C uissardes, al polpaccio o alla caviglia... da sfoggiare h24 con qualsiasi look, casual o più romantici

Grintosi oltre ogni misura e versatili come non mai. Gli stivali texani hanno tutta quell'allure "wild" che ti conducono per mano in luoghi lontani... E che per l'autunno inverno 2022 sono un vero must have da sfoggiare h 24, senza distinzione d'orario e per di più con qualsiasi look!

Anche perché, lo sappiamo bene, gli accessori fanno la differenza sui tuoi outfit...e con un paio di scarpe giuste potresti finanche elevarli al massimo dando così un tocco personalissimo che potrebbe davvero distinguerti. Li indosseresti con un paio di jeans così come una gonna.

Il motivo? Ci sono tantissimi modelli da avere subito...sopra il ginocchio o al polpaccio e persino in tanti colori, dai classici nero e marrone ai più originali come il fucsia ad esempio.

E dallo street style arrivano tutti i consigli per indossarli con stile!

Stivali texani con i jeans

Per un look non impegnativo, anzi perfetto in qualsiasi occasione (dall'ufficio al tempo libero) potresti indossarli abbinandoli a un paio di jeans e a un top o un un micro cardigan. Il tutto da completare poi con una giacca in pelle per un tocco grintoso.

Stivali texani con gli shorts

Gli stivali texani sono super glamour con un paio di shorts e, perché no, anche in tinta con il blazer. Per l'inverno sono perfetti in combinazione con collant ricamati, per l'inverno 2022 è un trend irresistibile!

Stivali texani con il tailleur

Hanno quell'allure wild e grintosa, certo, ma potresti sfoggiarli persino con un tailleur blazer e pantalone. In questo caso dovresti preferire un paio di stivaletti texani che arrivano alle caviglie. Per dare al tuo look da ufficio una marcia in più...tutta quella che ci vuole per affrontare la giornata con stile!

Stivali texani con look in pelle

Con i total look in pelle? Sono amore a prima vista! In una parola: perfetti! Avanti quindi a una minigonna da abbinare a una giacca e a degli accessori che fanno la differenza e renderebbero il tuo look super personale.

Stivali texani con la gonna

Non solo con jeans e pantaloni, gli stivali texani si indossano anche con la minigonna a pieghe per un tocco sbarazzino. Da completare con una t-shirt con la stampa e con degli accessori come una mini bag per un twist di glamour in più!

Ed ora che sai come indossare gli stivali texani per l'inverno 2022, sfoglia la nostra gallery e scopri la nostra selezione!

1/15 Stivali texani bicolore sul marrone (PHILOSOPHY DI LORENZO SERFINI) 2/15 Stivali texani sopra il ginocchio neri (BERSHKA) 3/15 Stivali texani rosa con elastici laterali (CAMPERLAB) 4/15 Stivali texani neri con fibbia gioiello (CASADEI) 5/15 Stivali texani fantasia pitonata (DRIES VAN NOTEN) 6/15 Stivali texani a fantasia sul verde e nero (FILLES A PAPA) 7/15 Stivali texani alla caviglia fucsia (GIULIANO GALIANO) 8/15 Stivali texani silver (ISABEL MARANT) 9/15 Stivali texani con borchie e strass (JEFFREY CAMPBELL) 10/15 Stivali texani alla caviglia a fantasia (IAZMANI) 11/15 Stivali texani alti marrone con ricamo (MANGO) 12/15 Stivali texani a fantasia animalier (MICHAEL MICHAEL KORS) 13/15 Stivali texani alla caviglia marroni (PARIS TEXAS) 14/15 Stivali texani marroni con ricamo (STRADIVARIUS) 15/15 Stivali texani con paillettes (ZARA) PREV NEXT