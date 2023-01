D ecisamente uno dei colori più facili da abbinare di tutto il guardaroba, perfetto sia per il giorno che per la sera. Ma occhio a non banalizzarlo! Ecco qualche idea per valorizzarlo al meglio

Quanto ci piace Mr. Grey? No, non parliamo del personaggio di "Cinquanta sfumature di grigio" ma - neanche a dirlo - del grigio stesso! Si tratta infatti di un neutro tra i più versatili dell'abbigliamento e pertanto facile (anzi facilissimo) da mixare. Forse anche più del nero e del blu, proprio perché sta bene con tutto, persino con il marrone.

Eppure un rischio esiste ed è quello di banalizzarlo, creando look un po' troppo "noiosi". Ecco quindi qualche dritta che ti farà capire come abbinare il grigio con stile e senza sbagliare un colpo.

La regola generale

Trattandosi di un colore chiaro, o mediamente chiaro, le tinte con cui si sposa meglio sono sicuramente i colori pastello, ovvero nuances "sbiancate". Dal rosa all'azzurrino, passando per il verde pistacchio e il giallo canarino, le tonalità confetto stanno bene in particolare con il perla o il grigio classico, e sono l'ideale per l'ufficio o per look molto freschi.

Credits: Getty Images

Ma ovviamente ci sono davvero tane shades con cui possiamo giocare. La regola generale che ti farà capire come abbinare il tuo grigio favorito? Man mano che il punto di grigio scurisce e si fa saturo potrai pensare a colori sempre più pieni per valorizzarlo. Per le tonalità più calde (a base aranciata) scegli invece grigi "sporcati" di marrone.

Tutti i colori del grigio

Lo abbiamo detto: i chiari funzionano per ripetizione. Una camicetta verde acqua sopra a una gonna a tubino di un bel grigio chiaro, ad esempio, ti renderà subito glamour. Stessa cosa per un tailleur pantalone greige - una via di mezzo tra il grigio e il beige - che, se indossato con un top rosa pesca o salmone, ti aiuterà a portare al lavoro un tocco di primavera anche d'inverno.

Credits: Getty Images

Ma non è tutto. Il grigio, in quanto colore jolly, sta bene con molte sfumature di giallo, di verde e di viola. E pure di rosso, specie se freddo, da quello più light come il fragola al più intenso bordeaux. Oppure al nuovissimo Pantone dell'anno Viva Magenta. Insomma, grazie al grigio possiamo sfoggiare con facilità anche tutte le tendenze colore che ci passano per la testa!

Ovviamente anche qui vale la regola su valore, sottotono e intensità. Immagina, ad esempio, un tubino grigio "fumo di Londra" portato con delle slingback o una tracollina burgundy. Con un tailleur antracite poi ci sta benissimo una maglia ciliegia, mentre il "caldissimo" color mattone si sposa bene con le grisaglie medio scure e contaminate dal marrone.

Grigio e blu

Tra le dritte su "come abbinare il grigio" troviamo senza dubbio un partner chicchissimo: il blu. Per la sera il grigio sta divinamente con il re dell'eleganza nelle sue infinite gamme. Il blu notte si abbina al grigio piombo, al fumo di Londra o anche all'argento intenso, per giochi di contrasto (magari con i giusti accessori). Il blu navy o l'ottanio stanno bene con il color fango, mentre gli azzurri si sposano un po' con tutte le sfumature di grigio, dal chiaro al medio, a seconda delle occasioni. Basti pensare all'abbinamento col denim!

Credits: Getty Images

Un completo grigio alla garçonne o un maglione intrecciato e pantalone con sotto una bella camicia Oxford creeranno il look perfetto per una passeggiata in centro o un caffè con le amiche.

Grigio e bianco o nero

Anche il nero e il bianco, le tinte basic per eccellenza, vanno d'accordo con il grigio. E come potrebbe essere altrimenti: il grigio è figlio proprio di questi due!

Solo in questi casi infatti facciamo un'eccezione: potremo agire in ton sur ton, rispettando valore e intensità, ma anche per contrasto. Nel primo caso infatti (col nero) si possono abbinare anche delle versioni molto chiare, come il perla, mentre nel secondo (con il bianco) scegli pure anche tonalità scure, dal topo al piombo. Così entrambi i colori risalteranno. Inutile dire che le sfumature vicine tra loro funzioneranno ugualmente bene, donando un effetto più chic e meno "grafico".

Credits: Getty Images

Questi accostamenti sono perfetti per look metropolitani e formali, come una cena importante o un colloquio di lavoro: il risultato di solito è piuttosto rigoroso.

Grigio e marrone

Molti pensano che grigio e marrone non stiano bene assieme, ma si sbagliano di grosso. Se teniamo conto del sottotono e scegliamo la giusta sfumatura di grigio (e ricordiamolo: ne contiamo almeno cinquanta!) avremo un risultato davvero cool e raffinato, basato sul principio del ton sur ton.

Credits: Getty Images

I beige più freddi (e contaminati dallo stesso grigio) saranno perfetti infatti per outfit chiari e giocati su stratificazioni raffinate. Le versioni calde viceversa saranno invece perfette per i grigi con una punta di marrone nella base: via libera a testa di moro e fango o al cammello sovrapposto a un luminoso greige.