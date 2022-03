I mpossibile resistere al richiamo della nuova stagione di Bridgerton: ecco i look più belli che potremo vedere su Netflix dal 25 marzo

Lo chiamano Regency, lo stile che è stato fortemente influenzato da serie TV in costume. Dopo il successo della prima, la seconda stagione di Bridgerton sta già facendo impazzire i fan con look da sogno che ci catapultano indietro nel tempo. Il capolavoro firmato Netflix prodotto da Shonda Rhimes sta per tornare con nuove puntate: atteso per il 25 marzo il debutto della nuova stagione per gli abbonati. Ma quali sono i look più belli della seconda stagione di Bridgerton? Scopriamoli in anteprima.

Decori preziosi su color crema

Una delle prime foto inedite della stagione è proprio del primo episodio: uno scatto di gruppo rubato sul set mostra alcuni dei look più belli e romantici. Ad attirare l’attenzione l’abito crema di Francesca Bridgerton che con un taglio impero e decorazioni floreali all over incanta.

Il tocco in più? I guantini in pizzo con decoro a balze e il maxi fiocco prezioso al collo. Lo stesso leitmotiv viene ripetuto nel look di Hyacinth la sorella minore che con un abito taglio impero dello stesso colore e colletto a balze richiama i guanti di Francesca.

L’abito viola di Genevieve

Tra le protagoniste della seconda stagione l’incantevole Genevieve che nel secondo episodio tanto attesa indossa un abito viola lungo. In velluto con spalline a sbuffo fermate da bottone gioiello e decori in pizzo su colletto e manica.

Immancabili i guanti in pizzo ton sur ton; il viola è onnipresente negli accessori come nei fiori tra i capelli e nella borsetta. Il viso dell’attrice viene illuminato da una collana con pietre preziose.

Look da caccia chic per Kate Sharma

È sicuramente una delle icone di stile della seconda stagione: Kate Sharma incanta i fan della serie Bridgerton con un completo color ottanio e cappello abbinato.

Il vero protagonista? Sicuramente il cappello a cilindro con decoro ton sur ton.

Gli abiti avorio e perla di Lady Danbury e Kate Sharma

Il grande ballo con cui si apre la prima puntata della seconda stagione lascia tutti a bocca aperta: abiti da sera preziosi e luminosi con dettagli gioiello catapultano lo spettatore nel mondo dell’aristocrazia di un tempo. Tra gli abiti più belli della serata quello di Kate Sharma.

Con sfumature di avorio e grigio perla giocano in abbinamento. Kate indossa un magnifico abito lungo grigio perla con ricami tridimensionali color perla e grigi, abbinati a guanti in raso lucidi. Ad impreziosire il look un girocollo prezioso.

Daphne in Lilla

Daphne Basset dopo essersi sposata e aver fatto battere il cuore di tutte attraverso la storia d’amore con il Duca torna tra le protagoniste con look sofisticati e romantici. Tra i più belli un abito in stile regency lilla pastello con nastro di raso sul punto vita.

L’abito in raso viene impreziosito da un leggero strato di tulle dalla vita in giù; anche lei indossa un paio di guanti eleganti in pizzo ton sur ton con il long dress.

Rosa confetto come Edwina Sharma

Tra le protagoniste della stagioni Edwina Sharma che viene ritratta in questo scatto dal settimo episodio in compagnia di Lady Danbury, Mary e Kate Sharma. L’attrice sfoggia uno dei suoi look meglio riusciti in total pink.

L’abito rosa, in perfetto stile regency, presenta un taglio impero sotto al seno e gioca con sfumature diverse di rosa date anche da un mix and match di materiali. L’effetto finale? È adorabile!

Giallo floreale, il look di Penelope

Penelope Featherington ha raggiunto il cuore di molti fan durante la prima stagione. L’ironica e innamorata ma soprattutto grande amica continua a vestire sfumature di giallo. Nel terzo episodio della seconda stagione sfoggia un abito stile regency con taglio sotto al seno, maniche a sbuffo e stampa floreale all over.

Guanti in pizzo in tono e una mini pochette a sacchetto accompagnano e completano l’outfit della protagonista femminile diventa un’icona curvy.

I look pastello delle sorelle Sharma

Mary Sharma nel primo episodio brilla di luce propria tanto da illuminare tutta la sala tanto da diventare una delle icone con look più chic di Bridgerton.

Mary gioca con il rosa e le sue sfumature; un abito taglio impero che mette in risalto le sue forme con eleganza, un decoro gioiello tra i capelli e gli immancabili guanti.

L’abito turchese e lilla

Tra i look di Bridgerton più belli ci sono quelli color pastello. Turchese e lilla sembrano tornare più volte tra le protagoniste che li sfoggiano in combinazioni inedite.

In questo caso vediamo una vera regina di stile: la protagonista indossa uno splendido abito taglio impero turchese con un bolerino mezza manica con decori lilla.

Gli abiti oro delle Freatherington

Le donne della famiglia Freatherington lasciano la loro impronta con look d’impatto. Nell’ottavo episodio indossano abiti preziosi e appariscenti.

Durante una delle serate danzanti le sorelle guidate dalla madre scelgono di indossare abiti total gold: preziosissimi e luminosi, in stile regency raccontano la personalità di ciascuna.

