L’azzurro è in colore dei desideri, come il principe dei sogni e il cielo nelle giornate più belle. E da questo inverno come i capi e gli accessori più cute, basta che siano in Spring Lake… parola di Pantone!

Il “principe azzurro” tra i color trend di Pantone? Si chiama Spring Lake, aka Pantone 18-4221. Si tratta di un light blue polveroso e raffinato, spesso associato alle tavolozze spring-summer, che si è però rivelato splendido anche per illuminare con tocchi unici i look invernali.

Eccoci quindi fare la conoscenza di questo “blu mezzo tono pacato e rilassante”, come da definizione di Pantone Color Institute stesso, che saprà ravvivare gli outfit fall-winter con tocchi leggeri, chiari e delicati.

Un azzurro girly e super-soft che non potrà che farti innamorare dunque. Ma dove e come indossarlo?

Eccoci ancora una volta con le nostre linee guida, prontissime ad indicarti la “via del colore” perfetta! Scopri con noi come indossare l’azzurro Spring Lake, a chi dona davvero secondo l’Armocromia e i pezzi più cute pescati dalle collezioni winter 2021/22. Lasciati conquistare!

Pantone Spring Lake: a chi dona secondo l’Armocromia

Diamo il via all’analisi del Pantone Spring Lake. Pronta?

Diciamo subito che si tratta di una tonalità dal sottotono freddo e che già da un primo sguardo è evidente che siamo davanti ad una nuance polverosa e non troppo intensa.

Tirando quindi le prime somme facili-facili: a cosa ti fa pensare la combo sottotono freddo e colore chiaro e delicato se non alla stagione armocromatica Summer?

Esatto, nonostante il nome rievochi a gran voce la Primavera, si tratta di un colore perfetto per le appartenenti alla categoria Estate! Se la Summer è la tua palette dunque (pura o di qualunque sottogruppo che sia) non ci sono dubbi: il Pantone Spring Lake sarà un vero successone da inserire nel tuo guardaroba!

Jennifer Aniston, Summer Soft

Credits: Getty Images

Pantone Spring Lake: come e quando utilizzarlo

Chiaro e delicato, il Pantone Spring Lake, è una tonalità bellissima da utilizzare a contrasto con colori più tipici della stagione invernale o con neutri da sdrammatizzare.

Ecco dunque che un accessorio oppure un pezzo di questo azzurro raffinato e soft, saranno alleati perfetti per outfit very-cute e frizzanti, da utilizzare in più situazioni (fatta eccezione per quelle troppo formali).

Se il tuo scopo è dunque trovare un colore capace di aiutarti nella difficile mission di “ringiovanire” un look altrimenti troppo noioso oppure di donare alla mise coolness e un’allure leggera e ladylike (particolare, ma non troppo sfrontata), concediti qualche accento in Spring Lake e non resterai delusa!

Credits: Getty Images

Pantone Spring Lake: i color-mix

Ed eccoci allo Spring Lake remix! Vediamo questo Pantone in combo con altre nuance e capiamo come farlo funzionare al meglio.

Partiamo dicendo che è meraviglioso se usato per rendere più sfizioso un marrone (freddo!) o per dare carattere e freschezza a un bianco o a un grigio, ma anche a tonalità “cipriate” come certi rosa o il tortora.

Credits: Getty Images

Virando su color mix meno scontati segnaliamo con convinzione l’accoppiata azzurro Spring Lake + argento, deliziosa e spendibile sia per daily-outfit cool che per party-look. Se invece stai cercando un modo più audace per giocarti la carta di questo blu mezzotono, no problem: vai decisa su un viola acceso o su un arancio brillante (meglio se fluo) e sarai favolosa!

Credits: Getty Images

Pantone Spring Lake: i best-of per l’inverno 2021/22

Poteva forse mancare la nostra selezione di 10 best-of tratti dalle collezioni fall/winter 2021/22, tutti rigorosamente in Spring Lake? Ovviamente no, ecco i più cute tra cui scegliere!

