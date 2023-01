Che incanto: Lily Collins ci fa fare un tour nel guardaroba di Emily in Paris

L ily Collins ci porta nel guardaroba di Emily in Paris 3, fra accessori, abiti eccentrici e look favolosi!

Su Instagram, Lily Collins ci porta alla scoperta del guardaroba di Emily in Paris 3, fra look eccentrici, colori e accessori strepitosi. La nuova stagione della serie tv Netflix ha conquistato ancora una volta il pubblico, non solo grazie alla trama frizzante e intrigante, ma anche per i look favolosi sfoggiati dalla protagonista dello show.

Pronta a restare a Parigi, divisa fra Alfie e Gabriel, Emily Cooper ha iniziato a sperimentare con gli outfit, divertendosi a giocare con colori e tessuti. Il risultato? Un guardaroba eccentrico e decisamente stupendo, capace di raccontare il carattere esuberante e solare del personaggio interpretato da Lily Collins.

Dietro il successo dei look di Emily in Paris c’è Patricia Field, stylist di serie tv cult come Sex and the City e di film che hanno fatto storia come Il Diavolo veste Prada. Nel video pubblicato da Lily Collins su Instagram scopriamo un guardaroba coloratissimo e variegato. Gli outfit sfoggiati da Emily nello show Netflix d’altronde sono spesso eccessivi e spettacolari.

Fra i pezzi più iconici c’è senza ombra di dubbio l’abito che Lily indossa nella locandina della terza stagione: un vestito vaporoso composto da balze in tulle rosa cipria e firmato Giambattista Valli. Un look super romantico che sembra quasi richiamare un altro abito cult, quello indossato da Carrie Bradshaw, in versione azzurra, nelle ultimissime puntate di Sex and the City.

Che dire invece dell’abito con maniche a farfalla e stampa zebrata? Favoloso! Proprio come il completo corallo, sfoggiato con Mary Jane platform e una cappa con piume rosa. E se la sera il guardaroba di Emily in Paris è scintillante, il giorno la nostra eroina alla conquista di parigi non rinuncia a maglioncini colorati e minigonne con effetto metallizzato, punta su colori accesi e abbinamenti matchy matchy da copiare.

Il bello del guardaroba di Emily è che mescola lo stile roboante americano con quello raffinato parigino. I richiami a Parigi e alla storia della moda francese infatti non mancano, grazie a pois e quadretti a stampa Vichy. Per non parlare dei colori, che rendono ancora più “wow” i look. Dal pink al verde fluo, passando per il corallo e il giallo limone: Emily Cooper si lascia sedurre da tutte le sfumature dell’arcobaleno e il risultato è favoloso! Il suo segreto? Non avere paura di osare e di regalare al pubblico accostamenti inusuali. Come la giacca DSquared2, indossata con scarpe plateau, borsa Gucci Bamboo e calzettoni a fiori gialli: très chic!