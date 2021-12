L’abito mozzafiato di Zendaya alla prima di Spider-Man è una dichiarazione d’amore al suo Tom

A lla première di Spider-Man: No Way Home, Zendaya ha sfoggiato un abito realizzato su misura dalla maison Valentino: non solo alta moda, perché, tra lustrini e perline, ha fatto una dichiarazione d'amore pubblica al suo Tom

Un abito Valentino per sfilare sul red carpet della première di Spider-Man? Sì, grazie: ed è questo che avrà pensato anche Zendaya, attrice immensa, femminista convinta, super innamorata del suo Tom Holland, con cui ha condiviso il set della famosissima trilogia Marvel sull'Uomo Ragno. L'abito di Zendaya ci ha tolto il fiato, letteralmente: un capolavoro pensato nei minimi dettagli e che non ha lasciato nulla al caso.

Spider-Man: No Way Home approderà nei cinema il 15 dicembre 2021: come sempre in concomitanza con le sale cinematografiche, non può mancare la Prima del film, occasione perfetta per le star hollywoodiane per sfoggiare vestiti di classe ed eleganza d'altri tempi, ma non solo.

Zendaya alla première di Spider-Man: No Way Home a Los Angeles nel 2021

La relazione tra Zendaya e Tom Holland è ormai ufficializzata, e l'abito sfoggiato dall'attrice sul red carpet ci è sembrato il suo modo per dichiarare tutto l'amore che prova. Una meravigliosa Spider-Woman, un look a tema che non ha disatteso le aspettative, ma ha contribuito ad aumentarle.

Non possiamo non sognare su quell'intreccio di ragnatele di perline: che magnifica eleganza, quale tripudio di bellezza! Sul tappeto rosso, lustrini e perline hanno illuminato la serata. Tra l'altro, il ricamo - e si nota - è stato realizzato con la massima attenzione. E non è un abito qualunque, no.

La maison Valentino ha infatti elaborato il suo abbigliamento a tema: quando si dice rispettare il dress-code, sì, penseremo per sempre a questo vestito. Certo, la presenza dello strascico e dello spacco laterale ci hanno mostrato il vero significato di fashion: osare, ma con estrema raffinatezza.

Zendaya a Los Angeles nel 2021

Il look è stato completato da un paio di décolleté nere, ma con un'aggiunta di scintillio. Dopotutto, la serata meritava un codice di abbigliamento di un certo tipo, per fare sognare i fan e ispirarci. Il risultato finale è incredibile: indossa delle ragnatele, ed è lei il "ragno", ed è stato facile cadere nella trappola dell'amore.

Nessuna è come Zendaya sul tappeto rosso: l'abito color nude è già storia e noi ce ne siamo innamorate profondamente. Un look che entra di diritto negli annali della moda e che ci piace pensare come un omaggio non solo al film, ma come il lancio di un messaggio importante: lei e Tom sono profondamente innamorati e uniti dalla ragnatela, a doppio filo.

In attesa dell'uscita del film Spider-Man: No Way Home, lasciamoci conquistare dall'abito di Zendaya, che abbiamo anche inserito tra le nuove guru della moda da seguire. E abbiamo fatto proprio bene, perché ci ha confermato ancora una volta di essere glamour e ispiratrice al contempo.