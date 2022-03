I BAFTA 2022 ci hanno fatto sognare: le star che hanno calcato il tappeto rosso hanno scelto look dal tocco retrò e chic, ecco i più belli

I BAFTA hanno fatto sognare e non solo perché si tratta di uno degli eventi più importanti insieme agli Oscar ma perché il red carpet si trasforma come sempre in un’occasione per vedere abiti da sogno pronti a dettare nuove tendenze. Sul tappeto rosso hanno sfilato icone di stile del calibro di Lady Gaga, Emma Watson ma anche Mille Bobby Brown che hanno saputo conquistare con outfit studiati nel dettaglio: ecco i look dei BAFTA più belli del 2022 che mixano lo stile chic ai dettagli retrò.

Lady Gaga trionfa con un abito verde petrolio

È senza dubbio lei la regina del red carpet: il look di Lady Gaga non lascia scampo. La cantante pop tra le più amate al mondo dopo il successo come attrice in A star is born e House of Gucci ha scelto di presentarsi sul tappeto rosso con un abito Ralph Lauren in verde petrolio.

Ai piedi un paio immancabili di scarpe platform altissime che creano un contrasto rock con l’abito a sirena estremamente romantico. I gioielli Tiffany al collo e la mini bag piumata raccontano il cambio di look dell’icona più eccentrica degli ultimi anni.

Emma Watson gioca con l’abito piumato

Seconda icona che ha fatto battere il cuore è senza dubbio Emma Watson. L’attrice diventata famosa per la sua partecipazione femminile nella saga di Harry Potter è cresciuta ed è diventata un’attrice da Oscar.

Sul Red Carpet si è presentata con un abito black and white firmato Oscar De La Renta: top nero con scollo all’americana e gonna piumata in bianco per un tocco da diva. Ai piedi un paio di tacchi neri con laccio gioiello alla caviglia in contrasto colore con la hanbdag gioiello.

Ariana DeBose solare in giallo

Tra i colori vitaminici visti sul red carpet c’è il giallo. Una delle star che lo hanno scelto è Ariana DeBose. Premiata come Miglior Attrice Non Protagonista per la partecipazione a West Side Story ha calcato la passerella con un abito a sirena drappeggiato con spacco profondo firmato Oscar De La Renta.

L’accessorio che si è concessa? Un fiore rosso gioiello applicato sul fianco. Non possiamo dire nulla se non wow!

Simone Ashley porta sul red carpet il rosa shocking

È una delle attrici più chiacchierate del momento, Simone Ashley ha attirato l’attenzione grazie ad un look rosa shocking.

L’abito fucsia lungo indossato dall’attrice alterna una parte inferiore in raso e una superiore effetto vedo non vedo. La star di Bridgerton ha incantato con il coloratissimo look firmato Valentino.

Lucy Boynton con un look vintage

Sembra di tornare indietro nel tempo osservando Lucy Boynton; la giovane attrice protagonista di Bohemian Rhapsody ha incantato tutti con un abito bianco e nero firmato Chanel.

Il viso viene illuminato da applicazioni in paillettes che sembra ricreare un effetto mantella mentre la parte inferiore gioca con tessuti fluttuanti e leggeri che assecondano i suoi movimenti.

Becky Hill romantica in verde smeraldo

Un abito romantico e femminile quello scelto da Becky Hill. L’abito verde smeraldo è tra quelli più colorati e vivaci della serata. La cantautrice classe ’94 partecipa all’evento indossando un abito lungo fluido e drappeggiato.

Firmato Alberta Ferretti, l’abito da sera scelto da Becky Hill mette in risalto la sua bellezza anche attraverso dei tagli cut out strategici sui fianchi. Lo scollo profondo viene mitigato da un gioiello importante al collo che le illumina il viso.

Sienna Miller con guanti in pizzo

Sienna Miller fa sognare: un abito bianco luminoso e lucido con scollo a V profondo. Il look firmato Gucci è estremamente sensuale; il gioco della maxi scollatura profonda mitigata da una collana lunga Boucheron bilancia la figura.

Il vero accessorio ad attirare l’attenzione è però quello sulle mani: la star sceglie di indossare guanti in pizzo nero a contrasto per un ritorno alla moda retrò.

Adwoa Aboah in total black

Tra le star meglio vestite del red carpet per i BAFTA 2022 c’è Adwoa Aboah. L’icona di stile dimostra quanto il vecchio caro motto del less is more sia ancora attuale; con un abito nero senza spalline, si mostra glamour e disinvolta.

Un abito lungo, semplice e drappeggiato che non mostra particolari accessori se non due maxi orecchini black and gold. Adwoa Aboah veste Yves Saint Laurent.

Jessie Buckley e la jumpsuit monospalla

Tra le icone di stile in total black sul red carpet c’è Jessie Buckley. La star ha scelto di calcare la passerella indossando un total look Alexander McQueen.

La jumpsuit nera strutturata si presenta come monospalla e gioca con drappeggi e sovrapposizioni di tessuto studiate per valorizzare la figura. Al collo una collana luminosa.

Caitriona Balfe e l’abito a collo alto

Caitriona Balfe calca il tappeto rosso con un abito elegante e total black firmato Giorgio Armani Privé; la star gioca con un tessuto importante come il velluto e lo fa con un abito lungo con scollo profondo ricavato tramite un cut out.

L'abito con collo alto riesce a bilanciare l’attenzione sul viso grazie ad un make up luminoso e ad un hair look raccolto studiato appositamente per l’occasione.