: un altro trend dell’estate che lei sfoggia con grande eleganza. Un segno di libertà che punta alla comodità e non alla costrizione. E per quanto riguarda la mini bag color cioccolato? Abbinata alle ciabattine, è chiaro che permetta di portare con sé davvero solo l’essenziale… e forse nemmeno quello.

Il colore è perfettamente appropriato per creare contrasto con il look composto da una gonna pareo sfrangiata e un crop top.

Che dite, lo copiamo il look super chic di Valentina Ferragni per le nostre vacanze?