Le modelle più famose di sempre e il loro contributo alla moda

D a Twiggy a Naomi: sono toste, sono straordinarie e indimenticabili. Conosci tutte le modelle più famose di sempre e come hanno cambiato la moda?

Sono bellissime, hanno stregato gli stilisti e sfilato per griffe celebri: sono le modelle più famose di sempre che con le loro scelte – spesso controcorrente – hanno cambiato il mondo della moda.

Twiggy

Divenuta famosissima a soli 16 anni, Twiggy è l’emblema delle modelle di tutto il mondo. Una figura mitica che ha profondamente segnato il settore fashion. Vero nome Lesley Hornby, con la sua figura da adolescente, Twiggy conquistò da subito stilisti e flash, diventando un’icona. Venne scelta da Mary Quant per lanciare il suo capo tanto rivoluzionario quanto discusso: la minigonna.

Kate Moss

Trasgressiva, iconica e sopra le righe, Kate Moss ha calcato le passerelle di tutto il mondo, riempiendo le copertine delle cronache rosa, fra scandali e amori turbolenti – da Johnny Depp a Pete Doherty. Con la sua bellezza insolita e androgina è rimasta però sempre sulla cresta dell’onda e fedele a sé stessa. “Se sei te stessa, nessuno ti può copiare – ha spiegato -. Essere te stessa è quasi un atto di ribellione”.

Elle MacPherson

Soprannominata The Body per il suo corpo statuario, ha rivoluzionato l’immagine della modella come professione destinata a svanire nel giro di pochi anni. La sua carriera sulle passerelle è durata anche oltre gli anta (con un fisico invidiabile!), nel frattempo Elle MacPherson si è rimboccata le maniche diventando imprenditrice e conducendo numerosi programmi.

Heidi Klum

Fra i primi angeli di Victoria’s Secret, Heidi Klum ha contribuito a creare un mito: quello delle super top model. Per tredici anni ha sfilato per il marchio di intimo, nel frattempo ha avuto quattro figli, si è sposata e ha divorziato, tutto sempre senza rinunciare alla sua carriera. Definirla inarrestabile è poco! Non solo è stata modella, ma anche attrice e conduttrice. “Quando smetterò di fare la modella? – rispose una volta in un’intervista – Non lo so, dipende dall’efficacia della mia crema antirughe”.

Cindy Crawford

Sinonimo di eleganza e modella indimenticabile, Cindy Crawford non è una top è LA top. Ha posato per le riviste più importanti del settore, bucando sempre l’obiettivo con quel suo volto così particolare. Ha anticipato i tempi, dato scandalo con l’abito rosso Versace e fatto sognare grazie alla love story Richard Gere. Oggi ha passato il testimone a sua figlia Kaia, che è già una star del fashion system. “Esiste una bellezza esteriore, naturalmente, che è quella che la gente si aspetta da me – ha detto, parlando di sé stessa -. Quindi la mia immagine deve sempre essere curata e in ordine. Poi c'è la bellezza congenita: quella di un fiore, per esempio. Attraente, secondo me, è chi nelle cose che fa mette passione, determinazione, focus, ardore”.

Naomi Campbell

Camaleontica e affascinante, la Venere nera è fra le modelle più famose di sempre. Il primo nome che viene in mente quando si parla di miti e fashion system. Ha sfilato con le griffe più celebri e fatto discutere per il suo caratterino non proprio semplice. Di certo ha abbattuto muri e portato inclusività nella moda. “Io guardo al lavoro di modella come a qualcosa che faccio per le persone di colore in generale”, ha spiegato.

Ashley Graham

Simbolo di una rivoluzione nel nome del body positive, Ashley Graham ha ridefinito i canoni della bellezza. Tramite Instagram e in passerella, la modella si è resa protagonista di campagne e messaggi con lo scopo di spingere le persone ad accettare sé stesse, a coltivare l’autostima e l’amore per il proprio corpo. Il suo gesto più estremo? Scegliere di non usare Photoshop per cancellare la cellulite. “Le donne esistono di tutte le taglie – ha detto -. La bellezza è al di là della dimensione”.

Cara Delevingne

Capostipite di una nuovissima generazione di modelle, Cara Delevigne ha portato in passerella il suo carattere forte e ironico, ma anche le sue battaglie. La top è stata fra le prime a parlare di gender fluid e di genderless, dimostrandosi una donna decisa e anticonvenzionale. Ha stregato stilisti come Karl Lagerfeld e alle pose plastiche ha sempre preferito scatti spontanei con le smorfie. "L'energia che emani è pari all'energia che riceverai – ha spiegato -. Ci credo veramente, perciò sono sempre me stessa - salto, ballo, canto senza farmi problemi, cercando di mettere tutti di buon umore”.

Winnie Harlow

Attivista prima che modella, Winnie Harlow è entrata nella storia della moda come la prima top affetta da vitiligine che ha sfilato in passerella. La sua patologia l’ha spesso resa vittima i cyber bullismo e insulti, ma lei non si è mai fermata. Ha portato avanti una carriera straordinaria, diventando anche conduttrice di America's Next Top Model sempre nel segno dell’inclusività e con la voglia di celebrare le diversità. “Rappresento la storia di una persona comune – ha detto di sé -. Il mio motto è: concentrati su quello che pensi tu di te e non su quello che pensano gli altri di te”.