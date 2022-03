10 icone grunge cui ispirarci (per uno look in stile “Euphoria”)

P erché i corridoi dell’East Highland High School dettano tendenza? Perché sono popolati da teenager che attingono dalla moda grunge riportandoci nei meravigliosi nineties! Ecco 10 icone a cui si ispirano i look dei personaggi di Euphoria

Vera, diretta, visivamente impattante e decisamente esplicita, Euphoria ha scatenato -rispettando appieno il suo nome- un’euforia generale, sin dalla prima serie. I motivi del suo successo? Il ritratto crudo della realtà che vivono gli adolescenti di oggi, una colonna sonora composta da tracce da brividi, la trattazione di temi attuali e controversi e un’estetica cromaticamente psichedelica. E se questo non fosse abbastanza, ci pensano gli outfit dei protagonisti ad aggiungere quel quid in più. Una commistione di grunge, punk rock, accenti boho e vere e proprie odi al vintage che attingono a piene mani da icone di stile che hanno fatto la storia degli anni ‘80/’90.

A spiccare tra tutti gli stili citati è sicuramente il grunge, sfoggiato in particolar modo dal personaggio di Rue Bennett interpretato dalla straordinaria Zendaya. Una tendenza che abbraccia un’epoca in cui gruppi come Nirvana, Sonic Youth, Pearl Jam, Soundgarden, 7 Year Bitch e L7 hanno rivoluzionato il mondo della musica e portato alla nascita di quella che può definirsi una vera e propria manifestazione culturale. Il grunge infatti non ha riguardato solo la scena musicale, ma ha rivoluzionato anche il mondo della moda. Vediamo quali sono le icone di ieri e di oggi che lo hanno particolarmente valorizzato.

Donita Sparks

Sebbene le band grunge al maschile abbiamo riscontrato un maggior successo a livello internazionale, la scena grunge femminile anni '90 non ha nulla da invidiare in quanto a sound e stile. Un esempio? Le L7 che hanno rivoluzionato il panorama musicale californiano calcando palchi prestigiosi e scalando le classifiche di quegli anni. Non solo, Donita Sparks ha fatto anche tendenza.

Voce e chitarra del gruppo è stata emulata da migliaia di ragazze che adoravano replicare il suo stile disinvolto, anticonformista e anticonvenzionale. I suoi must have? T-shirt strappate, top total black smanicati, l’inconfondibile chiodo di pelle e anfibi biker rigorosamente neri. Gli stessi indossati da Jules Vaughn (interpretata dalla rivoluzionaria modella transgender Hunter Schafer) nella prima puntata della prima stagione della serie.

Courtney Love

Grunge fa rima con Kurt Cobain, la cui storia è strettamente legata a quella della controversa relazione con la moglie, la cantante e attrice Courtney Love. Una storia d'amore decisamente movimentata, che ha però portato alla nascita della splendida Frances Bean Cobain, copia carbone del compianto padre e moderna icona grunge. Negli anni ‘90 però a fare scuola in fatto di look era proprio mamma Courtney, frontwoman del gruppo rock Hole e indiscussa icona di stile grunge.

Personalizzati con accenti gothic e punk, gli outfit di Courtney Love hanno ispirato in particolar modo il personaggio di Kat Hernandez interpretato dalla talentuosa Barbara Ferreira. L’evoluzione di Kat nel corso della serie si evince soprattutto dal look. Corsetti BDSM, choker vintage, eyelook nero intenso, abbondante mascara, pelle opaca e rossetto rosso scuro e il gioco è fatto.

Frances Bean Cobain

La famiglia Cobain è l’emblema del grunge. Se Kurt e Courtney l’hanno sdoganato negli anni ‘90 e portato al successo globale, la figlia Frances Bean Cobain non è da meno. Contemporaneo e dagli accenti edgy, la splendida Frances Bean si rivela una moderna icona grunge con look che miscelano i pezzi di base tipici di questo stile vissuto, con i capi vintage di papà Kurt e dettagli dark che le conferiscono un’aura misteriosa e sensuale.

Celebre il suo amore per le camicie di flanella e le Dr. Martens. Christopher McKay, interpretato da Algee Smith sembra aver rubato la sua flannel direttamente dall’armadio di Frances Bean.

