U n accessorio ormai indispensabile, che deve rispondere a esigenze ben precise. L'occhio vuole la sua parte, ma ci sono altri requisiti irrinunciabili. Non hai ancora fatto la tua scelta? Dai un'occhiata alla nostra selezione...

Portare con sé il notebook o il laptop è un’esigenza di molti, a cominciare dai nativi digitali e dai creators, ma anche dai freelance o da chi opera in smart working e/o viaggia spesso per lavoro. La conseguenza naturale? La ricerca dei migliori zaini porta pc. Indubbiamente l’offerta in commercio è ampia: ottima cosa, ci mancherebbe. Però la scelta finale può risultare può complicata. Vediamo di mettere in ordine le idee, allora. E diamo un’occhiata agli zaini porta pc da comprare online: questa selezione è per te!

Compatto (e colorato)

C’è una bella differenza tra gli zainetti concepiti come alternativa alle borse - che tra l’altro stanno vivendo un periodo d’oro - e gli zaini porta pc. Questi ultimi non soltanto sono più capienti, ma devono possedere una serie di caratteristiche che proteggano il nostro dispositivo (e la schiena!) e garantiscano anche grande comodità. Insomma, l’ideale sarebbe… come non sentirli. Tanto per cominciare, è indispensabile che lo zaino che sia dotato di adeguate imbottiture e risulti molto resistente. Per non dire indistruttibile. Naturalmente, anche l’occhio vuole la sua parte: che ne dici di questo modello multicolor?

Super accessoriato

Quali sono i migliori zaini porta pc disponibili online? Beh, se realizzati anche con materiali impermeabili (oltre ad avere le suddette peculiarità), è meglio. E ancora, se usi spesso questo genere di zaino è preferibile che il design si traduca in più scomparti, in modo da poter sistemare agevolmente altri dispositivi, in generale anche altri oggetti. Il top sarebbe poter fare a meno della borsa, all’occorrenza. Ma riuscire ugualmente a portare con sé tutto ciò che serve. Quindi ecco la soluzione in rete che accoglie tutte queste esigenze!

Strategico

L’iPhone o lo smartphone all’improvviso ci “abbandonano”, completamente scarichi: no, non è una bella sensazione. Ma in soccorso può venire proprio lo zaino porta pc smart! Ovvero dotato di cavo usb con uscita nella parte esterna, che permette di ricaricare al volo il dispositivo in questione. Wonderful... anzi, come diciamo noi: WOMderful!

Stile retrò

L'estetica è sempre importante, anche quando si tratta di zaini porta pc da comprare online. Su questo siamo tutti d’accordo e la nostra selezione lo dimostra. Come – di certo – concordiamo sul fatto che se si abbinano ai nostri outfit, o comunque rispecchiano il nostro stile, diventano davvero insuperabili. Ti lasci spesso tentare dai look retrò? Ecco il modello giusto! Anche dotato di più tasche e di ottima qualità.

Non solo pc

Cerchi uno zaino per il computer, sì, ma nel quale infilare molte altre cose? Super capiente e al contempo glam? Girovagando in Rete, ci siamo imbattuti in questo modello molto richiesto: c’è lo scomparto imbottito per il laptop ma ce ne sono tanti altri. E c’è anche una custodia separata per il cavo, la power bank e altri piccoli oggetti. Puoi usarlo tranquillamente come bagaglio a mano (sull’aereo e non), lo spazio disponibile ti sorprenderà.

Ultra sottile con... sorpresa

Ecco un’altra proposta molto interessante: uno zaino porta pc ultra sottile e anche sostenibile. Realizzato, cioè, con bottiglie di plastica Pet riciclate; non si direbbe, vero? È resistente, chic, impermeabile. E poi regala un colpo di scena: è espandibile! Grazie a una semplice zip, infatti, è possibile raddoppiarne la capienza. È inoltre dotato di porta usb. Un’ottima idea regalo.

