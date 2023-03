Casual e anni Novanta: quella di Veronica Ferraro è una primavera rock

O de alla primavera e al rock anni '90: l'ultimo outfit sfoggiato da Veronica Ferraro è davvero tutto da copiare

In cerca di ispirazioni di stile per dare un benvenuto super cool alla primavera 2023? Allora dovete assolutamente dare un’occhiata all’ultimo outfit sfoggiato da Veronica Ferraro! L’amica del cuore di Chiara Ferragni propone spesso soluzioni athleisure da cui attingere a piene mani, ma questa volta fa di più, osando con una commistione di vibe anni ‘90, accenti rock e dettagli grunge miscelati a un accessorio dai toni rosa pastello che dona delicatezza e femminilità all’intero look. Ma vediamolo nel dettaglio quest’outfit così virale.

La fashion editor milanese ha deciso di godersi una domenica di sole al parco con uno dei suoi cani, il pinscher Steve, optando per una mise casual, pratica, ma decisamente trendy. Sono i dettagli a fare la differenza in questo look tutto da copiare.

Ispirazioni anni '90 e dettagli rock

Cominciamo dal capo basic dell’intero look, un paio di jeans straight in una punta di blu denim chiaro abbinati a un top a maniche lunghe che racchiude un omaggio agli anni ‘90 che tante di voi, siamo sicure, avranno immediatamente colto. Quelle piccole lune vi ricordano qualcosa? Eh sì, l’omaggio alla saga di Sailor Moon c’è tutto e noi lo adoriamo! Sopra a questo delizioso top, la bella Veronica ha deciso di indossare una t-shirt dall’allure vintage e dal pattern rock per un mood lazy e dai tratti grunge di super tendenza.



Il tocco di stile che fa la differenza

E dato che la primavera è alle porte, Veronica ha pensato di omaggiarla donando un tocco di colori in palette all’outfit dalle cromie decisamente più scure di quelle primaverili. Come lo ha fatto? Scegliendo di abbinare un accessorio di stile raffinato e iconico come la baguette Fendi in una punta di rosa che è una vera e propria ode al risveglio della natura in fiore.

E per quanto riguarda i gioielli? Minimalismo è la parola d’ordine. Veronica punta tutto su un unico anello sul dito medio e ear cuff total gold che le illuminano il viso in questa assolata domenica milanese. Uno splendido benvenuto rock alla primavera, da cui prendere totalmente ispirazione!