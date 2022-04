C ontemporanea ma retro, sofisticata ma audace: i look di Emma Watson sono la piena espressione della sua personalità. Quella di un'artista di talento, impegnata e tenace

Attrice di fama mondiale, attivista per la sostenibilità e l'ambiente, paladina delle donne. Basterebbe già questo per definire Emma Watson, ma ad aggiungere perfezione alla perfezione (se fosse possibile) ci pensano i suoi look spettacolari e mai banali.

Ne è passato di tempo da quando ha debuttato sul piccolo schermo nei panni di Hermione nella saga del maghetto Harry Potter, che le ha donato il successo, eppure già allora dovevamo capire l'antifona: Emma era diversa dalle ragazzine della sua età, aveva classe da vendere. E, infatti, nel corso degli anni il suo gusto per lo stile e l'alta moda si è affinato, con quella audacia che resta sempre la sua cifra vincente.

Perché i look di Emma Watson sono la pura espressione di una personalità forte e decisa, romantica ma al contempo consapevole. Di una donna impegnata, che a 32 anni (compiuti il 15 aprile 2022) presta voce a chi non ne ha, aggiudicandosi di diritto un posto tra le nostre persone preferite!

Emma, passione vintage

In uno dei suoi primi red carpet - quello della premiere londinese di Harry Potter e il principe mezzosangue, nel 2009 - Emma Watson ha sfoggiato un look che già allora diceva molto su di lei. L'attrice ha sfidato la pioggia (battendola 100 a 0) con un lungo abito con maniche a portafoglio e profondo scollo sul décolleté che, come lei stessa ha poi rivelato, aveva acquistato in un negozietto vintage vicino a casa sua.

Audace in pizzo e mini total red

Nel febbraio 2012 la dolce Emma ha tirato fuori gli artigli, sfoggiando un look total red super audace che difficilmente potremo dimenticare. Alla festa pre-BAFTA organizzata da Lancome a Londra, l'attrice ha attirato gli occhi su di sé con un bellissimo abito rosso brillante firmato Valentino, con top a maniche lunghe in pizzo trasparente e mini a palloncino con fiocco. L'hairstyle effetto bagnato, poi, era proprio la ciliegina sulla torta!

La raffinatezza del bianco

Emma Watson adora indossare il colore bianco e ogni volta che lo fa ci insegna come portarlo con classe ed eleganza. L'abito firmato Ralph Lauren che la fasciava alla premiere britannica di Noah, nel 2014, è certamente uno dei più iconici: collo all'americana, aderenze sul busto e uno spacco dall'effetto-sorpresa che mette in risalto le gambe. A completare il tutto le décolleté Jimmy Choo (rigorosamente bianche), ed ecco servito un look da sogno!

Lo spettacolare tailleur con strascico

Se c'è un look di Emma Watson che non dimenticheremo mai (ma proprio mai) è quello che ha indossato nel 2016 per il Met Gala. Il tailleur pantalone con lo strascico firmato Calvin Klein ha fatto scuola e dobbiamo ammettere che è molto difficile trovarne uno che si possa anche solo lontanamente paragonare a questo. Contemporanea e retro, Emma era davvero meravigliosa.

La tutina nera in stile Audrey

Se c'è una cosa che l'attrice britannica adora è sfoggiare i pantaloni sui red carpet. Niente di più giusto, se poi l'effetto è quello di cui ci siamo inebriate nel 2017, alla premiere de La Bella e la Bestia (di cui, tra l'altro, è protagonista). Emma sembrava una giovane Audrey Hepburn con la tutina nera di Oscar de la Renta: linee minimal, scollo geometrico e una scintillante spilla dorata a forma di fiore sul fianco.

Oro e drappeggi, bellezza d'altri tempi

Nel corso degli anni Emma Watson ha sperimentato diversi stili, prima di definire il proprio. In una delle sue prime apparizioni sul red carpet, ad esempio, ha stupito tutti con un abito insolito per i suoi gusti firmato Bottega Veneta. Il contrasto tra l'ampio drappeggio dorato e il corsetto scarno sono un bel colpo d'occhio!

Preziosa Cleopatra in total black

Che bisogno hai dei gioielli, quando puoi sfoggiare un abito di Ralph Lauren decorato con una pioggia di catene che scendono dolcemente sul décolleté e sulle spalle? La risposta ce l'ha data Emma Watson nel 2018, quando si è presentata al Vanity Fair Oscar Party con uno dei look più belli di sempre.

L'abito riciclato, ethical e super chic

Dopo più di un anno lontana da red carpet ed eventi (a causa della pandemia), Emma Watson è tornata alla grande per presentare gli Earthshot Prize Awards a Londra, nel 2021. Un evento importante, voluto dai Reali britannici per promuovere la sostenibilità e il cambiamento, temi molto cari all'attrice. Al punto tale che lei stessa ha dato il buon esempio sul red (anzi, green) carpet, indossando un abito-top di tulle realizzato per lei da Oxfam, cucendo insieme dieci abiti da sposa recuperati dalla charity. Parola d'ordine: riciclo!

Minimal ed elegante in smoking

Ricordate quando parlavamo della passione di Emma per i pantaloni? Ecco, questo meraviglioso smoking di YSL ne è un esempio, con quel taglio mannish che fa molto professional-chic. Se vi piace questo stile e volete provarlo, ricordate di fare come l'attrice: aggiungete un dettaglio brillante, come la sua piccola pochette metallizzata.

Tulle sbarazzino per un look da vera diva

L'ultima apparizione di Emma Watson ai BAFTA 2022 è stata una nuova, ennesima occasione per ammirare il suo look: un elegante top nero con scollo all'americana abbinato a una gonna asimmetrica di tulle con strascico di Oscar de la Renta. Una mise da vera diva che la dolce Emma ha "sdrammatizzato" con un hairstyle molto anni Novanta, con riga centrale e tante forcine in bella vista. Audace, come sempre!