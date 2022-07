P er troppo tempo relegato in armadi e cassetti della lingerie, il pizzo torna sulla scena a mini o maxi dosi: i consigli per abbracciare il trend all summer long

Gigi Hadid lo ha scelto per la sua festa di compleanno - presentandosi fasciata in un completo bianco dalle sensuali trasparenze che ha lasciato tutti a bocca aperta - e sul red carpet del Met Gala lo abbiamo visto declinato in moltissime versioni, dal lungo al corto, dall’abito alla gonna: stiamo parlando del pizzo, che torna in auge per l'estate 2022 dopo essere stato relegato per lungo tempo nell’armadio o nel cassetto della lingerie perché considerato eccessivo o “antico”. Ebbene il tessuto pregiato dal sapore più romantico e sensuale di sempre sta attraversa una fase di nuovo lustro, trasformandosi in uno dei trend più caldi per la bella stagione.

Persino eventi come il Met Gala o gli Oscar ne avevano dato dimostrazione: moltissime star si sono presentate sui vari tappeti rossi a posare per i fotografi fasciate in look all’insegna del vedo-non-vedo, il cui rappresentante di eccellenza, insieme con il tulle, è ovviamente il pizzo. E non lasciarti ingannare perché, contrariamente a quanto spesso si pensi, è un materiale estremamente versatile che - a seconda dei mix and match - può essere indossato di giorno come di sera, per matrimoni e cerimonie così come per una domenica al mare o un aperitivo al tramonto.

Grazie a bluse, camicie e top infatti, il pizzo targato estate 2022 può diventare protagonista anche di look quotidiani, specie se abbinato a capi più semplici e casual come un paio di jeans o un dei pantaloni a taglio Capri. L’importante sarà dosarlo e mescolarlo a linee e tessuti non impegnativi, che lo sdrammatizzino e lo rendano più fresco. Anche i colori fanno la differenza: il pizzo nero è la quintessenza della sensualità, il bianco regala subito un’allure angelica che richiama inevitabilmente anche le spose, mentre cipria e avorio sono più delicati e raffinati. Ovviamente tutte le nuances più spinte, dai toni acidi e pop alle sfumature pastello, regaleranno immediatamente all'insieme un'importante nota di coolness.

Ma bando alle chiacchiere, vediamo insieme come scegliere e interpretare il pizzo per l'estate 2022. Pronta ad indossarlo all summer long?

Il tubino midi

Credits: Getty Images

L’abito da cerimonia e da cocktail per eccellenza, il tubino, in versione pizzo è perfetto per i matrimoni primaverili ed estivi. Occhio però a non sceglierlo né bianco né rosato, rischieresti di richiamare proprio un look bridal. Molto bene dunque l'azzurro tenue, il color menta o il lavanda. E chi non ama le tonalità pastello può puntare su nuance più originali come l'ocra o l'arancio, perfette anche con l'abbronzatura. Ai piedi? Sandali nude, ovviamente.

L'abito nero

Credits: Getty Images

Se il pizzo nero normalmente è piuttosto impegnativo, vediamo un grande classico rivisitato in chiave glam rock: la top model Toni Garnn ha abbinato a un paio di biker e una bralette. Sopra a tutto? Un abito midi total black in tulle e pizzo, che gioca su trasparenze e stratificazioni, per un look che porta con sé un pizzico di sensualità e un bel po' di grinta!

L’abito bon-ton

Credits: Getty Images

Per le più romantiche, l'abito bon-ton di pizzo dalla gonna semi-ampia in tinta azzurro cielo. Perfetto con un paio di pump nude - ispirazione Kate Middleton - ma anche con un bel paio di sandali platform. Il nastro che cinge la vita è il dettaglio che rende il look più vezzoso e romantico. A te la scelta!

Il bustier prezioso

Credits: Getty Images

Uno dei must della stagione, il bustier, rende anche un semplice paio di jeans un capo ricercato e glamour. Soprattutto se selezionato in versione luxury, con inserti di pizzo e bagliori metallici richiamati dai maxi gioielli dalle linee essenziali.

I pantaloni palazzo

Credits: Getty Images

Eleganti e raffinati, perfetti con una camicia oversize da annodare in vita o un crop top: i pantaloni palazzo di pizzo sono un must per le sere d'estate 2022. E si possono scegliere in una versione ancor più sensuale, con trasparenze più marcate che lasciano intravedere la lingerie! Pronta a d osare?

La gonna ispirazione Old Hollywood

Credits: Getty Images

La pencil skirt è, di per sé, un richiamo agli anni '20, ma l'aggiunta del pizzo la rende un omaggio allo stile lussuoso della "Vecchia Hollywood", tutto lustrini e paillettes. Perfetta per una serata davvero speciale: l'effetto "drama" è assicurato!

Il completo candido

Credits: Getty Images

Il bianco è il "non colore" dell'estate, e il pizzo bianco richiama le bianche spiagge e il mare cristallino della Grecia o della Sardegna trasportandoci subito in vacanza. Il che non significa però che non possa essere sfoggiato anche in città: il completo due pezzi, gonna e crop top, è una validissima alternativa all'abito. Cosa te ne pare?

La blusa romantica

Credits: Getty Images

Colorata e romantica, la blusa di pizzo è perfetta con un paio di jeans per la bella stagione in città. Le maniche a palloncino e il collo alla coreana sono i dettagli che la rendono fresca e sbarazzina. Ma in caso di temperature troppo alte punta tranquillamente su un top smanicato.

La camicia gipsy

Credits: Getty Images

Per le più bohemienne, la camicia con inseriti di pizzo da sfoggiare sopra shorts o minigonna in denim è un classico irrinunciabile. Ai piedi, per i primi weekend al mare, sandali flat o sneakers!