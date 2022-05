L ily-Rose Depp ci dimostra come si possa essere sempre al top: dai red carpet allo stile comfy chic per tutti i giorni (rigorosamente Chanel)

Viso d'angelo, sguardo intenso e un portamento che ricorda le mannequin di una volta. Se Lily-Rose Depp è diventata, giovanissima, una delle modelle più amate di sempre il merito va soltanto a lei che sembra nata apposta per deliziare il mondo con classe, eleganza e quel pizzico di sfrontatezza che rendono lei e i suoi look semplicemente irresistibili.

Porta addosso il "peso" di due genitori dalle carriere importanti: da una parte la cantante e modella Vanessa Paradis, dall'altro il divo di Hollywood Johnny Depp. E non è mica poco. Eppure Lily-Rose Depp, ad appena 23 anni (compiuti il 27 maggio), ha saputo trovare la sua strada ed è nella moda, con i suoi look sempre impeccabili, che dà il meglio di sé.

Bon ton e chic in passerella, sportiva e paladina del comfy chic quando l'occasione lo consente. C'è tutto un mondo da scoprire nella figlia d'arte e musa di Chanel e noi non possiamo far altro che lasciarci ispirare da questa giovanissima ed eclettica icona di stile.

Casual ma chic in tweed e denim

Lily-Rose veste Chanel praticamente dall'età di 16 anni, quando la maison ne è rimasta talmente ammaliata da sceglierla come volto e testimonial di punta. Da quel momento è nato un sodalizio che ha dato vita a look a dir poco meravigliosi che spaziano dall'haute couture allo stile più casual. Alla Paris Fashion Week del 2021, ad esempio, la piccola Depp ha sfoggiato un completo delizioso, mixando blue jeans e tweed rosa pastello. La borsetta a sacco e i sandali d'oro, poi, sono proprio un tocco di classe!

Signorina bon ton con la gonna a palloncino

Se è vero che Lily-Rose Depp spesso indossa capi che vanno bene per tutti i giorni, d'altro canto sono i look da red carpet quelli che proprio ce ne fanno innamorare sempre più. Alla sfilata Chanel Metiers D'Art 2019-2020, ad esempio, ha sfoggiato un abitino bon ton che ancora fatichiamo a dimenticare. Gonna a palloncino bianca, top nero in organza con balze sul décolleté. Insomma, un bel dieci e lode!

Eterea come una divinità greca

Quando Lily-Rose Depp è arrivata sul red carpet del 70esimo Festival di Cannes, era come se una divinità fosse scesa direttamente dall'Olimpo per riempire il mondo di bellezza. Candida nel suo abito alla greca interamente bianco, sempre Chanel, con foglie gioiello sulla vita e sulle maniche e i fianchi scoperti. I lunghi capelli mossi lasciati al vento hanno fatto il resto.

L'audacia del pizzo effetto vedo-non-vedo

Dal bianco al classico dei classici: il nero. Lily-Rose Depp lo ha scelto per il look sfoggiato ai BAFTA 2020 in cui - dobbiamo ammetterlo - era tra le più belle del red carpet. La modella ha osato con una catsuit trasparente e super audace, interamente ricamata in pizzo macramè e con una gonna longuette fluttuante. Un effetto vedo-non-vedo che ha conquistato proprio tutti.

Sontuosa in total black e catene d'oro

Uno dei look più iconici della dolce Lily-Rose Depp resta senza dubbio quello del MET Gala 2019, quando la modella ha indossato un prezioso long dress nero Haute Couture di Chanel, impreziosito da spille a forma di fiore e catene d'oro. C'è un dettaglio che solo le appassionate (e nostalgiche) conoscono: l'abito è ispirato ai disegni di Naoko Takeuchi e al personaggio di Sailor Pluto, presente nel celebre manga Sailor Moon.

Diva d'altri tempi col tubino nero

Elegante, minimale e di ispirazione vintage. Così potremmo descrivere il look di Lily-Rose Depp al 73esimo Festival del Cinema di Venezia, dove la modella ha letteralmente incantato il red carpet con un tubino nero in velluto con bretelle fascianti all'americana, un piccolo drappeggio sulla gonna e un grande fiore bianco in pieno décolleté. Le scarpe, sempre firmate Chanel, erano il vero tocco di classe con il tacco-scultura.

L'anima rock di Lily-Rose

Reginetta dei red carpet e delle passerelle, ma anche paladina dello stile comodo e casual. Sebbene, a dirla tutta, di casuale ci sia ben poco nei look di Lily-Rose Depp, anche quando vuole godersi un evento o una passeggiata in tutta comodità. Come papà Johnny, la modella ha un'anima rock che a tratti emerge anche dai suoi outfit, come in questo bel completo total black con pantalone classico e giacca di pelle.

Lo stile manlike di tendenza

Lily-Rose Depp adora sperimentare anche stili più "maschili". Lo ha fatto (alla grande) al Cocktail Dinner a Parigi organizzato in occasione del César - Revelations 2017, che premia i giovani talenti del momento. Per ritirare il suo premio nella categoria Best Upcoming Actresses, la modella ha indossato un completo manlike molto Reservoir Dogs e un paio di deliziosi sandali rossi, firmati Chanel.

La super mini in pieno Sixties style

Lily-Rose è incredibilmente somigliante ai genitori, ma con questo look di ispirazione Sixties è praticamente identica alla sua mamma. Un abitino bianco con stampa astratta e colorata, rigorosamente mini e abbinato a un paio di stivali sotto al ginocchio.

L'eleganza (e la comodità) della tuta

Pensavate che avremmo concluso questa carrellata di look con un red carpet e invece no. Perché quel che ci fa impazzire di Lily-Rose Depp è il modo in cui riesce a rendere sublime anche una tuta: felpa con cerniera grigia, pantalone nero e sandali black con tacco a spillo, il tutto impreziosito da catenine d'oro al collo. Lo stile comfy chic è decisamente uno dei suoi marchi di fabbrica!