L’arrivo di settembre, oltre a sancire la fine dell’estate e la ripresa della quotidianità messa in pausa per le ferie, comporta anche un altro passaggio: copricostume, short, top e abitini impalpabili lasciano spazio al guardaroba autunnale, alle maniche lunghe e ai tessuti più pesanti. Un ritorno a uno stile più formale, ma non per questo noioso, composto da pezzi chiave che ci accompagnino verso la stagione più fredda, con il giusto grado di peso e stile. E la buona notizia è che basta davvero poco per costruire un guardaroba funzionale per la mezza stagione. Ecco perché è importante svelare quali key-pieces ci propongono le collezioni moda per questo autunno 2022.

In effetti fashion addicted e trendsetter lo sanno bene: questa è la stagione di uno stile “multitasking” e versatile, in cui pochi ma indispensabili capi si mescolano nell’armadio per dar vita a una variegata scelta di outfit adatti al lavoro, allo studio e al tempo libero. Un “back to basic” in cui a cotone e denim si alternano ecopelle e lana. In cui dominano colori come bianco, nero, blu, beige, marrone e grigio, a contrasto con tocchi di colore che ravvivano il look in un lampo. Quali usare? Verde, rosso e fucsia restano quelli più di tendenza, insieme con il viola (la sfumatura pervinca del Very Peri scelto da Pantone come colore del 2022 spicca anche in autunno), da mescolare e sovrapporre sapientemente divertendo e divertendosi.

Ma torniamo a noi. Ogni look che si rispetti ha bisogno di capisaldi su cui essere costruito. Per aiutarti nella scelta abbiamo selezionato i cinque capi must-have da sfoggiare in città durante l’autunno 2022. E da custodire nel guardaroba come punti di partenza ideali per un guardaroba versatile e sostenibile.

Il blazer

Se si parla di must-have autunnali, il blazer si merita di sicuro il primo posto in classifica. A seconda degli abbinamenti può diventare elegante o casual, protegge dai primi freddi senza coprire troppo e dona a ogni look il tocco di stile che riesce a fare la differenza anche per l’outfit più semplice. Da indossare con jeans, t-shirt e stivaletti di giorno, è perfetto in versione oversize direttamente su collant o micro short per la sera. Ormai lo abbiamo capito: il blazer è un capo che non passa mai di moda e attraversa indenne tutte le stagioni. Tinta unita o gessato, in nuances accese o giocato su colori più classici, su misura o extra large, sta bene con tutto e sta bene a tutti.

La t-shirt girocollo

Subito dopo il blazer, nella classifica dei must-have per l’autunno, arriva la t-shirt girocollo. Che spunta proprio da sotto il blazer oppure si infila, morbida, nella cintura dei jeans adattandosi a ogni occasione d’uso. L’obiettivo è scegliere un modello dal taglio classico, in cotone e in diversi colori basic: nero, bianco e beige tanto per cominciare. Ma anche verde oliva (un altro must di stagione) e grigio perla. Da usare come sottogiacca, appunto, e come base per mettere in risalto gli altri pezzi dell’outfit è davvero uno dei fantastici cinque di cui non si può fare a meno.

Il cardigan

Morbido e avvolgente, con quella fila di bottoni che richiamano proprio il tornare a coprirsi dopo mesi di caldo e braccia scoperte: il cardigan non può mancare nel guardaroba autunnale ed è tra i capi più chic e divertenti. Da scegliere tinta unita o colorato, a costine o a maglia rasata, con il colletto o senza a seconda del proprio stile e del proprio gusto. Di regole, per indossarlo, ce ne sono poche, forse una sola: attenzione alle proporzioni. Quello oversize va bilanciato con short e pantaloni skinny, ma si può usare anche come mini-dress seguendo le moderne regole dello knitwear. La versione micro è perfetta con pantaloni a palazzo, gonne a vita alta e denim. Da sfoggiare anche su abiti e gonne midi e pantaloni in ecopelle, con la t-shirt a fare capolino dalla scollatura.

I jeans

Riposti nel cassetto per i mesi estivi, in autunno i jeans tornano inevitabilmente a coprire le gambe e riprendono il loro legittimo posto nella classifica dei capi must-have di stagione. Fondamenta dei look più casual, con blazer, tacchi e micro borsa sono perfetti anche per la sera o per look semi-formali. Da qualche tempo ormai abbiamo assistito a un timido, ma deciso (e audace) ritorno della vita bassa, ma niente paura: i modelli a vita alta non solo resistono ma si evolvono giocando con la gamba, larghissima o aderente, svasata o tagliata alla caviglia. Ai piedi ballerine e sneaker, stivaletti o mary-jane.

La slip skirt

Se per la primavera-estate è stato lo slip dress - l’abito sottoveste - a dominare, per l’autunno lo stile resta invariato ma l’abito cede i riflettori alla gonna. Rigorosamente midi, con l’orlo che sfiora il polpaccio e quella linea ad A, svasata, che segue la silhouette senza segnare. La slip skirt è femminile, seducente e raffinata, ma limitarla a questo sarebbe un errore: è perfetta col tacco e con le sneakers, con il blazer e con il cardigan, con la blusa impalpabile e la t-shirt di cotone.