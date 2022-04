S ono forti, bellissime e orgogliose delle loro curve: sono le modelle curvy che stanno rivoluzionando i canoni di bellezza!

Il tempo delle taglie striminzite e dei fisici scolpiti da Photoshop è finito: oggi i canoni della bellezza sono cambiati grazie alle modelle curvy. Donne coraggiose che hanno saputo rendere le lo curve un punto di forza e ci hanno insegnato che la prima regola, anche quando si parla di moda, è solo una: ama te stessa!

Ashley Graham

Classe 1987, Ashley Graham è forse una fra le modelle curvy più famose al mondo. Con coraggio e determinazione ha aperto la strada a tante top model plus size, rivoluzionando i canoni di bellezza. Ha sfilato per i più importanti e famosi brand di moda, diffondendo sui social il suo messaggio di body positive. “Credimi quando dico che il tuo corpo è bello – ha spiegato in uno dei suoi tanti post in cui dà coraggio e forza a milioni di persone -. So che è facile dire a te stesso la bugia che non sei abbastanza bella, abbastanza magra, abbastanza sexy, abbastanza “perfetta” per indossare una canottiera o un costume da bagno. Invece lo sei. E fa caldo là fuori. Non lasciare che la tua mente ti impedisca di goderti la vita al massimo (e ricordati di dirti “ti amo” ogni giorno)”.

Jenna Kutcher

Modella curvy e blogger, Jenna Kutcher è sposata con Drew Kutcher, personal trainer soprannominato sui social “Mister addominali” per la sua forma fisica. Proprio la differenza di fisicità fra i due coniugi è stata al centro di aspre critiche a cui Jenna ha replicato con forza. La replica della modella agli haters è stata epica: “Quest’uomo ha abbracciato ogni curva, ogni chilo e ogni brufolo negli ultimi dieci anni e mi ha sempre ricordato che sono bella, anche quando mi sentivo insicura – ha scritto -. Sì, ho le cosce che si toccano, le braccia grosse e la cellulite, ma ho scelto un uomo che sa gestire tutto questo. Io sono molto più del mio corpo, e anche lui, e così anche tutti voi. L’amore non guarda le taglie”.

Candice Huffine

Candice Huffine è diventata una star internazionale grazie al calendario Pirelli 2015. “Quando sono arrivata nello studio fotografico, ho quasi pianto – aveva raccontato dopo aver raggiunto questo grande obiettivo -. È un grande cambiamento quello di assumere una ragazza con il mio fisico! Ma stiamo attraversando un’epoca in cui tutto cambia e si evolve, così i canoni estetici e la società vogliono una femminilità più morbida”.

Tara Lynn

Top model curvy capace di rompere gli schemi, Tara Lynn è arrivata nel mondo della moda quasi per caso. Ha iniziato a sfilare per arrotondare lo stipendio ed è diventata un punto di riferimento per tante donne, spingendole ad accettare le loro curve. “Le donne – ha svelato - tendono ad aspettarsi sempre più da se stesse di quello che è umanamente possibile e non c’è alcun problema se la gerarchia delle proprie passioni e dei doveri ha degli alti e bassi. Il valore di una vita genuina e autentica batte qualsiasi contenuto vediamo sui social media”.

Lizzie Miller

Decisa e forte, Lizzie Miller ha sempre lottato contro i canoni della moda impossibili da rispettare. Le sue battaglie l’hanno resa una paladina della bellezza curvy e una star di Instagram. “Quando ero giovane – ha svelato -, ho lottato con il mio corpo, poi crescendo ho imparato ad amarlo per come è, per ogni curva. Ogni persona ha un corpo differente e non è solo questione di fisico: Se camminate sulla spiaggia col vostro bikini fiduciose e vi sentite sexy, anche la gente vi vedrà così”.

Denise Bidot

Influencer e donna bellissima, Denis Bidot ha reso un punto di forza quelle che gli altri definivano “imperfezioni”. Ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo e posato per servizi fotografici in cui, con fierezza, ha rifiutato di farsi ritoccare. “Per essere belle dovete rimanere voi stesse!”: il suo motto da seguire subito!

Anita Marshall

Prima di diventare una top model curvy, Anita Marshall è stata una make up artist. Ha coltivato il sogno e alla fine è riuscita a raggiungere un grande obiettivo: entrare nel mondo della moda e rivoluzionarlo dall’interno. Fascino esotico e bellezza mozzafiato, la sua scalata per il successo è stata inarrestabile.

Toccara Jones

Modella, attrice e cantante, Toccara Jones ha iniziato la sua carriera grazie alla tv. In seguito ha preso parte alla terza stagione di America’s Next Top Model, arrivando settima. Ha poi firmato un prestigioso contratto con Wilhelmina Models. “Io penso che essere plus size sia eccezionale – ha rivelato -, vorrei essere una cosa positiva e non negativa. Plus significa di più, che ci sono più cose di me da amare. Io non so perché le persone pensano che ciò sia negativo, perché per me non è così. Se cerchi plus nel dizionario, non troverai certo concetti di tristezza o negatività”.

Ivory May

Originaria di Omaha, in Nebraska, Ivory May è cresciuta alle Hawaii ed è la nipote di di Floyd Kalber, star della NBC. Diventare una modella è sempre stato il suo sogno e Ivory non si è mai scoraggiata di fronte a tante porte chiuse. Alla fine ha raggiunto l’obiettivo e oggi è un esempio per tante donne.

Giulia Accardi

Italianissima e affascinante, Giulia Accardi è una fra le modelle più quotate del momento. “Per me la bellezza è combattere per i miei diritti – racconta -, mostrando con orgoglio il mio aspetto e la felicità che riempie le mie giornate da quando sono uscita dal tunnel del canone di bellezza a cui media e società ci hanno costretti. Nonostante io ami la precisione e il rigore, non amo la perfezione, la trovo noiosa. La bellezza è fatta di unicità, di diversità, di quel valore aggiungo che non ha nulla a che vedere con l’aspetto fisico”.