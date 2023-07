V eronica Ferraro è pronta per le nozze! L'influencer più trendy di sempre ha annunciato su Instagram il matrimonio con Davide Simonetta (sfoggiando un look favoloso)

Look al top e anello di fidanzamento: Veronica Ferraro annuncia così le nozze con Davide Simonetta. La fashion influencer è pronta a giurare amore eterno al fidanzato e ha deciso di svelarlo su Instagram con un post super romantico e glam.

Nello scatto Veronica indossa un completo con top-corsetto con bretelle collegato a una semplice ma incantevole gonna in raso. Entrambi i capi sono declinati disegnano alla perfezione la silhouette della Ferraro e, soprattutto, sono declinati in uno dei colori dell’estate 2023: il rosé gold, perfetto per mettere in risalto l’abbronzatura.

Naturalmente, gli occhi di tutti sono però puntati sull'anello: un gioiello perfetto, in oro bianco con diamanti di piccolo taglio a impreziosirne la superficie e, naturalmente, con un diamante di una caratura importante al centro, come tradizione vuole. L'anello ha una luminosità quasi accecante, ma la luce più importante è quella che brilla anche negli occhi della Ferraro, innamoratissima del suo Davide.

Una storia d’amore, la loro, nata in Puglia due anni fa e coronata dalla proposta di matrimonio, avvenuta proprio durante una vacanza in questa terra. L’influencer ha rivelato di aver ricevuto la grande proposta con una canzone, intitolata Volevo dirtelo.

Una sorpresa romantica che l’ha fatta emozionare tantissimo. Questo è ciò che ha scritto sul tenerissimo post Instagram che per mezzo del quale ha dato ai suoi follower la bellissima notizia:

Due anni fa ero in Puglia e mi hanno passato al telefono un certo Simonetta. Nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, ma tutti pensavano potessimo piacerci. “Ciao, scusa per la figura di merda” la prima cosa che ti ho detto. Non era il momento giusto ma dopo qualche mese ho capito che avevano ragione. E due anni dopo mi hai portato qua di nuovo e mi hai chiesto di sposarti. Nel modo più dolce e riservato che possa esserci. Perché tu sei così. L’hai fatto con una canzone. Perché lì ci sono sempre tutte le cose che non dici.

Classe 1983, Davide Simonetta è conosciuto nel mondo della musica con lo pseudonimo di d.whale. Compositore, musicista, produttore e cantautore, ha scritto testi e canzoni per alcuni fra gli artisti italiani più conosciuti e amati.

Fra loro compaiono Emma Marrone, Annalisa, Nek, Marco Carta, Tiziano Ferro, Francesco Renga e Paola Turci. E, non dimentichiamolo, fra gli ultimi singoli prodotti c’è Bellissima di Annalisa, cantante con cui in passato ha vissuto una storia d’amore. Oggi però nel suo cuore c’è posto solo per Veronica Ferraro.

Nelle Stories di Instagram, la migliore amica di Chiara Ferragni ha dedicato parole dolcissime a Davide che è sempre rimasto al suo fianco, supportandola nel suo lavoro di fashion influencer in giro per il mondo:

Non so esattamente cosa sia l'amore, so solo che ti aspetto sulla porta ogni volta che torni a casa. So che mi accompagni al taxi alle 5 del mattino ogni volta che devo partire. Perché mi rendi una persona migliore ogni giorno, senza chiedermi nulla in cambio. Perché sei casa mia e amarti è una cosa semplice.

Un tripudio di romanticismo, insomma. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri ai futuri sposi, pregustando già tutti i bellissimi abiti che le amiche della Ferraro e soprattutto lei, splendida sposa, sfoggeranno per l'occasione!