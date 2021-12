M ood retrò e coccole caldissime: le cappe e le mantelle sono tornate per semplificarci la vita nella stagione fredda! Dallo street style 5 formule vincenti per portarle all winter long

Tra i capispalla più hot (in tutti i sensi!) per l’inverno 2021/22 troviamo loro: le cappe e le mantelle.

Le più attente se ne saranno già accorte: scomparse dai fashion-radar per qualche tempo, hanno rifatto capolino in modo molto più che convincente, (ri)conquistando in un men che non si dica un posto d’onore nei look più belli in circolazione. E diciamocelo: la cosa ci piace tanto per più di un motivo!

In primis una bella mantella ha un’allure quasi senza tempo, chicchissima anche se utilizzata in chiave casual.

In secondo luogo fidati di noi: una cappa ben scelta sarà la compagna più fedele che potessi desiderare per la tua stagione fredda! Si tratta infatti di un capospalla tra i più versatili e trasversali, perfetto per avvolgere più di un look senza troppi vincoli e senza compromessi.

Ebbene, per facilitarti ulteriormente la vita, abbiamo selezionato ben 5 mix and match super-cute dallo street style: lasciati ispirare e indossa la tua mantella davvero all winter long!

Mantella super-cool

Chi l’ha detto che la mantella debba essere necessariamente un capo noioso? Al contrario: può diventare un vero e proprio twist di stile. E per chi non ne fosse ancora persuasa, ecco direttamente dallo street style un look che non potrà che convincere!

Prendi un mini dress in lana (oppure un paio di shorts in combo monocromo con maglioncino), ma attenzione: che la mise sia basica e il più liscia possibile. La cappa dovrà infatti essere protagonista dell’outfit, insieme agli accessori e a qualche dettaglio. Punta su una mantella di carattere - con inserti in altri materiali e con frange (molto on-trend in questo momento) - e mixa il tutto a un bel paio di stivali texani e a una mini bag sfiziosissima.

Un piccolo accento di stile (come il foulard annodato alla borsa dalle cromie coordinate al look) e non avrai rivali di coolness, garantito!

Credits: Getty Images

Mantella sporty

Idee per indossare la mantella in un look sporty ne abbiamo? Certo che sì!

Basterà giocare sul layering e sulle consistenze dei materiali, per un outfit cozy e cute al punto giusto.

Prendi spunto da questa mise selezionata dallo street style: leggins con calzino e sneakers in evidenza fanno da base ai pezzi dell’upper body (che diventano autentici protagonisti dell’insieme).

Una felpa oversize con cappuccio viene infatti completata (e resa meno banale) da una mantella in morbida lana dal fit XXL, che avvolge il tutto con stile ma senza rinunciare alla comodità.

Un piccolo trick: scegli - come nel look in questione – leggins e cappa di un colore scuro e la sola felpa di una nuance più chiara o brillante. Ricordati di indossare la tua mantella aperta sul davanti (a creare due linee verticali che “ritaglino” la figura) e otterrai una combo dal super-potere snellente a compensazione del fitting over. Provare per credere!

Credits: Getty Images

Mantella monocromo

La cappa è utilissima per dare un twist anche ai look più basici, pur restando in monocromia, lo sapevi? La chiave di tutto sta nella forma, che riesce a dare dinamicità all’insieme senza troppi sforzi.

E quindi ecco un’idea look facile-facile per indossare la tua mantella in modo rigoroso e giocando su un solo colore, perfetto anche per le occasioni formali.

Componi un outfit total black maglioncino e pantalone a sigaretta (oppure jeans) e completalo con stivaletti o stringate manlike, anch’esse nere of course. A questo punto indossa la tua mantella “black”, pensata come fosse una sostituta del blazer o del giubbotto: noterai subito la differenza nell’armonia delle forme!

Ma ecco anche un piccolo trucco per aggiungere movimento all’insieme: seleziona una cappa con un motivo geometrico ripetuto (di applicazioni, ma anche solo di trama del tessuto) e avrai scansato il rischio “mise piatta e noiosa” con grande eleganza e facilità!

Credits: Getty Images

Mantella ladylike

Una mantella ladylike? Si può, ma dobbiamo uscire dai soliti schemi!

Siamo infatti abituate a concepire la cappa come un pezzo molto “liscio”, spesso privo di grandi guizzi. La verità è che ne esistono versioni di tutti i tipi: basta capire come utilizzarle e quando (e quanto!) azzardare. Le soddisfazioni saranno tante!

Qui abbiamo selezionato un look sul tema perfettamente bilanciato, da cui prendere assolutamente spunto. Una mantella molto girly e particolare – sia per via della nuance pastello che per via del dettaglio piumato – viene utilizzata come unica grande protagonista dell’outfit. Il resto è molto basico - giocato su linee dritte e razionali - e lascia fare “il grosso del lavoro di stile” proprio alla cappa in questione!

Ma non è tutto: anche le cromie sono praticamente tutte neutre, dal denim (che gioca un ruolo quasi di contrasto, bilanciando il vezzo delle piume con una nota più “rude”) al bianco (colore basico e non troppo aggressivo).

Insomma: ci vorrà il giusto allenamento per mettere insieme un look ben funzionante con una mantella così particolare, ma siamo certe che ti divertirai un mondo!

Credits: Getty Images

Mantella fantasia

La mantella, esattamente come il cappotto, può essere anche fantasia.

Pied de poule, righe, polka dots, check e chi più ne ha più ne metta… è solo una questione di gusti! Ci avevi mai pensato?

Ed ecco quindi la nostra idea look per cappe giocate su pattern differenti: ti piacerà! Abbiamo pensato di stupirti, partendo dalla proposta più difficile e meno scontata: abbinando due fantasie.

Già, tutto il resto veniva fin troppo facile: la mantella protagonista abbinata a un colore del motivo, meglio se un neutro, e il gioco è fatto. Ma se si cerca una mise “diversa”?

L’idea è quella di cavalcare uno degli ultimi trend (ovviamente per le situazioni più cariche di coolness) e di mixare pattern differenti, come pied de poule e macro pois. Basterà mantenere una certa coerenza cromatica e puntare sulla cappa come vero fil rouge della combo (oltre che sul buon gusto, of course!). Evita di eccedere in tutto il resto (come colori, tagli e fitting), non temere di osare e il resto verrà da sé!

Credits: Getty Images