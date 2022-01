S tile, fashion e non solo: i 10 podcast sulla moda da ascoltare subito per essere sempre al passo con le tendenze e con i tempi che corrono

La moda è cultura dell'immagine. Ma non solo. Insieme ai tempi anche il mondo del fashion si è evoluto, ed in particolare quello dei podcast sulla moda.

Se infatti il potere delle immagini rimane indiscutibile, anche i podcast sulla moda iniziano ad avere il loro seguito. Ecco i dieci canali sul fashion da non lasciarsi sfuggire per essere sempre al passo con le tendenze, lasciandosi trasportare dal potere delle parole.

Dressed: The History of Fashion

La storia segna e insegna, anche su Apple podcasts . Per non commettere gli errori di stile del passato, e per trarre ispirazione dalle best practices di ieri, è fondamentale conoscere gli usi e costumi del fashion system.

Tra i 10 podcast sulla moda da seguire proprio adesso non può quindi mancare Dressed: The History of Fashion. Qui i massimi esperti del settore ripercorrono la storia della moda, attraverso le tendenze che si sono susseguite negli anni.

Dalla minigonna al denim, passando per il bikini, ogni capo ha segnato un traguardo, e un'epoca. Da conoscere e reinterpretare.

Bande à part

Su Spotify, l'accademia della moda scende in podcast. Rebecca Arnold, professoressa alla Courtauld Institute of Art, e Beatrice Behlen, curatrice del Museum of London, danno vita a Bande à part, uno dei podcast sulla moda più istruttivi di sempre.

Storia, critica e teoria del fashion system si intrecciano e dispensano pillole di saggezza e cultura da mettere in valigia e sfoderare al momento giusto.

Solo moda sostenibile

Se un occhio deve sempre guardare al passato, lo sguardo deve sempre essere rivolto al futuro. E il futuro, soprattutto nel fashion system, si chiama sostenibilità.

Tra i 10 podcast sulla moda da seguire proprio adesso Solo moda sostenibile sarà quello in grado di toglierti ogni dubbio sull'argomento. Su Spotify la giornalista Silvia Gambi si interroga, e risponde, sui problemi e sulle questioni che l'industria del tessile, una delle più inquinanti al mondo, solleva.

Per aiutarci, step by step, a capire come diminuire gli sprechi seguendo la tendenza più green del momento, quella della sostenibilità.

The Business of Fashion

Un'istituzione per ogni fashion victim che si rispetti, The Business of Fashion entra anche tra i podcast sulla moda da seguire as soon as possible.

L'autorevole rivista dello stile prende la parola e dice la sua sul settore del fashion. Da ascoltare su thebusinessoffashion.com e Apple podcasts.

Approfondimenti, interviste e opinioni che contano contribuiscono a leggere i segnali e le tendenze di un mondo in continua evoluzione. E anche di un business da miliardi di euro.

Gucci Podcast

Parlando di business, non si può non citare Alessandro Michele. Uomo di punta della maison Gucci, creator director della casa di moda dal 2015, oggi anche protagonista del Gucci Podcast, uno dei podcast sulla moda più seguiti e acclamati di sempre, da seguire su Spotify e Apple podcasts. Ecclettico e ricco di spunti come solo lo stilista della maison fiorentina sa essere.

Musicisti, modelle, attiviste e chef animano puntata dopo puntata il podcast show targato ancora una volta Alessandro Michele.

Wardrobe Crisis

A proposito di attiviste, la Fashion Activist Clare Press dà vita ad un podcast sulla moda al confine con l'inchiesta: Wardrobe Crisis.

Sistemi corrotti, tutela dei lavoratori, rispetto dell'ecosistema sono solo alcuni degli argomenti che vengono trattati per condurre il fruitore ad un consumo più consapevole e attento.

Fashion no filter

Su Apple podcasts e Acast, il mondo della moda raccontato direttamente dalla voce di chi ne è parte attiva su Fashion no filter.

La it girl Monica Ainley e la fashion editor Camille Charrière incontrano i protagonisti del fashion system internazionale e discutono delle questioni di attualità che lo riguardano più da vicino. Per scoprire puntata dopo puntata le maggiori personalità della moda senza filtri né censure.

This is Paris

Non potrebbe esistere niente nel fashion che non abbia a che fare con lei, Paris Hilton. Ereditiera andata a cavallo negli anni tra ogni genere di tendenza e di scandalo. Imprenditrice e fashion icon impossibile da lasciare nell'angolo.

Oggi, nel podcast sulla moda This is Paris, è anche host di una serie di interviste che hanno come protagonisti membri della sua famiglia e figure importanti del mondo dello spettacolo.

Il Tormento del Fiocco

Non solo moda. Il podcast Il Tormento del Fiocco unisce all'universo del fashion, anche il cinema e la storia del costume.

Elena Guardiani traccia le affinità e le contaminazioni che questi mondi regalano al panorama artistico internazionale, e dà vita ad una dei podcast sulla moda più completi e approfonditi in circolazione, da seguire subito.

ArteFatti

Costantino della Gherardesca e Francesco Bonami rivelano il meglio di loro, e il peggio del fashion system in ArteFatti, non un semplice podcast ma piuttosto una macchina della verità anti copycat.

Tra i podcast sulla moda, decisamente il più cattivo, ma probabilmente anche il più utile.

La prima cosa che infatti stile e creatività hanno in comune è l'originalità. Diffidate dunque dalle imitazioni e, soprattutto, impariamo a riconoscerle.