Cara Delevingne

E a proposito di icone grunge contemporanee, non possiamo non parlare della top model Cara Delevingne e del suo stile inconfondibile. Anche in questo caso i pezzi chiave e il vibe del grunge ci sono tutti, ma il tocco in più è dato dai capi d’alta moda con i quali mixa capi vintage o semplicemente di ispirazione nineties.

Anfibi, camicie oversize, collant scuri, jeans strappati e vissuti ci sono tutti. E gli outfit di Jules Vaughn e Rue Bennett ne traggono ispirazione a piene mani.

Mary Kate Olsen

La metà grunge delle gemelle d’oro di Hollywood ha definito il suo stile molto presto per discostarsi dall'immagine che Hollywood aveva creato per lei. E lo ha fatto alla grande! Mary Kate ha infatti influenzato le tendenze della moda con i suoi look di ispirazione grunge anni '90 e con una linea d’abbigliamento “The Row” ricca di pezzi dal chiaro riferimento al “Seattle sound”. I suoi must have? Converse All Star rigorosamente nere, chiodo di pelle, e cardigan oversize. Rue Bennett ringrazia!

Winona Ryder

E per replicare lo stile grunge da personaggio di Euphoria non possiamo non analizzare i look nineties degli attori di quel periodo. La musa di Tim Burton, Winona Ryder, ha sempre puntato su uno stile androgino, essenziale, su una palette cromatica sui toni del grigio e del nero che ne enfatizzavano ancor più l’aura misteriosa.

Questi dettagli sono stati leggermente ammorbiditi nel corso degli anni ‘90 proprio attingendo dallo stile grunge. Jeans skinny neri, cardigan oversize, giacche denim vintage e make-up dalla base eburnea e dalle labbra scure l’hanno inserita di diritto nell’olimpo delle icone alle quali ispirarsi per delineare un look vissuto e dal fit rilassato

Drew Barrymore

Stesso discorso vale per una delle attrici più amate di Hollywood, Drew Barrymore. Dopo un passato da piccola star, la Barrymore si è trovata ad affrontare un’adolescenza difficile fatta di problemi con alcol e droghe. Nello stesso periodo per ribellarsi all’immagine di “ragazza della porta accanto” ha iniziato a sperimentare con il suo look, in particolare con il grunge. Molti dei look di Jules Vaughn sono ispirati a lei, a partire dalla lunga chioma bionda e spettinata.

Bridget Fonda in Singles

Negli anni ‘90 tra i nomi più in voga del panorama cinematografico spiccava lei, Bridget Fonda. Più che per il suo personale stile, vogliamo ricordarla per aver dato vita a uno dei personaggi grunge più realistici del grande schermo. Fu infatti una delle protagoniste del film Singles che è un vero e proprio concentrato di grunge dalla prima all’ultima scena. Giacca biker, collant neri, anfibi, camicie di flanella, t-shirt bianca e bombetta nera hanno fatto di Janet Livermore (personaggio interpretato dalla Fonda) uno dei personaggi più emulati degli anni '90.

Kim Gordon

E che dire di Kim Gordon? Ex bassista e cantante dei Sonic Youth è celebre anche per essere comparsa nel film Last Days, incentrato sulla figura di Kurt Cobain. E proprio con Kurt Cobain condivideva gusto musicale e gusto per la moda. T-shirt a righe black&white, pantaloni skinny di pelle, chockers e hair style ribelle e naturale hanno delineato il suo stile fino ad ora. E alla soglia dei 70 anni è ancora un’indiscussa ispirazione per tutte noi.

Kristen Stewart

E da un’icona degli anni ‘90 ad un’icona contemporanea che il grunge non lo ha vissuto, ma lo ha decisamente amato, a quanto pare. Kristen Stewart è una di quelle personalità dello spettacolo che più ha contribuito alla fama attuale di questo stile sdoganato ormai più di 30 anni fa.

Shorts, anfibi, converse, t-shirt strappate, ma soprattutto lui, il grunge blond. Di che si tratta? Di un omaggio al re del grunge Kurt Cobain e a tutto il mondo che orbita questo straordinario stile di estrema tendenza ancora oggi.