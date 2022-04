C lasse, pezzi unici e look da favola: lo stile inconfondibile di Victoria Beckham, la fashion victim very posh

Stile, charme e voglia di osare, Victoria Beckham è un vero fenomeno, non solo musicale, ma anche…fashion! L’ex Spice Girls oggi è una fra le donne più chic del jet-set internazionale. Non solo: è un simbolo della forza femminile, dell’imprenditoria e della passione per la moda.

Lo stile di una Posh Spice

Nel corso degli anni lo stile di Victoria si è evoluto di pari passo con la sua carriera e la sua esistenza. Dal 1994 sino al 2000 ha cambiato il pop, diventando un’icona grazie alle Spice Girls, l band inglese più cool di tutti i tempi. Già all’epoca Victoria vestiva i panni della Posh Spice, la cantante più elegante, appassionata di moda e con uno stile inconfondibile.

In seguito è arrivato l’amore per David Beckham da cui ha avut ben quattro figli Brooklyn (che si è sposato da poco), Romeo, Cruz e Harper. Negli anni dell’amore con il calciatore, Victoria ha trovato la sua strada, diventando un’imprenditrice e alimentando la passione per il fashion. Ha creato il suo brand, puntando su uno stile sofisticato, con linee minimal e insolite, tagli sartoriali e voglia di osare. Oggi è una donna molto diversa rispetto ad anni fa: sfoggia sul red carpet dei look impeccabili ed è la quintessenza della bellezza e dell’eleganza. Ha una passione per i tubini e i pantaloni a palazzo, indossa look monocromatici, ma non è assolutamente noiosa: i colori per lei sono essenziali e li mixa in modo super originale!

In numerose interviste, la designer ha raccontato l’evoluzione del suo stile. “All'epoca – ha detto parlando del periodo in cui cantava con le Spice Girls - indossavo molti abiti strutturati con corsetti, e anche se ho ancora alcuni di quei capi, il mio stile personale è diventato più rilassato. Guardando indietro, penso che indossare sempre abiti così attillati fosse un segno di insicurezza. Quando gli affari sono decollati e sono diventata più impegnata, il mio stile è cambiato, perché non posso fare tutto con i tacchi alti”.

Total is better

Victoria Bechkam adora i colori, ma non rinuncia ai total look. Il suo preferito? Il total white che sfoggia grazie a un completo che le calza alla perfezione. Un outfit tanto semplice quanto d’effetto, abbinato a una pettinatura minimal. Della serie: less is better!

La regina del tubino

Victoria Beckham adora i tubini. Ma attenzione: i suoi modelli non sono mai scontati. Qui la vediamo sfoggiare un abito aderentissimo e lungo, con una spalla scoperta e una manica lunga. Che dire: stupenda!

Casual, ma chic

La Posh Spice non rinuncia mai ad essere chic, nemmeno quando indossa jeans e t-shirt. Così eccola sfoggiare occhialoni da diva e tacchi alti rigorosamente orange. Un tocco di classe imperdibile!

Colori, sì grazie!

Victoria Beckham va pazza per i colori e i suoi accostamenti sono spesso arditi, ma…azzeccatissimi! La vediamo, ad esempio, indossare un paio di pantaloni gialli a zampa, accostati a una blusa red. Un abbinamento rischioso, ma che si rivela riuscitissimo!

Pantaloni a palazzo mon amour

I pantaloni a palazzo sono la grande passione di Victoria Bechkam che sceglie questo capo quando vuole sentirsi elegante e stupenda senza sforzi. La scelta ton sur ton è sempre vincente e gli accessori aiutano l’ex Spice Girl a risultare ancora più chic!

Rosso…passione!

La nuance preferita di Victoria? Il rosso! Lo usa ovunque nei suoi look, dai pantaloni alle camicie, fino agli accessori e alle scarpe. L’idea in più per completare l’outfit? Una camicia con stampa snake e un blazer black.

Look di coppia

Victoria ama sperimentare con la moda, da vera fashion addicted. Il suo sport preferito? Creare look di coppia con l’amatissimo David Beckham. Nel corso degli anni ne ha sfoggiati tantissimi sul red carpet, alcuni meglio riusciti, alcuni meno.

Una camicia per la Posh Spice

Victoria Beckham va pazza per le camicie. Le indossa ogni volta che può, scegliendo modelli particolarissimi e unici nel loro genere. Ci insegna quanto un solo capo possa rivoluzionare e dare una scossa anche al look più semplice.

Dettagli che fanno la differenza

Per Victoria Beckham esiste solo una regola: i dettagli fanno la differenza. Sono infatti il modo migliore per conferire particolarità e unicità a qualsiasi outfit. Così un look black&white diventa very cool grazie a un paio di tacchi fucsia.

Osare…sempre!

L’ex Spice quando si parla di moda non rinuncia a sperimentare. Eccola quindi indossare dei pantaloni red passion in eco-pelle che con il suo charme trasforma in un capo perfetto per un outfit glamour!