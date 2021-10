Uno dei colori più facilmente abbinabili del tuo guardaroba, perfetto sia per il giorno che per la sera

Il grigio è uno dei colori più versatili dell'abbigliamento e per tanto il più facile da abbinare, forse anche più del nero e del blu, proprio perché sta bene con tutto, persino con il marrone.

Colori da abbinare al grigio

Le tinte con cui risalta di più però sono sicuramente i colori pastello. Dal rosa all'azzurrino, passando per il verde pistacchio e il giallo canarino, le nuance confetto stanno bene con il grigio perla, e sono l'ideale per l'ufficio.

Una camicetta verde acqua sopra a una gonna a tubino grigia, ad esempio, ti rende subito glamour. Stessa cosa per un tailleur pantalone greige - una via di mezzo tra il grigio e il beige - indossato con un top color salmone, per portare al lavoro un tocco di primavera, anche d'inverno.

Il grigio sta molto bene anche con tutte le sfumature di rosso, da quello più vivo al bordeaux. Immaginati, ad esempio, un tubino grigio fumo di Londra portato con delle décolleté e una tracollina burgundy. Con una gonna midi rosso fuoco poi ci sta benissimo un pullover grigio antracite e anche il color mattone si sposa bene con le grisaglie.

Grigio e blu stanno bene insieme

Per la sera il grigio sta divinamente anche con il blu e le sue infinite gamme. Il blu notte si abbina sia al grigio scuro che a quello più chiaro per giochi di contrasti tra sopra e sotto o con i giusti accessori. Il blu elettrico sta bene con il color piombo, mentre gli azzurri si sposano un po' con tutte le sfumature di grigio, a seconda delle occasioni. Un completo grigio alla garçonne con sotto una bella camicia a righe celeste, è il look perfetto per una passeggiata in centro o un caffè con le amiche.

Anche il nero e il bianco, le tinte basic per eccellenza, vanno d'accordo con il grigio. Nel primo caso meglio abbinarci delle versioni chiare, mentre nel secondo scegli pure tonalità scure, così entrambi i colori risalteranno. Questi accostamenti sono perfetti per dei look da cerimonia, come un matrimonio o un battesimo, ma anche per una cena importante o semplicemente un colloquio di lavoro, perché con poco puoi essere molto elegante e ordinata.

Grigio e marrone

Molti pensano che il grigio e il marrone non stiano bene assieme, ma si sbagliano di grosso. Il testa di moro, ad esempio, è giusto per i grigi più chiari, mentre con il nocciola stanno bene i toni più decisi, anche se l'accoppiata perfetta è con il cammello, che rende sofisticato davvero ogni look.