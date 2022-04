C orsetto, pantaloni a vita bassa e spolverino per una cascata di pizzo bianco eterea e sensuale: il look di Gigi Hadid lascia senza fiato (e detta tendenza)

Può un look essere etereo e sensuale allo stesso tempo? Gigi Hadid ci dimostra che è possibile! La top model ha festeggiato il suo 27esimo compleanno, concedendosi un party super privato in compagnia delle persone più care (in primis la sorella Bella) e per l'occasione ha sfoggiato un completo bianco di pizzo talmente bello da lasciare senza fiato.

Già al suo arrivo all'esclusivissimo Zero Bond club di New York, la dolce Gigi ha stupito tutti. Non c'è un solo elemento dell'outfit che sia fuori posto, a cominciare dal delizioso corpetto trasparente, naturalmente in pizzo e con stecche in bella vista. Un tocco di gran classe, audace ma estremamente raffinato e in linea con il trend della lingerie outdoor che - ammettiamolo - non passa mai di moda.

L'effetto vedo-non-vedo è il leit motiv del look in pizzo di Gigi Hadid che, come mostra su Instagram, ha scelto un pantalone svasato a vita bassa (altro trend di questa primavera), abbinandolo a uno spolverino con spalline accentuate e maniche lunghe. Una cascata di pizzo bianco e lavorato finemente, scelta classica ma con quel tocco di originalità (che non guasta mai). La trama "silicone wave" dona dinamicità e freschezza al completo senza tempo della Hadid.

E accanto al completo in pizzo bianco viene direttamente dalla collezione Spring/Summer 2022 del brand Dion Lee, non passano di certo inosservati i gioielli indossati dalla top model. Anche qui una scelta super classica, regale e baroccheggiante: una cascata di perle di Jacquie Aiche che donano un tocco di stile da grande dame. Ma ecco che Bella ci stupisce ancora una volta, con un accessorio che fa vibrare le nostre nostalgic vibes: la catenina che impreziosisce il girovita!

Delicatissime, poi, le décolleté nude a punta con tacco a spillo, perfettamente in linea con questo stile "angelico" che difficilmente dimenticheremo.

Gigi Hadid ha condiviso su Instagram anche qualche scatto tratto direttamente dalla festa per i suoi 27 anni. E, a dirla tutta, ne siamo ben liete visto che possiamo sbirciare qualche "invitata speciale" (e i loro look)! La sorella Bella, ad esempio, ha optato per un completo gessato con super mini e bottoni, diametralmente opposto alla mise total white di Gigi (e molto anni Duemila). La sua grande amica Blake Lively ha scelto un mini dress fucsia con accessori rosso fuoco, mentre Emily Ratajkowski ha stupito tutti con un long dress cut out color corallo.