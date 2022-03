F orte e decisa, femminista e glamour, Keira Knightley è una diva che fa scuola con i suoi look strepitosi che mescolano sapientemente rock e chic

Occhi scuri, charme naturale e uno stile inconfondibile: fra le grandi dive di Hollywood, Keira Knightley è senza dubbio una fra le più eleganti. Decisa e spesso controcorrente, l’attrice di Sognando Beckham ne ha fatta di strada in questi anni.

Figlia di due attori teatrali, ha iniziato a recitare sin da piccola, partecipando ad alcuni spot tv. Ha sofferto di dislessia e a soli vent’anni ha affrontato un esaurimento nervoso, superando le difficoltà con determinazione e forza. Oggi è una femminista, una donna dalla battuta ironica, bellissima e brillante. “Dicono che ho chiesto di avere un agente già all’età di tre anni, ma ho dovuto aspettare un bel po’… fino ai sei!”, racconta spesso ridendo.

La storia del suo nome? Il padre era affascinato da Kira Ivanova, pattinatrice russa. Lei invece, proprio come nel film che l’ha consacrata a 17 anni, giocava a calcio. “Ho sognato la carriera sportiva – ha confessato -, ma una ragazza è troppo svantaggiata in quel campo, eccetto nel tennis che io detesto. Amo il football, il rugby! Il mio primo discorso femminista è stato sul sessismo nello sport, a 12 anni, a una speech competition, una gara di oratoria. Sono arrivata terza, cosa che ancora mi brucia”.

Keira è proprio così: super sportiva nel tempo libero e chic sul tappeto rosso, capace di mixare capi diversi fra loro e stili con un risultato sempre strepitoso. Dagli outfit semplici sfoggiati a inizio carriera è passata a look più sofisticati e particolari, senza dimenticare mai un tocco di rock, che non guasta!

Riciclo creativo

Keira Knightley ha un abito feticcio a cui è legatissima. Si tratta di un vestito in tulle di Chanel che l’attrice ha indossato numerose volte, in particolare in occasione delle sue nozze con James Righton, chitarrista dei Klaxons, a cui ha giurato amore eterno nel 2013. Corto sopra il ginocchio e con una splendida gonna in stile tutù, il vestito è fra i preferiti della diva. L’ha infatti sfoggiato pure ai Bafta 2013, ai SeriousFun London Gala, rendendolo inoltre un abito da sposa: quando si dice riciclo creativo!

Ispirata da Espiazione

Espiazione è fra i film che hanno influenzato maggiormente la carriera di Keira Knightley, ma anche i suoi look. Terminate le riprese della pellicola infatti la star ha indossato numerosi abiti scesi e morbidi, caratterizzati da drappeggiati, tagli e scollature profondissime. L’ideale per il suo fisico sottile!

Come una principessa

Nel 2012, Keira ha girato Anna Karenina e la pellicola ha fornito nuove ispirazioni per gli outfit. L’abbiamo vista sul red carpet con vestiti lunghissimi, gonne morbide e dall’appeal principesco. Che dire: la Knightley con questo look è una favola!

Abbinamenti casual

Keira fa scuola soprattutto quando si parla di abbinamenti arditi (un po’ come Blake Lively) e non ha paura di osare. Così la vediamo sfoggiare una giacca casual chic su un abito da sera elegantissimo e colorato. Il risultato è strepitoso e la Knightley è davvero stupenda!

Streetstyle da copiare

Anche quando si parla di streetstyle, Keira ha molto da insegnarci. Pantaloni borgogna e camicia jeans sono un abbinamento azzardato, ma non per lei, che ci regala un look da copiare subito per l’ufficio o un’uscita con le amiche. Il tocco di classe? Gli occhiali con lenti abbinate ai pantaloni! So chic!

Rock e chic

Anche sul red carpet Keira Knightley non rinuncia a un tocco rock per il suo look. Così la vediamo sfoggiare di fronte ai fotografi una lunga gonna in tulle abbinata a un corpetto metallizzato e scintillante. Un capo che l’attrice indossa con un beauty look ruggente: smokey eyes e raccolto. L’effetto? Wow!

Animalier con gusto

L’animalier non è semplice da sfoggiare…a meno che tu non sia Keira Knightley! Fra i capi preferiti dell’attrice c’è un mini cappotto dal taglio oversize con stampa animalier. Un capo che la diva indossa davvero su tutto, compreso un abito in raso e pizzo black.

Glamour black

Keira cura con attenzione i dettagli, soprattutto quando sceglie di indossare un abito black. Scarpe argento e cintura sono gli elementi che fanno la differenza, mettendo in evidenza la bellezza della Knightley.

Come nella Belle Époque

Merletti, maniche a sbuffo e trasparenze sono l’ideale per dare un tocco romantico ai look di Keira Knightley che si ispira spesso alla Belle Époque per i suoi look. Il bianco rende la star ancora più affascinante ed eterea.

Sempre bon ton

Keira Knightley non disdegna lo stile rock, ma sa anche trasformarsi in una diva bon ton. Dopo aver interpretato al cinema la scrittrice inglese Gabrielle Colette, l’abbiamo vista sfoggiare numerosi look super chic. Il tailleur arricchito dal cappellino è davvero strepitoso.