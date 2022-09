F aceva furore negli anni Settanta e Sessanta con la sua anima pop e quella lucentezza che di certo non passa inosservata. Adesso torna a sedurci, diventando protagonista di intriganti outfit glam chic.

Direttamente dagli anni Sessanta e Settanta, con la sua anima pop immutata, eccolo tornare in scena. Pronto a illuminare gli outfit d’autunno e anche conquistare il podio dei trend invernali. Hai già capito? Sì, ci riferiamo al vinile Autunno Inverno 2022-23 "edition". Materiale glossy per eccellenza, perfetto trait d'union tra il sempre affascinante stile retrò e le declinazioni glam rock dello street style.

La tentazione è forte, ammettiamolo. E ammettiamo pure che il vinile può mettere un po’ in soggezione. “Ma non sarà troppo per me?”: è la domanda – legittima e comprensibile - che in molte si pongono. Ora. Chi sceglie capi in vinile non passa inosservato né ha questo obiettivo, inutile negarlo. Il timore di risultare troppo eccentrici, o addirittura kitsch, d’altra parte si annulla facendo semplicemente le scelte giuste.

Anche in questo caso, la strada da percorrere è un mix di gioco e strategia, di buon gusto e audacia. Decisamente alla portata di una fashion addicted degna di questa definizione. Allora vediamo insieme le declinazioni più glam e le dritte da tenere sempre presenti per portare il vinile durante l'Autunno Inverno 2022-23.

I pantaloni

Quando si tratta di vinile, per prima cosa bisogna parlare di pantaloni. Perché ne sono l’espressione più nota e compiuta. Per evitare esagerazioni di sorta, la regola è semplice: puntare sul mix&match.

Ergo, abbinare i vinyl pants a capi di genere completamente diverso e magari dall’impronta spiccatamente classica: camicie, blazer, morbidi e avvolgenti pullover. Anche una giacca vintage – perché no? – e/o il nostro caro, amato, intramontabile maxi cappotto.

Per quanto riguarda i colori, il nero resta e resterà in pool position; però ci sono altre tonalità degne di nota, per esempio tutte quelle neutre (in primis beige e marrone), il verde oliva, il bordeaux, il prugna.

Credits: Getty Images

I leggings

Vero: i leggings non sono in cima alla classifica dei trend invernali. Però è anche vero che, in fondo, non passano mai completamente di moda. Hanno comunque un perché. Allora, se il tuo cuore batte sempre un po’ per loro, alza il tiro con una versione in vinile.

Da abbinare a scarpe ultra metropolitane – per esempio gli anfibi con suola chunky o i combat boots – o al contrario con a décolléte tacco 12. Per completare l’outfit, punta sulla sobrietà. A meno che tu non voglia ottenere un risultato da femme fatale, e in quel caso prosegui con le aderenze e metti sul tavolo anche la carta del vedo-non-vedo.

Credits: Getty Images

Il completo

Total look in vinile per l'Autunno Inverno 2022-23, giacca+pantaloni o giacca+gonna: a primo acchito, nella mente prende forma un’immagine fin troppo eye catching, sì. Però aspetta. Guarda l’esempio che ti proponiamo. Nulla di eccessivo, nulla di troppo stravagante. I segreti sono tre, anzi volendo quattro.

Il primo coincide con la scelta del colore: deciso e intenso, ma non acceso e non brillante. La materia prima è già di per sé lucida, può bastare. Secondo: gli accessori sono minimalisti, in questo caso si tratta di una mini bag e sandali (tacco medio-basso) neri. Terzo: zero gioielli. Quarto: sotto, niente. O, in alternativa, un capo basic; la più semplice delle canotte e delle t-shirt, per esempio.

Credits: Getty Images

La minigonna

La minigonna in vinile chiama a gran voce anche per l'Autunno Inverno 2022-23. I modelli adesso più gettonati sono quelli a trapezio, quindi dal design piuttosto morbido, che assicurano un risultato chic e smorzano la grinta del vinile stesso. Per sdrammatizzare ulteriormente, di giorno si suggeriscono sneakers, mocassini o comunque scarpe dalle suole flat. Di sera, evviva il tacco.

Sopra, ben venga qualcosa che omaggi la tendenza cropped: una camicia o un giubbotto corto. Ma a te la scelta, in questo caso può davvero mettere quello che ti pare!

Credits: Getty Images

La gonna midi

Il vinile ti intriga, ma fondamentalmente il tuo è uno stile classico? Abbiamo la soluzione: la gonna a matita, indiscusso evergreen. Ti farà sentire a tuo agio come sempre, sarà facilissima da abbinare come sempre; si aggiungeranno quella lucentezza e quella luminosità che ti daranno una carica di energia in più, vedrai. Anche nelle giornate uggiose o più fredde.

Un'ulteriore dritta: scegli un colore di riferimento e crea il tuo outfit ton sur ton divertendoti con le sue differenti sfumature. Gran classe.

Credits: Getty Images

Il trench

Naturalmente è presente all’appello anche lui: il trench in vinile. Il modello prediletto? Classico che più classico non si può. Da stringere bene in vita o lasciare aperto, fai tu. Ma che sia il pezzo forte del look. Questo significa che gli altri capi indossati devono avere la funzione di valorizzarlo, non di catturare a loro volta l’attenzione.

Quanto al colore, hai davanti due strade nettamente diverse. Una coincide con le tonalità a loro volta tradizionali: nero, beige, testa di moro, blu notte. L’altra conduce ai pastelli e ai colori ancora più vivaci. Una ventata di allegria non guasta mai!

Credits: Getty Images

Il chiodo

Per le girls dall’animo rock, il "chiodo" è sacro. E se fosse in vinile? Un'ottima idea per restare fedeli al proprio stile e al contempo aggiungere un twist di originalità. Naturalmente, la combo col denim resta indiscutibile. Ma un capo del genere si presta egregiamente anche alle sperimentazioni. Ergo, agli abbinamenti con capi che viaggiano su binari totalmente opposti; realizzati in tessuti leggeri e/o palesemente eleganti.

Il chiodo in denim può diventare il capospalla perfetto anche per un outfit da sera o boho-chic, ci avevi pensato?

Credits: Getty Images