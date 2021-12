Sì, adesso si può entrare nella cabina armadio di Sex and The City (e immergersi nel glamour)

U n ritorno atteso, quello di And Just Like That, che ci ha riportate nel mondo affascinante e rivoluzionario di Carrie Bradshaw. E sì, è anche possibile entrare nella cabina armadio di Sex And The City. Vediamo dove e quando

And Just Like That... è finalmente arrivato. E, per l'occasione, la cabina armadio di Sex And The City è stata aperta per celebrare il reboot con tutti gli onori. L'idea arriva da NOW, dov'è anche possibile seguire la serie, mentre la location è stata allestita nel centro di Milano.

Una ricostruzione fedele, quella proposta per festeggiare la serie, che permette di indossare e scegliere tutti gli accessori ispirati ad And Just Like That..., anche passando attraverso i luoghi preferiti dalle protagoniste. Carrie, Miranda, Charlotte, Stanford e Big ti stanno aspettando. Dove? Scopriamo tutti i dettagli.

And Just Like That..., apre la cabina armadio di Sex And The City

Il percorso è quello che abbiamo imparato a conoscere durante gli episodi della serie. Il guardaroba è stato ricostruito sulla base delle location amate da Carrie ed è accessibile dalla camera da letto. Non si tratta unicamente di uno spazio espositivo, ma è anche possibile scegliere e indossare gli accessori che sono stati realizzati ispirandosi a quelli delle protagoniste.

And Just Like That... si dimostra così il sequel perfetto di una serie che ha rappresentato un punto di rottura con il passato e anche uno spartiacque nel campo del fashion. Dal debutto in avanti, infatti, ha aperto un varco su un elenco di brand sconosciuti al resto del mondo prima che l'episodio pilota conquistasse tutti.

La moda è quella che ci ha fatto amare la serie, con il carattere dei personaggi che traspare da ogni outfit. Il fil rouge è quello che lega tutti gli episodi di Sex and the city: l'amore, l'amicizia e quel tocco di glamour che ha reso speciale il racconto di cui Carrie Bradshaw e le sue amiche si sono rese protagoniste.

La cabina armadio di Sex And The City nel cuore di Milano

L'idea della stylist

Un lavoro di precisione e di ricerca, quello che ha realizzato la stylist Rebecca Baglini, ricreando alcuni dei look iconici di And Just Like That... L'idea è stata quella di far rivivere quelle stesse atmosfere in un momento di divertimento e condivisione in compagnia di un amico. Amicizia e passione vanno qui di pari passo, in una combinazione di successo che attraversa ogni epoca. Un po' com'è stato per il passaggio da Sex And The City al suo reboot.

Queste le sue parole: "Quando mi hanno coinvolta per la realizzazione di questo progetto fin da subito ne sono stata entusiasta. La serie descrive situazioni o stati d'animo attraverso la moda, spessissimo decontestualizzata con abiti da sera al mattino e top di jersey la sera".

E continua:

"La serie iconica di fine anni ‘90 aveva uno stile che sta prepotentemente tornando sulle passerelle in questo periodo, ma ora lascia spazio a quello nuovo di And Just Like That… dove le nostre protagoniste sono più mature.

Con il mio team abbiamo ripercorso i look storici avviando una vera e proprio ricerca del costume che arriva fino ai giorni nostri. In questa nuova stagione i look indossati sono, e saranno, la rappresentazione dell’essenza della moda, ed è forse questa la chiave del successo della serie".

Dove visitare la cabina armadio di Sex And The City

Destinazione Milano, con la location allestita dal 16 al 18 dicembre in via Borgonuovo 1. Si attendono le visite di alcune celebrities del mondo dello spettacolo e dello sport, pronte a svelare in anteprima - attraverso i loro canali social - tutti i contenuti della cabina armadio. Non solo, saranno chiamati anche a raccontare alcuni aneddoti legati all'amicizia.

L'apertura al pubblico è invece attesa per sabato 18 dicembre, dalle 10 alle 19, con la possibilità di entrare nel guardaroba e provare alcuni accessori. Si potranno scattare anche delle foto, possibilmente tante, oltre a registrare delle stories in un contesto che definire instagrammabile sarebbe riduttivo.

Un taxi giallo in perfetto stile New York

Vestiti, gioielli, amicizia ma anche un taxi giallo che arriva direttamente da New York. NOW ha fatto le cose in grande stile e, per l'occasione, tutti i visitatori della cabina armadio di Sex And The City potranno vivere nel mondo caotico - e rivoluzionario - di Carrie Bradshaw. Anche attraverso il taxi giallo che raggiunge trafelata con il suo inseparabile tacco 12.

Dove vedere gli episodi di And Just Like That

L'esperienza, divisa tra passione e glamour, vivrà anche sui canali social di NOW Tv e attraverso l'hashtag ufficiale #AndJustLikeThat.

Gli episodi sono invece disponibili on demand su Sky Serie e in streaming su NOW, in lingua originale e in contemporanea con gli Stati Uniti. La versione tutta in italiano partirà il 18 dicembre su Sky e in streaming su NOW. Tutte le stagioni di Sex And The City sono invece disponibili sul catalogo.

A vent'anni dal debutto, il gruppo di amiche capitanato da Carrie Bradshaw è così tornato a farsi sentire. E dettando le regole della moda. Quella anni '90, che sta invadendo prepotentemente a farsi sentire sulle passerelle, è stata sostituita da un approccio al glamour più maturo ma che ancora le distingue dalle altre.

L'impronta della serie, dopotutto, è rimasta quella. Le tre amiche - Carrie, Miranda e Charlotte - continuano a essere icone di stile e secondo le inclinazioni del proprio personaggio. È così assicurata la stravaganza di Carrie, il romanticismo di Charlotte e il cambiamento totale di Miranda che ha abbandonato il power dressing preferendo outfit più informali.