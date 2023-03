C ol tempo sono cambiate. Ed è cambiato anche il loro modo di vestire, diventando espressione di una maggiore sicurezza e consapevolezza.

I look delle star sono inesauribili fonti d’ispirazione. Viene naturale osservare dalla testa ai piedi le nostre celebs preferite, analizzare i loro outfit e anche il trucco-e-parrucco. Ed è anche divertente prendere spunti, laddove possibile. Ma poi si va oltre l’estetica. La loro immagine spesso è puro messaggio e ci manda input direttamente collegati alla body positivity. Molti personaggi famosi diventano dimostrazione della capacità di amare se stessi e valorizzarsi, a prescindere dai connotati e dalla bodyshape. Ci dimostrano come la moda sia soprattutto un modo per esprimersi. E per esprimere i cambiamenti che avvengono col tempo. Prima dentro e poi fuori.

Quando sentiamo che i nostri outfit non ci rispecchiano più, dobbiamo rompere gli indugi e cambiare. Uscire dalla zona di comfort, assecondare l’evoluzione in atto e non temere di mutare pelle e… guardaroba! Abbiamo scelto 5 personaggi femminili che negli anni hanno rivoluzionato il proprio stile. Guarda anche tu: cosa ti trasmettono?

Miley Cyrus

Quando si parla del modo in cui è cambiato il look delle star col tempo, in genere si fa riferimento ai capelli. Del resto, si sa: quando una donna sente il bisogno di voltare pagina, o perlomeno fare importanti modifiche nella propria vita, spesso comincia dal parrucchiere. Qui, però, vogliamo concentrarci sugli outfit. Partendo da Miley Cyrus. Ex bambina prodigio della Disney, arrivata al termine di quell’esperienza si è… scatenata. Presentandosi al mondo come una ribelle doc e comunicandolo anche attraverso il modo di vestire.

Miley è tutt’oggi audace e vulcanica. Però il suo stile appare più coerente e meno eccentrico. Non ha certamente sposato la causa del low profile, ma è come se non avesse più il bisogno di stupire a tutti i costi. Gradualmente si sta lasciando sedurre anche da capi più girlish, in alcuni casi non troppo distanti dall’eleganza classica. In altri momenti (come nel suo ultimo videoclip "Flowers") ha deciso di sposare un look che strizza l'occhio al mannish, sensuale ma semplice e decisamente chic. Comunque sia, l'indipendente Miley oggi è cresciuta e sceglie pezzi che mettano in risalto la sua fisicità senza che risulti “urlata”. La nostra interpretazione? Miley sta imparando a conoscersi davvero e scoprendo una nuova serenità.

Miley Cyrus

Lady Gaga

All’appello non può mancare Lady Gaga. Durante i concerti, e anche nei videoclip, continua a ipnotizzarci con effetti (molto) speciali: non conosce limiti, è un impareggiabile animale da palcoscenico. Ma in occasione di eventi pubblici e mondani, rispetto a pochi anni fa ha davvero rivoluzionato il suo stile. Compiendo un netto salto di qualità e rivelando una parte di sé che probabilmente c’è sempre stata, ma faticava a emergere.

I look di Lady Gaga sono diventati più raffinati, a tratti quasi teatrali ma sempre nel segno di un’autentica eleganza. Eppure, non abbiamo mai avuto l’impressione che si sia “snaturata”. È comunque lei, anzi: più di prima.

Lady Gaga

Kylie Jenner

“Sorella di”: per lungo tempo, Kylie Jenner è stata semplicemente identificata così. Sorella di Kim Kardashian, sorella di Kendall Jenner. La più piccola tra i rampolli di una famiglia ricchissima. Sembrava quasi che gli altri non le permettessero di farsi conoscere davvero, di svelarsi a prescindere dalle parentele. E questa sorta di prigione dorata si rifletteva sul suo mondo di vestirsi: capi lussuosi e appariscenti, anche ricercati, che però “stonavano”. Poi, la svolta.

Kylie si è rimboccata le maniche, ha rivendicato se stessa e gradualmente raccolto ottimi frutti. Oggi è un’imprenditrice e un’influencer apprezzata a livello mondiale. E il suo merita un posto tra i look delle star che meglio rispecchiano una crescita a 360 gradi. Kylie Jenner è una femme fatale da far girare le teste, seduce e incanta.

Kylie Jenner

Lily Collins

Lily Collins ha sempre avuto classe da vendere, impossibile negarlo. Ma c’è da dire che, con l’andar degli anni, si è perfezionata parecchio. I suoi outfit – diversi dal personaggio che interpreta in Emily in Paris – sono diventati più semplici e al contempo più ricercati.

L’attrice britannica è diventata maestra di una sensualità per nulla ostentata eppure di grande effetto. Dimostrazione del fatto che non è la quantità di pelle scoperta a permettere di raggiungere i più alti livelli di seduzione. Anzi, tutto sta nel dosare il mostrare e l’occultare. A fronte di linee e design impeccabili. Parallelamente, la Collins ha dato un taglio (senza rinunciarvi del tutto) ai capi sparkling e ai tessuti fantasia, preferendo piuttosto le tinte unite e i mix composti da poche tonalità.

Lily Collins

Zendaya

Tra le star che hanno cambiato look, ecco anche Zendaya. Il suo look è per certi versi simile a quello di Lily Collins: entrambe prediligono – appunto – la semplicità che fa rima con raffinatezza. E che seduce. È come se in passato Zendaya avesse fatto le "prove da diva", consapevole che lo sarebbe diventata davvero.

Nel corso della scalata al successo, ha acquistato una sicurezza che trova concreto riflesso negli outfit: passa dagli abiti principeschi alle mise minimaliste (non disdegna affatto il mannish style) con estrema nonchalance e sempre conquista la piena promozione. Ci fa sognare senza apparire irraggiungibile.

Zendaya