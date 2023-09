C ome vestirsi a scuola? Il look giusto ci dà una grande carica e ci gratifica: allora ecco le ispirazioni perfettamente sintonizzate con le tendenze moda 2023.

Back to school 2023: ci siamo, la campanella per la maggior parte degli studenti è suonata. È giunto il momento di accomodarsi nuovamente tra i banchi. Lo sappiamo, hai già la tentazione di controllare sul calendario i giorni di festa e i ponti (o l’hai già fatto), ma perché non concentrarsi su altro? Sugli outfit per la scuola superiore, tanto per cominciare. Non ti stuzzica l’idea di un ritorno in grande stile? Vediamo allora come vestirsi per questo nuovo anno scolastico!

Outfit #1

Le nostre idee outfit per scuola superiore cominciano da qualcosa di molto semplice. Ma decisamente trendy. Protagonisti sono i pantaloni cargo, che continuano a furoreggiare e sono presenti anche nelle collezioni moda autunno inverno 2023 2024. I soliti (e sempre vincenti) abbinamenti sono quelli con felpe e t-shirt, però ti proponiamo un’alternativa: una camicia crop. Giocando con le alternanze colori chiari e scuri. Un paio di sneakers, magari colorate, e sei pront*.

Cargo pants + camicia

1/3 Camicia in viscosa con taglio asimmetrico (BENETTON) 2/3 Pantaloni cargo in cotone (BERSHKA) 3/3 Sneakers con pattern psichedelici (SKECHERS X JEN STARK)

Outfit #2

Un altro look scuola vincente? Il total denim, non ci sono dubbi. E per scansare il rischio monotonia, punta su jeans arricchiti da piccole borchie o strass; senza esagerazioni, naturalmente. Quanto al giubbotto, i modelli corti si confermano di tendenza ma trovano in quelli oversize i rivali più agguerriti. Altre interessanti idee total denim le trovi qui.

Denim on denim

1/3 Jeans a gamba larga con mini borchie (BLUMARINE) 2/3 Giubbotto corto in denim (H&M) 3/3 Anfibi stringati 1460 in pelle (DR MARTENS)

Outfit #3

Ma chi l’ha detto che i bermuda sono capi esclusivamente estivi? Ormai s’indossano anche nelle mezze stagioni e perfino in inverno. E sì, possono essere parte di un look giusto per la scuola, proprio perché non cortissimi. Divertiti con la moda: abbina una camicia classica di taglio maschile e un paio di stivali texani!

Bermuda + texani

1/3 Bermuda a vita alta con pinces (ZARA) 2/3 Camicia bianca classica vestibilità slim (GUESS) 3/3 Stivali texani in pelle (MAJE)

Outfit #4

Ma quando si parla di outfit scuola superiore 2023, non si possono non tirare in ballo anche le fantasie check e tartan: gli iconici quadri di più colori, che richiamo lo stile british, sono tornati. Dunque perché non sottolineare questo mood stilistico, completando l’opera con una mini a pieghe e un paio di mocassini o francesine?

Minigonna a pieghe + blazer a quadri

1/4 Blazer Principe di Galles (TWINSET) 2/4 Minigonna a pieghe in twill di puro cotone (TOMMY HILFIGER) 3/4 Golfino in cashmere ultrafine (FALCONERI) 4/4 Mocassini chunky in pelle (HOGAN)

Outfit #5

Ispirate invece allo stile da college americano sono le giacche varsity. Che, tornate alla ribalta un paio di anni fa, ancora fanno proseliti. Questo è un capo che esige di catalizzare l’attenzione, per cui il look va completato all’insegna della massima semplicità.

Giacca varsity + pantaloni cargo neri

1/3 Giacca varsity con maniche a contrasto (PULL&BEAR) 2/3 Jeans gamba larga e vita alta (CALVIN KLEIN) 3/3 Sneakers bianche con impunture (NIKE)

Outfit #6

Per il nostro ultimo outfit scuola 2023, ecco entrare in scena la gonna lunga in denim: ci piace, soprattutto se dotata di un piccolo spacco anteriore che ne movimenta il design. Puoi completare il look con un’ondata di luminosità, ovvero un bomber bianco e una t-shirt a sua volta candida. E ben vengano le sneakers dello stesso (non) colore, magari dotate di maxi suola… Elevarsi è sempre una buona idea!

Gonna lunga in denim + bomber bianco

1/3 Gonna lunga in denim con spacco anteriore (STRADIVARIUS) 2/3 Bomber bianco con dettagli neri a contrasto (ADIDAS) 3/3 Sneakers bianche con suola oversize (ALEXANDER MCQUEEN)